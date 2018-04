Domácí rádce: na co se připravit po smrti blízkého člověka

Informace Kam donést šaty zesnulého? Do nemocnic ani hospiců se šaty pro zemřelé nenosí.

Příbuzní je přinášejí až do pohřební služby, která pohřeb zajišťuje.

Běžně se zemřelý pro převoz obléká do prostého roucha, takzvaného rubáše. Kdo pomůže Většina nemocnic má příručku, kde shrnuje první kroky, které musí příbuzní udělat po smrti svého nejbližšího.

Poradí také praktický lékař, psychologové nebo sociální pracovníci.

Matrika vyhotoví seznam všeho, co je potřeba vyřídit včetně kontaktních informací.

Weby pro seniory či různé online poradny. Například ferovanemocnice. cz, kde se těžce nemocní a umírající lidé dostanou k informacím o svých právech.