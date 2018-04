Dolce vita - sladký život v Itálii

Systém studia na české a italské univerzitě je dosti odlišný. V Itálii mají stejně jako na některých zdejších fakultách kreditní systém, ale počet kreditů na akademický rok bývá stanoven relativně volně. Plyne to z faktu samostatného financování studia. Na italských univerzitách se platí školné, které závisí na typu univerzity a na zvoleném oboru.

Nejdražší jsou univerzity v Římě, Bologni a Miláně.

"V Římě je také strašně těžké sehnat ubytování. Pro cizince nemají koleje a podnájem je velmi drahý. Jedna postel začíná na ceně 350 eur za měsíc. Jelikož studenti od Sokrata dostávají 450 eur na měsíc, tak už vám pak nezbudou peníze vůbec na nic. Nakonec jsme s kamarádkou bydlely u moře za Římem. Bylo to levné, každá jsme platila jen 200 eur, ale měly jsme daleko do města a málo se vídaly se spolužáky," vzpomíná studentka Tereza Daňhelová, která strávila rok na architektuře v Římě. Za obzvláště drahé obory jsou považovány medicína a právo. Zde počítejte s poplatkem okolo 600 eur za semestr. Nejlevnější univerzity stojí kolem 300 eur. Univerzity tedy nejsou tlačeny k tomu, aby se studentů co nejrychleji zbavovaly, naopak jsou celkem rády, když u nich student určitou dobu zůstane a za studium zaplatí.



Jak na to?



Student, který má zájem o pobyt v Itálii, by se měl obrátit na italský konzulát a

vyžádat si nezbytné informace, jako například seznam univerzit, přihláškový formulář, instrukční přehled informující o získání různých dokumentů, o uzávěrkových termínech a podobně. Adresy všech italských konzulátů je možná najít na: http://www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/index.htm Pokud se rozhodnete studovat v Itálii celou vysokou školu, potřebujete mít dokončené středoškolské vzdělání (maturitu) a umět plynně italsky. Italština se zkouší na vámi zvolené univerzitě v písemném testu, který je pořádán celonárodně ve stejný den vždy začátkem září.Italsky se můžete předem naučit na letním jazykovém kurzu. Tuto možnost využil i medik Viktor Fiker: "Před odjezdem na šestiměsíční pobyt do Udine jsem byl o letních prázdninách na přípravném jazykovém kurzu v Perugii, kousek od Říma. Kurz byl zdarma a od agentury Erasmus jsem dostal navíc 430 eur, stejně jako později na každý měsíc v Udine. Perugia je kromě čokolády proslavená univerzitou pro zahraniční studenty, díky čemuž na Itala téměř nenarazíte. Ale naučil jsem se tam hodně, předtím jsem nebyl schopen dát dohromady ani jednu italskou větu."Italština je poměrně jednoduchý jazyk. Studenti jsou většinou již po měsíci studia schopni zvládnout základy komunikace. Nejčistší italštinou bez dialektů se mluví ve velkých severních městech. Proto je pro studium italštiny velmi oblíbená Florencie (Schuola Leonardo da Vinci).Do Florencie se jezdí i za studiem módy, například do školy Polymoda, která úzce spolupracuje s módním a technologickým institutem v New Yorku a připravuje budoucí módní návrháře. Zajímavým cílem je Evropská univerzita, která byla založena v bývalém klášteře u etruského města Fiesole. Vzdělává budoucí úředníky aparátu Evropské unie v oblasti právní, ekonomické a v dalších vědních oborech.Dříve bylo potřeba pro studium v Itálii získat vízum, po vstupu do Evropské unie už to není nutné.Sehnat stipendium na italskou univerzitu je velmi obtížné (ani na italském konzulátu o žádné nadaci specializující se na Itálii nevědí). Jediná možnost je při podávání přihlášky požádat přímo univerzitu o udělení stipendia. Pokud zvládnete skvěle jazykový test a podaří se vám přesvědčit komisi o svém zájmu o studium, můžete stipendium získat. V prvním roce nebude ve formě finanční částky. Může mít podobu různých úlev, například nebudete muset platit za kolej, menzu nebo vám odpustí školné. Pokud budete mít v následujících letech dobrý prospěch, můžete získat i celkem vysoké stipendium.Je možné vydat se za studiem do Itálie s agenturou Erasmus. Představuje krátkodobé studium - nejčastěji na jeden rok - a je odběhnutím od vašeho zdejšího studia (potřebujete být přijati na české univerzitě a jejím zahraničním oddělením vysláni do Itálie).Viktor přidává radu: "Pokud se chcete naučit jazyk, tak se nikdy nesnažte bydlet s Čechem! Lepší jsou jiní 'erasmoví' studenti a vůbec nejlepší jsou Italové. První půlrok jsem bydlel s Češkou a nenaučil se prakticky nic. Za druhý půlrok, kdy jsem byl odkázán na italštinu, jsem se naučil mluvit plynule a používat jejich 'hovorovou' gramatiku. Teď, když mi jednou za měsíc zavolá někdo z Itálie, připadám si, jako by to byl můj druhý mateřský jazyk, jsem zcela bez problémů v komunikaci."Ačkoliv Itálie ústy svých předních politiků několikrát zdůraznila, že liberalizace přístupu českých pracovníků na italský trh práce není problém, zavedla stejně jako většina ostatních evropských zemí po vstupu dvouleté přechodné období. To znamená, že je stále potřeba pracovní povolení. Studenti mohou při studiu v omezené míře pracovat (20 hodin týdně). Přes velkou nezaměstnanost se dá v Itálii dobře sehnat práce v restauracích a v zemědělství.