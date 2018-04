Praktický návod: jak si udělat rodinný audit, aby vám neutíkaly peníze

Většina lidí má dobrý přehled o tom, kolik peněz jim na účet měsíčně chodí, s výdaji je to však mnohem horší. Hrubý přehled o velkých splátkách, jako je hypotéka, nájemné či energie, Češi v hlavě ještě mají. Běžné výdaje, jako jsou nákupy jídla či drogerie, už příliš jasně neevidují a „drobné“ vydání v podobě poplatků za bankovní služby či složenky neregistrují takřka vůbec.

„Samotná platba složenky může vypadat jako korunová položka, ale když se jich sejde víc a vynásobí se to počtem měsíců, dostáváme se na částku, která se může blížit až tisícikoruně za rok,“ upozorňuje analytik Home Creditu Michal Kozub.

Čas od času se vyplatí udělat si doma finanční inventuru a zjistit, kde peníze utíkají.

1. Rozpočet, první krok k šetření

Kdo si chce dát peníze do pořádku, musí si nejprve sestavit rodinný rozpočet. Na jednu stranu sepsat všechny příjmy, na druhou všechny očekávané výdaje, a to i ty, které se platí ročně (dovolená, dárky, doplatky energií) a rozpočítat je na měsíc. A počítat také s rezervou: lednička či pračka předem neohlásí, že se chystají opustit domácnost, ale když se to stane, je to poměrně citelná finanční rána.

Jak na rodinný rozpočet Papír, nebo technika? 52 % domácností si vede rodinný rozpočet. Domácí účetnictví mají mnohem častěji rozvedení lidé (62 %).

39 % lidí volí formu evidence na papíře

37 % elektronickou formu v excelu či wordu

10 % rodin využívá specializované aplikace. Zdroj: studie MindBridge Consulting

Z poctivě udělaného přehledu pak člověk jasně uvidí, za co utrácí nejvíce a kde může škrtat. „Uspořit lze například výběrem levnější drogerie, přechodem na městskou hromadnou dopravu namísto ježdění autem či zvážením toho, zda domácí mazlíček skutečně potřebuje ty nejdražší pochoutky z reklamy,“ říká finanční poradce Partners David Kučera.

Základní výhody a nevýhody jednotlivých způsobů evidence:

Papír a tužka: Je to nejjednodušší a nejpoužívanější způsob, kterým české domácnosti své výdaje sledují (levné, vždy po ruce, můžete ztratit, v kabelce poškodit).

Je to nejjednodušší a nejpoužívanější způsob, kterým české domácnosti své výdaje sledují (levné, vždy po ruce, můžete ztratit, v kabelce poškodit). Obálky, sklenice: Systém našich babiček, které dávaly peníze na hlavní útraty do jednotlivých obálek či do nich odměřily maximální možnou útratu na den, využívá řada domácností i dnes. Někdo používá klasické papírové obálky, jiný obálky z plastu (jednoduché, rychlé, přehledné, levné, když něco stojí víc, než je v obálce, musíte improvizovat).

Systém našich babiček, které dávaly peníze na hlavní útraty do jednotlivých obálek či do nich odměřily maximální možnou útratu na den, využívá řada domácností i dnes. Někdo používá klasické papírové obálky, jiný obálky z plastu (jednoduché, rychlé, přehledné, levné, když něco stojí víc, než je v obálce, musíte improvizovat). Elektronická evidence: Zápisky ve wordu, v excelu či v jednoduchém specializovaném programu pro domácí účetnictví využívá zhruba každá dvouapůltá domácnost, která si evidenci vede (přehlednost, strukturovanost, jednoduchý přístup ke starým datům a možnost porovnání se současností, potřebujete techniku).

Zápisky ve wordu, v excelu či v jednoduchém specializovaném programu pro domácí účetnictví využívá zhruba každá dvouapůltá domácnost, která si evidenci vede (přehlednost, strukturovanost, jednoduchý přístup ke starým datům a možnost porovnání se současností, potřebujete techniku). Chytré účty: Řada bank nabízí svým klientům hezky zpracované přehledy jejich výdajů. Lidé tak vidí například graf, který jim ukazuje disponibilní prostředky na účtu v časové řadě nebo jim vytvoří koláčové grafy, na nichž vidí výdaje podle jejich druhu. Klienti tak mají dobrý přehled o tom, na co peníze putují (přehlednost, přístup k archivním datům, možnost sledovat výdaje podle různých parametrů, vyžaduje více času při zpracování dat, jednotlivé výdaje je třeba rozdělovat podle nabídky do kategorií).

Řada bank nabízí svým klientům hezky zpracované přehledy jejich výdajů. Lidé tak vidí například graf, který jim ukazuje disponibilní prostředky na účtu v časové řadě nebo jim vytvoří koláčové grafy, na nichž vidí výdaje podle jejich druhu. Klienti tak mají dobrý přehled o tom, na co peníze putují (přehlednost, přístup k archivním datům, možnost sledovat výdaje podle různých parametrů, vyžaduje více času při zpracování dat, jednotlivé výdaje je třeba rozdělovat podle nabídky do kategorií). Chytré telefony: Fanoušci moderních technologií si mohou stáhnout jednoduché aplikace do smartphonů (přehlednost, dostupnost, v případě ztráty telefonu hrozí i ztráta uložených dat).

2. Inventura smluv je náročná, ale vyplatí se

Po seškrtání zbytečných výdajů je na řadě revize smluv. Vytáhněte ze šuplíku všechny dohody s bankami, dodavateli energií či datových služeb, smlouvy s pojišťovnami či věřiteli a porovnejte jejich podmínky s konkurencí. Zda je smlouva výhodná, nebo ne, mohou napovědět různé srovnávače. Pro koho je srovnávání náročné, může kontaktovat finančního poradce, jenž provede audit uzavřených smluv a doporučí, jak je revidovat.

Banky: rozvažte, kolik plateb měsíčně posíláte, jak často vyzvedáváte peníze z bankomatu, kolik potřebujete karet a zda využíváte elektronické bankovnictví či chodíte do pobočky. To napoví, zda je pro vás výhodnější účet s nižší cenou za vedení a zpoplatněnými transakcemi, nebo účet s vyšší cenou za vedení, k němuž získáte řadu služeb zdarma, jež při splnění určitých podmínek (měsíční příjem, průměrný zůstatek) platit ani nemusíte. Řada bank také za vedení účtu nepočítá nic a strhává si jen peníze za specifické transakce (například výběr z bankomatu), ale u těchto bank se s chozením do pobočky nepočítá.

Půjčky: pečlivě prostudujte obchodní podmínky. Nesledujete jen výši měsíční splátky, ale i RPSN (roční procentní sazba nákladů, která udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku za splátky, správu a další výdaje spojené s čerpáním úvěru) a celkový přeplatek jistiny. Prostudujte si i poplatky spojené s předčasným splacením a sankce při jeho prodlení. Zeptejte se na pojištění pro případ, že nebudete schopni půjčku z jakýchkoliv důvodů splácet, a na cenu této doplňkové služby.

Pokud si pořídíte více půjček u více ústavů, snažte se je sloučit do jedné (konsolidace úvěrů). Budete platit jen jeden poplatek za vedení účtu a za správu úvěru a v hlavě budete nosit jen jeden termín splácení, snížíte riziko, že byste platili sankce za pozdní platbu.

Hypotéky: nečekejte na oznámení nové úrokové míry pro následující fixační období. Banky ho sdělují pozdě, a tak se o nové podmínky aktivně zajímejte sami i půl roku předem. Každá desetina snížení úroků znamená ve finále uspořené desetitisíce. „Aktuálně činí průměrná úroková sazba 2,51 procenta, zatímco před pěti lety byla 5,60 procenta. Měsíční splátka při hypotéce ve výši dva miliony korun, době splatnosti 15 let a hodnotě nemovitosti 3,5 milionu korun činí u staré sazby 16 447 korun, po refinancování novou sazbou jen 13 345 korun. Úspora je tedy 3 102 korun měsíčně, 37 224 korun ročně,“ uvádí příklad Ondřej Valeš ze srovnávače Finmarket.

Energie: u elektřiny a plynu si při srovnávání nabídek připravte roční vyúčtování. Z něj získáte výši odběru a jeho cenu. Úspora na plynu při porovnání možných dodavatelů je značná, dosahuje i několik tisíc korun ročně. Výše úspory by však neměla být hlavním kritériem, je potřeba si všímat i dalších informací – podmínek dodávek, poplatků, zkušeností klientů a podobně.

Pojištění: prověřte, zda jich nemáte více na stejnou věc či zda neplatíte zbytečně rizika, která nemohou nastat, nebo naopak nemáte pojištěné něco, co potřebujete, například nejste jako jediný živitel rodiny pojištěn na smrt, úraz či invaliditu.

3. Nezapomeňte na pojištění auta

Revize smluv by se měla týkat i provozu auta. U povinného ručení je potřeba se zajímat o nabídky pojišťoven v dostatečném předstihu. Pojišťovna vám doručí předpis pojistného na příští rok, při porovnání s konkurencí můžete ušetřit stovky korun ročně, stávající pojištění je však třeba vypovědět nejpozději do šesti týdnů před výročím smlouvy. U havarijního pojištění je důležité si uvědomit, že zejména u nového auta rychle klesá hodnota vozidla. Zjistěte si, jak vysoko vaše pojišťovna vůz skutečně oceňuje, abyste neplatili zbytečně vysoké pojistné, když při likvidaci po vyplacení odškodného stejně starý vůz nekoupíte.

4. Jednejte o lepších podmínkách, nebo jděte jinam

Když jste si udělali rodinný audit a víte, kde vám zbytečně utíkají peníze, je čas díry zacelit. Se znalostí aktuálních tržních podmínek budete při vyjednávání o lepších podmínkách silnými hráči. Nejprve zkuste dohodu se stávající firmou, pokud u ní nepochodíte, jděte ke konkurenci. Vždy si však předem zjistěte, zda vám odchodem nehrozí nějaké sankce – například u energií jste se mohli zavázat k odběru na několik let, čímž jste získávali měsíční slevu, a když odejdete před tímto termínem, budete muset slevu zpětně vyrovnat. V případě zrušení stávajícího životního pojištění se informujte, jaká finanční ztráta pro vás tímto krokem vznikne. Sankce za ukončení například investičního životního pojištění mohou být po krátkodobém dvouletém spoření tak veliké, že nedostanete z uložených peněz nic.

Pokud vám po revizi výdajů zbudou peníze na spoření, dejte je nejdříve do produktů, na něž přispívá stát. I s tisícovkou měsíčně můžete investovat. Jak na to čtěte zde.