Domácí fondy: je konec optimismu?

Výsledková sezóna je v plném proudu a i když jsou zatím zveřejňované výsledky spíše lepší, než se očekávalo, trhy na ně reagují velkými výkyvy a podobně jako minulý týden všechny tři nejsledovanější ukazatele ztrácely (DJIA -1,29 %, Nasdaq -0,52 %, S&P 500 -1,25). Způsobuje to také nejistota z dalšího vývoje nejdůležitějších hráčů na trhu.

Dalším faktorem přilévajícím nejistotu do ohně je cena ropy, která opět překonávala maxima, když se vyšplhala až na hranici 55 dolarů za barel. Tento vývoj pak měl velký podíl na tom, že schodek zahraničního obchodu USA vzrostl v srpnu na 54 mld. dolarů, což je druhá nejvyšší hodnota v historii. Stejnou volatilitou se vyznačovaly také akciové trhy v Evropě, které už tradičně kopírují vývoj na zámořských trzích.

Česká burza začala týden famózně a již v první obchodní den opět překonávala své maxima, a index PX 50 překročil hranici 900 bodů (PX-D 2248,6 bodů, PX 50 902,3 bodů). I přesto nakonec skončily oba indexy týden se zápornou bilancí (PX 50 -0,03 %, PX-D -0,49 %). Na začátku týdne se ukázaly jako největší tahouni akcie společností ČEZ (úterní nový rekord 281,5 Kč) a Komerční banky, která reagovala na vysoké investiční doporučení (pondělí +5,37 %). ČEZ však do konce týdne toto tempo neudržel a nakonec po dlouhé době ukončil týden se ztrátou (-1,4 %).

Dobrý týden zaznamenala Zentiva (+1,8 %), kterou posunulo nahoru také dobrá investiční doporučení od společnosti Merrill Lynch a opět začíná atakovat hranici 600 Kč. Největším poklesem se prezentovaly akcie společnosti Philip Morris (-3,2 %), které klesaly po zprávách o budoucím zdražování cigaret a také z obav před špatnými výsledky za třetí čtvrtletí.

Výkonnost akciových fondů: pohroma

Nepříznivý vývoj na akciových trzích se tento týden velice výrazně projevil na výkonnosti fondů, zejména akciových. Všechny fondy se dostaly výrazně do mínusu, nejhůře na tom byly fondy Živnobanka-akciový (-2,42 %), IKS Světových indexů (-2,26 %) a ČPI nové ekonomiky (-2,20

Kde znásobit peníze za rok, či deset let?

%). Celkově to byly nejhorší výkonnosti ze všech fondů ve statistikách Unie investičních společností (UNIS), sekundoval jim pak ještěs výkonností -2,13 %. Také mezi smíšenými fondy se našlo několik, kterým se uplynulý týden moc nepovedl, nejvíce se pak špatná nálada na trzích projevila na fondu(-1,10 %).

Když se nedaří akciím, dluhopisy rostou a tato korelace se projevila také ve výkonnosti dluhopisových fondů, které s výjimkou fondu Živnobanka - Nadační (-0,36 %) skončily všechny týden s kladnou výkonností. Nejlepší byly ISČS-Trendbond (+0,84 %) a IKS Dluhopisový (+0,65 %). Ze svého trendu nevybočují ani fondy peněžního trhu a všechny skončily týden v plusu.

Čisté prodeje po třech týdnech v mínusu

Domácí fondy po třech týdnech opět ztrácely peněžní prostředky a nebyla to ztráta lecjaká (-891,9 mil. Kč). Největší podíl na tom měl fond ČSOB bohatství se zápornými čistými prodeji -856,9 mil. Kč, nevyznamenal se ani fond IKS Global konzervativní, který za týden ztratil prostředky ve výši 144,6 mil. Kč. Na druhé straně se činily fondy

(+21,2 mil. Kč) a Max - světový garantovaný (+64,8 mil. Kč). Nejvíce však samozřejmě přibylo do fondu(+223,4 mil. Kč).

Jelikož společnost ISČS chce tuto politiku investorů (orientovat se pouze na jeden fond peněžního trhu) omezit, rozhodla se nabízet svým potenciálním klientům komplexnější řešení ve formě vypracování investičního profilu. Po vyplnění dotazníku na kterékoli pobočce bude klientovi vypracován investiční profil, na základě kterého mu bude nabídnuta jedna z kombinací fondů ISČS a Erste-Sparinvest. Podle stupně rizika, jaké je klient ochoten podstoupit při své investici, mu bude nabídnuta kombinace fondů, které charakterizují jednotlivé profily: opatrný, konzervativní, vyvážený, nebo dynamický. Společnost tak chce klientům nabízet výhodnější a efektivnější řešení, zejména těm, kteří se obávají investovat do fondů s vyšší mírou rizika. Do budoucna společnost plánuje další rozvoj těchto aktivit s možností rozšíření produktové základny o sofistikovanější formy investic.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND -1,11% Živnobanka-Akciový -2,42% ČSOB Akciový mix -1,11% IKS Světových indexů -2,26% ČPI rop. a energ. -1,59% ČPI nové ekonomiky -2,20% Dluhopisové ISČS-TRENDBOND 0,84% Živnobanka-Nadační -0,36% IKS Dluhopisový 0,65% ČPI korp. dluhopisů 0,09% Živnobanka-obligační 0,57% ISČS-ČS korp. dluhop. 0,20% Fondy fondů ISČS-GLOBALTREND -0,70% IKS Fond fondů -2,13% Peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,15% ČSOB výnosový 0,06% ČPI Peněžní 0,10% ISČS SPOROINVEST 0,05% Živnobanka-Sporokonto 0,08% Smíšené J&T Opportunity CZK 1,78% ČPI Smíšený -1,10% ISČS-Výnosový 0,56% Živnobanka dynamický -0,78% IKS Glob. konzervativní 0,39% IKS Balancovaný -0,69% Čisté prodeje mil. Kč ISČS-SPOROINVEST 223,4 ČSOB bohatství -856,9 MAX - svět. garant. 64,8 IKS Glob. konzervativní -144,6 IKS Peněžní trh 21,2 ČSOB Křyšťálový -70,0

Zdroj: UNIS

Na rozdíl od domácích fondů se v čistých prodejích dařilo fondům ING i KBC. Fondy společnosti ING skončily týden s kladnými čistými prodeji ve výši 6,5 mil. Kč, na čem měl největší zásluhu fond ING (L) Invest US (ECC), investující do amerických akcií obsažených v indexu S&P 500, s čistými prodeji ve výši 13,6 mil. Kč (0,5 mil. USD). Ještě lépe se v prodejích vedlo fondům společnosti KBC, které dosáhly za týden čistých prodejů ve výši 362,2 mil. Kč. Podstatnou měrou k tomuto výsledku přispěly zajištěné fondy. Ke třem existujícím fondům přibyl minulý týden další fond, ČSOB Světový Strom 2 a od úterý do konce týdne si připsal čisté prodeje ve výši 86,4 mil. Kč.

ČSOB Světový Strom 2

Od 12.10 do 30.11 trvá zvýhodněné upisovací období nového zajištěného fondu společnosti ČSOB/KBC. Fond ČSOB Světový Strom 2 je součástí otevřeného fondu Fund Partners, SICAV a je veden v české koruně. Minimální investice činí 10 000 Kč a doba trvání fondu je nastavena na 4 roky. Výnos fondu je založen na vývoji 20 světových akciových titulů z různých oborů podnikání. Vstupní poplatek ve zvýhodněném upisovacím období je 2 %. Výnos fondu vychází ze základního úročení 3,8 %. Pokud všechny akcie v koši dosáhnou následující rok minimálně 85 % své hodnoty z výchozího období, pro další období se zaklikne výnos vynásoben koeficientem 1,5. Pokud alespoň jeden akciový titul hranici 85 % nepřekročí, stejným činitelem se předchozí výnos dělí. Minimální garantovaný výnos investice v době splatnosti je 9,15 %, maximálně však může investor zhodnotit vložené prostředky do výše 30,88 %.

Jaké jsou vaše zkušenosti s investováním do fondů? Preferujete jednofondová řešení, nebo diverzifikujete riziko ve více fondech? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

