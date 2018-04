Domácí účetnictví dokáže ušetřit tisíce

D robné výdaje? Dohromady tisíce

Když začnete sledovat své finance, budete se možná divit, jaké zdánlivé maličkosti vás obírají o peníze. Časopisy koupené na cestu do práce, které odložíte ihned poté, co je prolistujete, oběd v rychlém a drahém občerstvení, nákup ve večerce s desetiprocentní přirážkou, zbrklý výběr zimní bundy, která bude za čtrnáct dnů za polovic, nevýhodný tarif mobilního telefonu.

Koruny, které bez povšimnutí protékají mezi prsty, najednou na papíře dostanou konkrétní rozměr. Už to není tu dvacetikoruna, tu desetikoruna, ale za měsíc dvě, tři, pět set, tisíc korun vyhozených oknem.

I pohled na konečnou sumu zaplacenou za energie či vodu vás možná povede k zamyšlení, zda neplýtváte, není čas vyměnit neúsporné spotřebiče nebo jestli se náhodou sami neokrádáte, protože jste zvolili pro svoji domácnost špatný tarif.

Po prvním roce vedení domácího účetnictví budete tušit, kde jsou vaše slabiny, v jakých položkách můžete ubrat a odkud přelít peníze, které by bylo vhodné spořit. A protože by měly být součástí vašich účtů i záznamy o investicích, dokážete porovnat, kde uložené peníze vydělávaly a kde se naopak příliš nerozmnožily, a na základě toho je pak třeba přesunete na výhodnější účty.

Můžete si také porovnat, zda váš rodinný rozpočet odpovídá představám a radám finančních odborníků, jak by měla vypadat struktura výdajů. (viz text Odborník radí kolik a za co utrácet).

K de ušetřit

* vytipovat ve svém okolí levný a zároveň vyhovující obchod a v něm nakupovat* pro velké rodinné nákupy jezdit do diskontních prodejen* cekat s pořízením například oblečení, obuvi, domácích spotřebičů či sportovních potřeb na sezonní slevy a výprodeje* nakupovat některé zboží v internetových obchodech, například knihy, hudba či domácí spotřebiče jsou levnější i o třicet procent v porovnání s kamennými prodejnami* dobře hospodařit s energiemi a vodou* odstranit kapající kohoutky, protékající WC* je-li to možné, postupně vyměnit zastaralé neúsporné spotřebiče za moderní úsporné* prát, mýt nádobí v myčce apod. na „noční proud“,* překontrolovat, zda máte správně vybraný tarif elektrické energie* objednat noviny a časopisy na předplatné

Rodinné účetnictví není nic složitého a zvládne ho i ten, komu jsou cifry docela cizí. Tabulky by neměly být ani příliš složité, ani moc triviální. Optimální varianta je pro každého jiná, záleží na tom, jak členité jsou výdaje a příjmy rodiny a do jakých detailů se rozhodne je sledovat. Důležité je pravidelné zapisování všech položek. Platí, že čím má rodinný účetní méně zkušeností, tím častěji by měl alespoň zpočátku k rodinnému účetnictví sedat.

V příjmech by se měla objevit nejen mzda, ale také další pravidelné i náhodné příjmy, například přivýdělky, sociální dávky, výživné, dary, výhry apodobně. Příjmy stačí sledovat v měsíčním intervalu.

Druhou stranou rodinného hospodaření jsou výdaje. Odborníci doporučují je sledovat denně nebo týdně na samostatných listech a jejich součet u jednotlivých položek vpisovat do „hlavních účetních listů“ týdně, respektive měsíčně.

Členění výdajů do jednotlivých položek může být méně či více podrobné, čím je podrobnější, tím snáze se dá dopracovat ke zbytečným výdajům. Tak například do položky bydlení lze zahrnout nejen nájemné, ale také náklady na spotřeby energií či drobné opravy v bytě. Ty je možné ale také sledovat v samostatných položkách. Pro přehlednost je lepší do výdajů zařadit i splátky půjček a pravidelné spoření, i když je vhodné je vést ještě v samostatné tabulce. Ve výdajích by se mělo objevit například nejen kapesné dětí, ale i peníze, které mají pro svou osobní spotřebu dospělí.

Samostatnou tabulku a sledování v měsíčním, případně ročním intervalu si zaslouží také pohyb finančních rezerv jako jsou termínované vklady, stavební spoření, penzijní připojištění či životní pojištění, podílové fondy apodobně. Hodně pilní mohou zvlášť evidovat také pohyby v dalším majetku jako jsou cenné papíry, nemovitosti, sbírky a poplatky za vedení běžných účtů, kopírují však tím vlastně jen výpisy z banky.

Lidé, kteří splácí větší množství půjček, si mohou zvlášť vést také přehled umořování dluhů včetně poplatků za vedení úvěrových účtů.