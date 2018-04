Domácí a zahraniční fondy peněžního trhu

Domácí fondy

Objem obhospodařovaných prostředků v českých fondech peněžního trhu činil k 30. 8. 2002 41,6 mld. Kč, z čehož takřka 57 % je ve fondu ISČS-SPOROINVEST. V České republice jsou peněžní fondy velmi oblíbené a dosahují stabilních výnosů několik procent nad výnosy termínovaných vkladů.

V zahraničí má pověst bezrizikové investice do fondů peněžního trhu mnohem větší váhu než v České republice. Je to dáno tím, že v zahraničí jsou nakupovány instrumenty (čímž máme na mysli dluhopisy) opravdu kvalitních emitentů. Těmi mohou být vládní dluhopisy USA, států EU (za opravdu bezrizikové se považují právě státní dluhopisy USA), nebo velkých společností s nejlepším ratingem. České fondy oproti tomu vkládají prostředky i do dluhopisů, u nichž je vyšší kreditní riziko emitenta, nebo nakupují různé strukturované produkty, s cílem dosáhnout vyšších výnosů.

Jedním z argumentů pro zvýšení rizika za účelem dosažení vyšších výnosů je nerovnost zdanění výnosů českých fondů a například lucemburských nebo irských. (Otázky ohledně zdanění fondů jsou v České republice častým tématem a fondy vehementně lobují za odstranění tohoto znevýhodnění.) Příkladem takového fondu je fond AKRO Obligace, jenž by složením svého portfolia spadal spíše do dluhopisových fondů. Ostatně jeho výnosy a volatilita dosahují hodnot, které jistě nepatří do kategorie peněžních fondů, ale mnohem více do kategorií rizikovějších s většími výkyvy ve výnosech.

Název fondu Vlastní jmění v mil. Kč Výkon za 12 měsíců (%) Výkon za měsíc (%) Poplatek při prodeji (%) Poplatek při odkupu (%) Poplatek za správu (%) Živnobanka-Sporokonto 2750 4,56 0,26 1,00 0,00 1,00 OPF AKRO OBLIGACE 13 -10,99 0,63 2,00 0,00 2,00 ISČS-SPOROINVEST 23612 3,86 0,21 0,00 0,00 0,70 ISČS-MERKUR 104 3,64 0,20 0,00 0,00 0,70 IKS peněžní trh 9676 5,15 0,22 0,00 0,00 0,80 ČPI - OPF Peněžní 55 n/a 0,15 0,50 0,00 1,30 ČSOB výnosový 4955 3,36 0,21 0,00 0,00 0,30 ČSOB institucionální Euro peněžn 13 n/a 0,22 0,00 0,00 0,30 ČSOB český peněžní trh 14 3,22 0,05 1,75 0,00 0,95 1.IN - Fond pen. trhu 407 3,48 0,28 n/a n/a 1,50

Zdroj: UNIS ČR

Zahraniční fondy

U zahraničních fondů není tak striktní rozdělení na fondy peněžního trhu jako v případě UNISu. Do této kategorie bývají zařazovány fondy, které investují většinu svých prostředků do instrumentů s durací menší než jedna. Značná část fondů, nejvíce v USA, nabízí možnost vypisovat šeky a používat platební kartu proti penězům vloženým do fondů peněžního trhu (u nás tuto službu poskytuje např. fond Sporoinvest, ovšem za podmínky, že máte ve fondu minimálně 1 000 000 Kč po dobu 12 měsíců). V zahraničí jsou také častější dividendové typy fondů, které získané dividendy nereinvestují, ale vyplácejí je podílníkům, což je výhodné pro daňovou úsporu u právnických osob a podnikatelů.

Čistá aktiva evropských fondů dosahují úctyhodné výše 4 760 476 milionů EUR (k 31. 3. 2002, zdroj: FEFSI), z čehož na fondy peněžního trhu připadá 12 %, resp. 561 mld. EUR. V USA představují fondy peněžního trhu celých 35 % všech aktiv ve fondech (2 253,7 mld. USD z celkových 6 378,2 mld. USD, k 31. 7. 2002, zdroj: Investment Company Institute).

Název fondu Velikost čistých aktiv (v mil. Kč) Výnos za 12 měsíců Výnos za měsíc Poplatek za správu Poplatek při prodeji Poplatek při odkupu KBC Multi Cash CAD Medium KAP 185 6,58% 1,18% 0,40% 0,10% 0,00% Raiffeisen - Dolarový likvidní fond 448 5,51% 0,57% 0,24% 0,90% 0,00% Raiffeisen – Euro likvidní fond 15438 5,16% 0,81% 0,24% 0,90% 0,00% KBC Multi Cash Euro Medium KAP N/A 5,14% 0,54% 0,40% 0,10% 0,00% KBC Multi Cash CZK ČSOB KAP N/A 4,72% 0,18% 0,50% 0,10% 0,00% JB Ł Sterling Cash Fund (B) 2027 4,20% 0,28% 0,60% 2,00% 1,00% Erste Sparinvest Sparfonds KAP 13783 3,81% 0,47% 0,24% 0,75% 0,00% ING český fond peněžního trhu 1255 3,54% 0,15% 0,55% 0,50% 0,00% Parvest Short Term Sterling 1085,25 3,44% 0,26% 0,50% 5,00% 0,00% KBC Multi Cash EUR KAP N/A 3,33% 0,25% 0,40% 0,10% 0,00% JB Euro Cash Fund (B) 28115 3,21% 0,30% 0,60% 2,00% 1,00% ABN AMRO Interest Growth Fund - EUR 4497 3,21% 0,20% 0,50% 2,00% N/A Parvest Short Term Euro 48501 2,92% 0,22% 0,50% 5,00% 0,00% Parvest Eonia 18298 2,88% 0,22% 0,50% 5,00% 0,00% Capital Invest Euro Cash (R) N/A 2,23% 0,38% 0,50% 1,00% 0,00% JB Dollar Cash Fund (B) 14730 2,22% 0,14% 0,60% 2,00% 1,00% KBC Multi Cash USD KAP N/A 1,97% 0,10% 0,40% 0,10% 0,00% Parvest Short Term Dollar 15023 1,62% 0,11% 0,50% 5,00% 0,00% JB Swiss Franc Cash Fund (B) 11897 1,62% 0,06% 0,60% 2,00% 1,00% Parvest Short Term CHF 2771 1,11% 0,07% 0,50% 5,00% 0,00% Erste Sparinvest EKA-Dollar-Cash KAP 325 1,04% 0,13% 0,72% 1,00% 0,00% Erste Sparinvest Sparfonds DIV 13783 0,60% 0,45% 0,24% 0,75% 0,00% HSBC GIF US Dollar Reserve 293 0,09% 0,11% 0,25% 5,25% 0,00% Capital Invest Euro Cash (V) N/A -0,89% 0,39% 0,50% 1,00% 0,00% Erste Sparinvest EKA-Dollar-Cash DIV 325 -1,14% 0,14% 0,72% 1,00% 0,00% Capital Invest Dollar Cash N/A -2,57% 0,20% N/A 1,00% 0,00% Zdroj: Fincentrum

Pro českého investora však investice do zahraničních fondů peněžního trhu nemusejí být příliš atraktivní z důvodu kurzového rizika. Česká měna nastoupila trend posilování, což pro investory s referenční měnou českou korunou znamená, že nízké (ve srovnání s ostatními typy fondů) výnosy peněžních fondů se ještě sníží o kurzové ztráty.

Problematiku podílových fondů peněžního trhu bychom mohli uzavřít konstatováním, že tyto fondy hrají důležitou úlohu při správě finančních prostředků a aktiv každého investora, o čemž svědčí neutuchající zájem o tyto fondy.

