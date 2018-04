Doma i v práci spolu? Klidně!

Návštěva čajové zahrady Goomtee v Indii přivedla manžele Veroniku Černou-Kláskovou a Dana Kláska z Brna k podnikání. Vše začalo jako koníček ve volném čase a také přátelským kontaktem s indickými producenty.

Prvním impulzem byl dobrý nápad dovážet čaj. Oběma se líbil. Dan Klásek byl ze začátku skeptický, neměl chuť nápady uskutečnit, ale jeho žena Veronika ho k tomu v podstatě vyprovokovala. Tak vznikl velkoobchod a internetový obchod Darjeeling.cz.

Je podle vás výhoda, když jsou manželé zároveň kolegové v práci?

VČ: To je individuální. Mezi lidmi musí fungovat shoda. Když to tak je, můžete jet na stejné vlně v práci i mimo ni. Já jsem se toho původně obávala a myslím, že by to nebylo možné s člověkem jiného typu. Je to poměrně speciální situace.

DK: Záleží na tom, jak kdo. U nás to je super. Ale říká se, že to může být i jinak. Je to hodně intenzivní vztah.

Kdo rozhoduje, pokud je nějaký profesní spor? Je z tohoto pohledu někdo z vás šéf firmy, nebo se spíše na všem dohodnete?

VČ: Na konci každého rozhodovacího procesu je dohoda. Máme celkem přirozeně rozdělenou práci, takže se spíše radíme, než dohadujeme.

DK: Velké spory žádné nebyly. Každý spíš rozhodne ve věcech, kterým se více věnuje.

Hádáte se někdy?

VČ: Máme někdy odlišné názory a neradi ustupujeme. Ale skutečné hádky, to nás moc nebaví. Není na to čas.

DK: Občas, lehce. Nic vážného.

Trávíte spolu většinu času i v době volna?

VČ: Ano, většinou. Věnujeme se oba buddhismu, a tak i svůj volný čaj vyplňujeme podobnými aktivitami. Dobře se spolu bavíme, takže nám to tak vyhovuje.

DK: Ano. Podle situace spolu někdy jsme a někdy ne.

Má váš manžel/ka nějakou chybu nebo naopak i dobrou vlastnost, která se projevuje podobně jak v partnerství, tak i v podnikání?

VČ: Myslím, že všechny naše vlastnosti se projevují v obou sférách našeho života. Nedá se to moc oddělit, váš partner je partnerem i v zaměstnání. Můj muž má ohromnou fantazii a energii, ale občas mu chybí důslednost a určitá disciplína v dokončování projektů a nápadů.

DK: Co řekne, to udělá. Mohu se na ni spolehnout. Ohromná pracovitost, ale zároveň i vznětlivost.

Máte internetový obchod s čajem, kdo jsou vaši zákazníci?

VČ: Máme hlavně velkoobchod, internetový obchod jsme rozjeli nedávno. Zásobujeme čajovny, obchody s čajem a biozbožím a také naše přátele. A samozřejmě zákazníky, kteří od nás nakupují přímo přes internet.

DK: Jde převážně o lidi, kteří se čajem již někam propili. Ono dát třeba pět set korun za 50 g čaje, to už člověk musí být opravdový fanda. Mezi čaji se dá neustále něco nového objevovat, a to je skvělé stejně pro nás i pro naše zákazníky.

Pití čaje je dnes i v Česku velmi populární, proč si myslíte, že to tak je? Jak je to v zahraničí?

VČ: Je to tak, ale proč, to netuším. Lidé asi touží po romantice a zároveň umějí poznat kvalitu. Je to zřejmě zvláštní kombinace alternativního a konzervativního myšlení.

DK: Na tohle téma se toho už hodně napsalo. Určitě zde působí více vlivů. Například generace našich rodičů byla "kávová", lepší čaj se dal sehnat jen v tuzexu, ale ani ten nestál za nic. Boom všeho nového v devadesátých letech se týkal i čaje a lidi v Česku to bavilo. Na našem trhu se objevuje neustále lepší a lepší čaj a i český piják čaje je velmi vzdělaný, pozná dobrý čaj, ví, jak si ho připravit. Myslím, že v okolních zemích je situace podobná. Zvlášť v Německu a Rakousku se dnes pije hodně čaje, je to zdravé, tudíž moderní. Rusko a celé Pobaltí má silnou čajovou tradici, tam se pije spíše černý čaj.

Co takový odborník na čaj musí umět?

VČ: Musí prostě milovat čaj a kulturu, která je kolem. Je to podobné jako s odborníky na umění - kritéria odbornosti mohou být různá. Pokud vás něco opravdu zajímá, seznámíte se s tím a celý život jdete dál, objevujete, vzděláváte se, je to neustálý proces.

DK: Záleží, na koho chcete zapůsobit. Měl byste poznat dobrý čaj - musíte ho opravdu hodně vypít - něco o něm vědět a hlavně o něm umět něco říci. Velmi důležité je dokázat rozpoznat různé chuťové nuance a odstíny a umět je popsat. Kolem čaje také existuje spousta krásných příběhů a legend. Ty k čajové kultuře neoddělitelně patří.

Jak čaje vybíráte?

VČ: Snažíme se mít co nejoriginálnější nabídku v rámci toho, co je možné. Nejde o to, mít všechno, důležitá je kvalita, ne kvantita. K výběru každého čaje přistupujeme velmi svědomitě. Jsme v přímém kontaktu s producenty čaje, máme s nimi velmi přátelské vztahy, víme, co se na zahradách děje. Většinu čajů dovážíme letecky, jsou tedy opravdu čerstvé. Mnohdy se stává, že nabízíme čaj, který byl ještě před čtrnácti dny na čajových keřících někde v Himálaji.

DK: Například nyní probíhá první jarní sklizeň v indickém Darjeelingu. Je to v čajových kruzích velká událost, jeden z vrcholů sezony, srovnatelný s pitím svatomartinského či beaujolais. Všude ve světě prodejci závodí, kdo bude mít nejdříve první sklizně. Jde o opravdu vynikající čaje s neopakovatelnou svěží jarní a květinovou vůní a chutí. Minulý rok se na našem trhu objevily prvosklizňové čaje asi z dvaceti různých zahrad, což je poměrně hodně a je to hlavně díky konkurenčnímu prostředí zde v Česku.

Dnes je moderní bio. Co si o tom myslíte?

DK: Označení bio není jen nálepka, potraviny musí splňovat přísná kritéria. My prodáváme i čaje v bio kvalitě, které pocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství, certifikáty má i naše firma. Označení bio nebo organic je například běžné u japonských čajů značky Keiko, které prodáváme, stejná pravidla ale platí i pro čaje z Indie či Nepálu.

VČ: Často můžeme slyšet, že s tou "biománií" je to marketingová bublina. Nemyslím si to, stojí to sice mnoho úsilí, ale je to úsilí vynakládané správným směrem. Neměli bychom si běžné pěstování čaje moc idealizovat, je to zemědělství jako každé jiné a velmi často se různá hnojiva a pesticidy užívají v hojné míře. Takže bio kvalita je velký bonus. Na chuti se to nepozná, ale naše tělo bychom neměli zanášet zbytečnými chemikáliemi.