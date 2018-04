Pravidla hladkého rozvodu: jak ušetřit peníze i čas

V Česku podává návrh na rozvod nejčastěji žena po šesti letech manželství. Někdy je konec manželství i rychlejší. Například před nedávnem zaskočila brněnskou advokátku klientka, která se chtěla rozvést s manželem už po měsíci společného života. „Vůbec prý neměla se svatbou souhlasit, ale bylo jí hloupé říct ne,“ vzpomíná na netradiční případ Kateřina Tomášková.

Když je doba hádek, slz a skřípění zubů pryč, je čas dohodnout se na rozvodu. Jedině tak se soudy nepovlečou měsíce a v soudní síni se nebude prát špinavé prádlo. Příčiny rozvodu bývají různé, ale v zájmu rychlého vyřízení se manželé zpravidla domluví na okřídleném „nesouladu povah a zájmů, který vedl k postupnému odcizení“. Loni si tímto martyriem prošlo 26 tisíc českých párů.



Než vysypete prasátko

Soudní poplatek za rozvod je daný. Ke dvěma tisícům ale musíte přičíst peníze, které si bere advokát. Jedno sezení či konzultace vyjde na 1 200 až pět tisíc korun podle sazby právního zástupce. Vyšší se dá očekávat ve větších městech a renomovaných kancelářích. Dobrý advokát však poučí klienta o svém ceníku hned na úvodním jednání. Další peníze pak poputují na advokátní konto za zastupování u soudu.

„Když se manželé dohodnou, ušetří spoustu peněz, času a nervů. Jednoduchý rozvod může vyjít na 20 tisíc, někdy i míň,“ uvažuje pražský advokát Jan Kubica. Když se nedomluví, budou manželé muset připlatit. „Prosoudit mohou i statisíce během několika let, obě strany,“ říká Kubica.

Přesto sami advokáti příliš nedoporučují, aby šli manželé k soudu bez právního zástupce. „Není nutné ho mít, ale řádné návrhy si člověk napíše jen těžko,“ nabádá hodonínský advokát Stanislav Králík. Brněnská advokátka Kateřina Tomášková doporučuje zastoupení hlavně v případě, kdy klient neočekává hladký průběh soudu: „Třeba když se manželé nemohou dohodnout na úpravě majetkových poměrů a výchově a výživě nezletilých dětí,“ říká.

Do roka a do dne

Ani na prostou otázku, jak dlouho rozvod trvá, nemají právníci jednoduchou odpověď. Jednak se liší soud od soudu podle toho, jak je soudce vytížen a kdy je schopen nařídit další líčení, jednak se odvíjí od toho, jak dlouho trvá řízení o výživném na děti. Člověk se může orientovat také podle velikosti soudu.

„U Městského soudu v Brně je doba řízení delší než u malého, například Okresního soudu v Břeclavi. V průměru, pokud se před rozvodem jedná i o dětech, trvá rozvodové řízení maximálně jeden rok. Jakmile soud rozhodne o dětech, do tří měsíců nařizuje jednání o rozvodu,“ popisuje advokátka Tomášková.

Rychleji je vyřízený nesporný rozvod. V tomto případě ale musí být manželé domluveni nejen na výživném a styku s dětmi, ale i na vypořádání majetku. „V optimálním případě může být manželství rozvedeno do tří měsíců,“ dodává Tomášková.

Tři otázky o rozvodu 1. Kam podat žádost o rozvod? K příslušnému okresnímu soudu, v jehož obvodu manželé mají nebo měli poslední společné bydliště. 2. Co je nutné v návrhu uvést?

V dokumentu musí být vymezeni účastníci řízení (manželé), případně děti, důvody rozvodu a na závěr návrh rozsudku, jak má soud rozhodnout. Pokud jde o společný návrh na rozvod, přikládá se oddací list, dohoda o vypořádání společného jmění manželů opatřená úředně ověřenými podpisy, a mají-li manželé nezletilé děti, tak i rozsudek úpravy poměrů k dětem. K návrhu podanému jen jedním z manželů musí být přiložen oddací list, popřípadě další důkazy, které poukazují na rozvrat manželství. 3. Kolik stojí podání návrhu?

Soudní poplatek činí 2 000 korun a platí se buď v kolcích, které se nalepí na samotný návrh, nebo počkáte na výzvu k úhradě soudního poplatku, kde je uvedeno číslo účtu a variabilní symbol.

V praxi však tak bleskového času dosáhne málokdo. „Já osobně nejsem příznivcem dohod o vypořádání majetku před rozvodem, takže mám z drtivé většiny takzvané sporné rozvody,“ říká advokát Stanislav Králík. Podle něj jde o spíše nešikovnou formulaci, nejde totiž o to, že by se při sporném rozvodu manželé hádali, ale pouze nemají domluveno vypořádání předem.

Neurovnáte to ještě?

Pokud jeden z manželů rozvod nechce, musí žalobce před soudem prokázat, že je manželství nevratně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. „Souhlas manžela či manželky tak není třeba a soud může manželství rozvést i proti jeho vůli,“ říká advokátka Michaela Kubíková. Je však na manželích, jaké důkazy zvolí a kteří svědci budou předvoláni. Ty navrhují oba. „Stejně tak i soud může rozhodnout o předvolání určitého člověka, pokud má za to, že jeho výslech je podstatný,“ dodává Kubíková. Tím může být soused, kolega z práce nebo třeba milenka.

Soudce se sice podle zákona má snažit odstranit příčiny rozvratu a usilovat o smíření manželů, ale neznamená to, že v soudní síni přemlouvá znepřátelené manžele, aby spolu zůstali. „Soudce vám rozvod rozmlouvat nebude, není to farář ani psycholog,“ míní Stanislav Králík.

Soudce se vždy zeptá, zda to nejde ještě urovnat, ale pokud dostane negativní odpověď, nikoho do ničeho nenutí. Může však ze své pravomoci nařídit schůzku manželů s mediátorem. „Ten by jim měl pomoci řešit manželské problémy mimosoudně,“ doplňuje advokátka Kubíková.

Když manžel(ka) chybí

Právo pamatuje i na případy, které nejsou tak časté, ale o to složitější. Když například manžel odejde od rodiny neznámo kam a nedává o sobě vědět, může soud rozvést manželství i bez něj. „Z praxe mohu uvést případy, kdy se manželka stala bezdomovkyní, narkomankou, na výzvy soudu nereagovala a manželství bylo i tak rozvedeno,“ uvádí Kateřina Tomášková. Pak soud ustanoví takzvaného opatrovníka osobě neznámého pobytu z řad advokátů.

Příběh 1. Jak to vidí Jindřich

Od Jindřicha žena odešla za jiným mužem a vzala s sebou i syna. Začal boj o dítě a v podstatě i o živobytí. „Kromě syna si totiž dělala nárok i na polovinu domu, veškeré vybavení a docela tučné výživné. Abych ji mohl vyplatit a udržet dům v rodině, musel jsem ho prodat bratrovi a odstěhovat se k rodičům,“ říká čtyřiačtyřicetiletý muž.

Kvůli rozvodu oběhl na doporučení asi pět advokátů, rozhodoval se nejen podle financí, ale i podle toho, jak si s nimi sedne lidsky. A nelituje toho času. „Radili mi, abych si schovával všechny účtenky, které potvrzují, že se na domácnosti finančně podílím. Vysvětlili mi, že nestačí jen poslat ženě na účet nějaké peníze, ale že je nutné označit je jako výživné určené dítěti. Jakmile totiž neplatíte alimenty, jste hned pro soudce, sociální pracovnice a další zúčastněné ten nejhorší grázl. Říkali také, abych nepil a žil spořádaně a nezadal tak druhé straně důvod, proč mi nesvěřit syna,“ vypráví Jindřich.

Co by mužům doporučil? Aby mysleli na to, že výživné soudce vypočítává z celého platu včetně přesčasů a odměn. A tak se může stát, že najednou nebudou mít peníze, protože někdy zkrátka přesčasy nejsou. „Je to strašně těžké období, ale zvládnout se dá,“ dodává muž.

Komentář advokátky Romany Lužné: Ano, je pravdou, že v rámci rozvodového řízení může dojít na rozpory ohledně plateb výživného či částek poskytovaných na domácnost, a pak je třeba provedené platby prokázat. Jestliže lidé poukazují peníze bezhotovostně přes účet, mají jako doklad výpis z banky, to stejné platí při zasílání složenkou. Rovněž je vhodné uvést do poznámky účel platby. V praxi může vzniknout spor například o to, zda šlo o platbu výživného na dítě, nebo peníze na splátku společné půjčky a podobně.

Příběh 2. Jak to vidí Blanka

Po narození dcerky ztratil manžel Blanky o rodinu veškerý zájem. Existovala pro něj jen práce a počítač. A tak si řekla, že než v manželství, které nemá žádný význam, bude raději sama. „Respektuji, že zůstane navždy otcem naší dcery, ale náš vztah už nefunguje. Celý kolotoč začal loni, kdy jsem udělala první krok a podala žádost o rozvod. Nebylo to nijak dramatické, nicméně mě nemile překvapila délka celého procesu. Je to již šest měsíců a stále se nic neděje. Jsme s mužem na všem domluveni, zaplatila jsem právničce 14 tisíc za pět dohod a zatím bez výsledku,“ říká Blanka. Podle ní se snad každým dnem ohlásí sociální pracovnice, aby soudkyni podala informace o způsobu života manželů.

Co by ženám poradila? Připravit se na to, že pokud mají děti, celý kolotoč kolem rozvodu se výrazně prodlouží. Nikdo na soudu neřekne co a jak.

Komentář advokátky Romany Lužné: Pokud mají manželé nezletilé děti, probíhá před rozvodovým řízením ještě řízení o úpravě výchovy a výživy dětí. Rodiče se mohou na těchto záležitostech dohodnout, soud zpravidla jejich dohodu schválí a soudní řízení se výrazně zkrátí. Až poté, kdy je pravomocně ukončeno soudní řízení o úpravě poměrů dětí, může soud nařídit jednání o samotném rozvodu. Situace, kdy by se ve věci nic nedělo šest měsíců od podání návrhu, není typická. Soud zpravidla ustanoví opatrovníka do měsíce či dvou, záleží na vytíženosti soudce. To samé platí o termínu nařízení soudního jednání.