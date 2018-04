Domácí katastrofa: kdo zachrání Kateřinu?

ČSOB

AXA Assistance

základní - informační služba a zajištění řemeslníka, náklady spojené s příjezdem technika, úhrada odemknutí zabouchnutých dveří doplňkové A - 137 Kč ročně - navíc práce technika do 1800 Kč, přeprava členů neobyvatelné domácnosti (do 20 km) a náhradní ubytování (10 dní do 15 000 Kč), ochrana nezabezpečené budovy (72 hod.) doplňkové B - 292 Kč ročně - navíc úhrada práce technika do 3 000 Kč, organizace souvisejících služeb