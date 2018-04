Šikovným zkrocením domácích elektrožroutů ušetříte tisíce

O tom, kolik zaplatíme za elektřinu, rozhodujeme už tím, jak hojná flotila spotřebičů nám doma slouží a s jakou frekvencí je používáme. Zatímco u pračky, lednice či mrazničky již většina domácností dává přednost energeticky úsporným a moderním spotřebičům, o dalších už tak neuvažujeme.

Gril je úspornější než horký vzduch

K obrovským žroutům energie přitom patří i elektrická trouba. "Jestliže jste zvyklí péct v elektrické troubě zhruba tři hodiny týdně, za rok vás to přijde na 1 300 korun," uvádějí propočty Energetického poradce, jež zveřejnila energetická společnost PRE. V rodinách s dětmi, kde se peče velmi často, pak může elektrická trouba ukrojit z rodinného rozpočtu i několik tisíc korun ročně.

Zakoupením nové trouby však příliš neušetříte. Snížit účet lze zpravidla tak, že ji budete používat s větším rozmyslem. "Troubu předehřívejte jen tehdy, když je to v receptu výslovně uvedeno. Pokud jídlo vyžaduje více než jednu hodinu pečení, není třeba troubu předehřívat. Nepředehřívejte ji ani při pečení pomocí horkého vzduchu. Když je to možné, použijte při pečení gril. Gril spotřebuje méně energie a předehřátí trouby není rovněž nutné. Troubu během pečení zbytečně neotvírejte, zabráníte velkým ztrátám tepla," radí energetičtí poradci.

Jestliže milujete pořádek a často doma vysáváte nebo žehlíte, přijde to na několik set korun. Kdo například luxuje svůj byt hodinu týdně, vysajete tím za rok ze své peněženky 320 korun. Pokud se věnujete žehlení bavlněného prádla například dvě hodiny v týdnu, je dobré vědět, že ročně tím spotřebujete elektřinu za 120 korun.

Roční náklady za energii u vybraných domácích spotřebičů Domácí spotřebič Frekvence používání Roční náklad v Kč Varná konvice 10krát týdně 240 Mikrovlnná trouba (ohřev) 25 min. týdně 150 Elektrická trouba (180 °C) 3 hod. týdně 1 300 Vysavač 1 hod. týdně 320 Žehlička (bavlna) 2 hod. týdně 120 Fén 20 min. týdně 100

Notebook je výrazně menší žrout než PC

Účet za sledování televize určuje spotřeba, kterou však můžete ovlivnit tím, jaký televizor zakoupíte. Nejdráž vyjde sledování TV plazmy. "Pokud je v provozu zhruba pět hodin denně, ročně spotřebuje energii za 1 700 korun, naproti tomu stejně častý provoz TV LED vyjde na 1 300 korun," vypočítávají energetici.

Roční náklady za energii u vybraných televizorů Televize Frekvence používání Roční náklad v Kč TV LED 42´´ 5 hod. denně 1 300 TV LCD 42´´ 5 hod. denně 1 500 TV plazma 42´´ 5 hod. denně 1 700

Porci energie ukrojí také domácí počítač. Jestliže ho máte puštěný šest hodin denně, přijde vás to podle odborných propočtů ročně na 550 korun a spolu se zapnutým monitorem až na 1 150 korun. Kdo chce ušetřit na elektřině, měl by dát raději přednost notebooku, který vyjde při stejném provozu jen na 240 korun ročně.

Roční náklady za energii u vybraných kancelářských spotřebičů Kancelářský spotřebič Frekvence používání Roční náklad v Kč Monitor LCD 17´´ 6 hod. denně 300 Monitor CRT 17´´ 6 hod. denně 600 PC 6 hod. denně 550 Notebook 6 hod. denně 240 Tiskárna 20 stran týdně 2 Reproduktory k PC 6 hod. denně 20

Pohotovostní režim je velmi drahý

Obrovským žroutem energie jsou zejména elektrospotřebiče, které čekají v pohotovostním režimu na to, že je spustíte dálkovým ovladačem (režim STAND BY). Podle odborných propočtů dokážou za toto nicnedělání vysát energii za stovky korun ročně. Třeba u set-top-boxu to je 190 korun za rok, u DVD 240 korun a u videa dokonce 550 korun.

Roční náklady za energii u spotřebičů v pohotovostním režimu Domácí spotřebič Frekvence používání Roční náklad v Kč Mikrovlnka (displej) 24 hod. denně 120 CD přehrávač 19 hod. denně 160 Set-top-box 19 hod. denně 190 DVD 24 hod. denně 240 Video 24 hod. denně 550 Rádio 19 hod. denně 150 Pozn.: Při výpočtu ročních nákladů v režimu STAND BY byla odečtena doba skutečného provozu spotřebičů.

"Zkrotit tyto spotřebiče můžete tak, že je vypnete hlavním vypínačem a vyřadíte je z pohotovostního režimu. Když doslouží, dejte pak přednost těm, které mají v pohotovostním režimu výrazně nižší spotřebu," doporučují energetici.

Propočty v tabulkách jsou převzaté z Energetického poradce PRE.

Vyřazujete doma spotřebiče z pohotovostního režimu?