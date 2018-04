Domácí rádce: Kdy požádat o předběžné opatření, aby rodina nestrádala

Soud o rozvod se vleče. Čas běží, není dořešená péče o děti a také z naspořených peněz už toho mnoho nezbývá. Celou domácnost i děti táhne jeden plat. A nestačí. Můžete si půjčit od rodiny, ale také můžete jít za soudcem a navrhnout předběžné opatření.

Co můžete řešit předběžným opatřením? Vše, co se týká chodu rodiny a nesnese odkladu: hrazení výživného, péči o děti, ochranu proti domácímu násilí, výživné na manželku či manžela, úhradu nákladů spojených s těhotenstvím. Ale také například přístup k rodinnému účtu, autu, do společného bydliště apod.

Manžel či manželka, kteří navrhují předběžné opatření, musí soudu dokázat, že jejich situace vyžaduje řešení tady a teď. Stejně bude postupovat i soudce, který o návrhu musí rozhodnout bezodkladně, nejdéle však do sedmi dnů.

„Rozsudek o výživném jsme měli, ale otec dětí se odvolal a žádné peníze jsem nedostávala. Sociální pracovnice mi pomohla vyplnit formulář a dala jsem ho na soud,“ popisuje peripetie osmadvacetiletá Markéta, která pečuje o dvě děti předškolního věku.

Soud se předběžným opatřením snaží řešit mezní situace, které nepočkají na samo soudní líčení. To se může protahovat na dlouhé týdny, podle rozvrhu práce soudce. „Předběžným opatřením může soudce otci nařídit, jakou částkou má prozatímně na výživu dětí přispívat,“ vysvětluje brněnská advokátka Romana Lužná.

Když padají facky

Typickým příkladem je právě boj o výživné, kdy se rodič, který žije v domácnosti s dítětem, nedočká dlouhé měsíce žádného příspěvku od partnera.

„Manžel vydělával mnohem větší peníze, taková byla i naše domluva. On bude pracovat, já se budu starat o domácnost, potomky i o něj. Měla jsem jen půlúvazek v práci a po půl roce už neměla ani na zimní boty pro děti,“ líčí Markéta. Do spisu uvedla, jaký má příjem, že si musí půjčovat peníze od rodiny i přátel a že v současné situaci není možné, aby děti uživila.

„Bylo mi trapně, když jsem podávala návrh na předběžné opatření, připadala jsem si jako nějaký sociální případ, ale pro děti jsem to udělat musela,“ dodává mladá maminka.

Předběžné opatření však řeší daleko širší škálu kritických situací, které v rozpadající se rodině nastanou. Soudce může rodičům nařídit, aby složili peněžitou částku do úschovy soudu nebo naopak nenakládali s některými právy, věcmi, zdrželi se něčeho a podobně.

„Opatření se může týkat jakékoliv věci ve vlastnictví účastníka,“ upozorňuje advokátka Romana Lužná. Soudce může například nařídit manželovi, aby neodvážel z domova auto, které jeho manželka potřebuje na cestu do práce a rozvoz dětí do škol, a o užívání se s ní rozdělil. Nebo naopak může přikázat manželce, aby muži nezakazovala vstup do garáže.

Jedním z nejhorších případů je domácí násilí. „V této věci je soud povinen rozhodnout dokonce do 48 hodin od podání návrhu,“ vysvětluje advokátka Michaela Kubíková. Soudce tak může nařídit i umístění dítěte do vhodnějšího prostředí, ať už k příbuzným, či do ústavu.

Dítě za hranicemi

Velmi často rozhodují soudci v případech, kdy jeden z rodičů brání druhému stýkat se s dítětem. A to nejen v domácím prostředí, ale také v rodinách, kdy jeden z dospělých je cizinec a dítě si odveze s sebou do vlasti.

„Pokud již existuje soudní rozhodnutí, které styk s dětmi upravuje, je možné se obrátit na tamní soud a žádat uznání a výkon tohoto rozhodnutí. Což bývá vždy velice stresující pro všechny zúčastněné, zejména pak pro dítě,“ říká Zdeněk Kapitán z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

DANĚ 2017 Průvodce formulářem daňového přiznání a tipy jak ušetřit: SPECIÁL NA TÉMA DANĚ Jak správně vyplnit daňové přiznání a kde zjistit, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit? VYPLNIT FORMULÁŘ ON-LINE

Proto úřad nabízí rodičům pomoc při právních krocích i mediační sezení, které jim pomůže domluvit se. Předběžné opatření má dvě velké výhody oproti ostatním návrhům, jež musejí lidé v rozvodovém řízení podávat. Je rychle rozhodnuté a vymahatelné.

Pokud například rodič po obdržení soudního nařízení nezačne platit výživné, přijdou mu domů exekutoři. „Exekuce je však zahájena nejdříve za měsíc, exekutor musí nejprve požádat soud o pověření a soudce má patnáct dnů na to, aby mu je vydal,“ upozorňuje brněnská právnička Kateřina Tomášková. Až poté může exekutor začít se zjišťováním majetku nebo třeba zablokovat řidičské oprávnění. „Z praxe ale vím, že zahájení exekuce bývá daleko rychlejší,“ dodává advokátka.

Trochu jiná pravidla má nařízení styku s dítětem. Když se rodič brání soudnímu rozhodnutí a nechce dítě vydat druhému rodiči v určenou dobu, začne dostávat pokuty. „Za každé takové porušení může být pokuta i několik tisíc korun, celkem drahý špás. Doporučuji respektovat každé předběžné opatření, a to zejména proto, že soudy je vydávají jen nerady a pouze na základě skutečně prokázaných tvrzení uvedených v návrhu,“ říká hodonínský advokát Stanislav Králík.

I tady se samozřejmě může dotčený člověk odvolat. „Odvolání je možné, ale nemá odkladný účinek, takže od doby rozhodnutí se jím účastníci musí řídit,“ říká brněnská advokátka Michaela Kubíková.

Kam podat návrh? Návrh na předběžné opatření týkající se dětí a výživy na ně se podává k okresnímu soudu v místě, kde děti fakticky žijí. Předběžné opatření týkající se majetku nebo výživy manžela se podává k tomu okresnímu soudu, kde je podán také návrh na rozvod.

Jak dlouho trvá platnost opatření? Každé nařízení má své lhůty, které jsou přesně stanoveny soudcem. Zpravidla však platí do dalšího rozhodnutí v té věci.

Kolik stojí? Za návrh na nařízení předběžného opatření se platí soudní poplatek 1 000 korun, od kterého jsou osvobozeny návrhy ohledně péče o nezletilé děti a jejich výživu. V majetkových případech může soud požadovat kauci 10 000 korun na náhradu škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením. Pokud žádná taková nenastane, je navrhovateli kauce po ukončení předběžného opatření vrácena.

Modelový příklad

Jak může vypadat návrh na úpravu výchovy a výživy dětí před rozvodem i po něm s návrhem na vydání předběžného opatření? Podat jej může matka či otec dítěte.

Okresnímu soudu..............

Návrh otce (matky) na úpravu výchovy a výživy před rozvodem i po něm, s návrhem na vydání předběžného opatření

V roce 2000 jsem uzavřel manželství s Martinou Janečkovou (Milanem Janečkem). Dne ................. se nám narodila dcera Tereza. Naše manželství dosud trvá, avšak nežijeme spolu. Asi před dvěma lety se manželka se svými dvěma dětmi z předešlých manželství odstěhovala a dcera zůstala u mě, veškeré náklady s její péčí jsem hradil já, Terezčina matka mi nijak nepřispívala.

V této době se matka s dcerou stýkala. Dcera Terezka navštěvuje 3. ročník základní školy v místě bydliště, kde se stravuje (cca 400 Kč měsíčně) a dochází do školní družiny (600 Kč/školní rok). V místě bydliště má dcera rovněž zájmovou činnost (gymnastiku, zpěv a hru na kytaru), náklady spojené s volnočasovými aktivitami dcery představují cca 3 200 Kč ročně.

Vzhledem k tomu, že naše manželství není již dva roku funkční, matka Terezky se odstěhovala do Brna a já se starám o naši dceru Terezu a hradím veškeré náklady spojené s touto péčí ze svého příjmu, který činí cca 20 000 Kč měsíčně, jsem se rozhodl řešit tuto situaci podáním tohoto návrhu.

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek: Nezl. Tereza Janečková, nar. ....... se po dobu před rozvodem i po rozvodu svěřuje do výchovy otce. Matka je povinna platit na nezletilou dceru Terezu výživné, jehož výši ponechávám na úvaze soudu.

V ................ dne ............... Milan Janeček