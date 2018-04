Domácnosti a stavby: všímejte si pojistných podmínek, čtěte pozorně smlouvy

Uzavřeli jste kdysi smlouvu na pojištění domácnosti, každý rok pilně platíte složenky s vědomím, že kdyby vaši rodinu postihla nějaká nepříjemnost, pojišťovna škodu srovná? Možná ano, možná jen částečně a možná taky vůbec. Záleží na tom, jakou pojistku jste uzavřeli. Zda je váš majetek ohodnocen na takzvanou starou, nebo novou hodnotu, jestli pojistka pokrývá všechna rizika, nebo jen vybraná, a jak vysoké je jejich krytí. Například pokud jste pojistili vybavení bytu před deseti lety na časovou hodnotu, nedostanete při vykradení jeho plnou cenu, ale aktuální hodnotu. Ani dva sousedé ve stejně vybavených bytech nemusí platit stejně vysokou pojistku v případě, že jeden bude mít nadstandardně zabezpečený byt a navíc platit pojistné v roční splátce, za což některé pojišťovny poskytují slevu. V pojistných podmínkách se pojišťovny liší, různé jsou jejich výluky i výše krytí jednotlivých rizik obsažená v základním pojištění. Vidět je to například při ztrátě nebo zničení jednotlivých předmětů - například IPB pojišťovna hradí v základním pojištění maximálně 20 000 korun za jednu zničenou věc, ČSOB jen 10 000 korun.* zvažte veškerá rizika, která vašemu domu hrozí, a požadujte, aby byla zahrnuta do rozsahu sjednaného pojištění.* majitelé starších pojistek by měli pamatovat na to, že původní suma peněz, kterou by mohli dostat od pojišťovny, ztrácí svou hodnotu. Jestliže jste uzavřeli před dvaceti lety pojistku na tři sta tisíc korun a nijak se tato částka během let neupravovala, těžko vám postačí pro renovaci domu postiženého povodní. Proto je dobré si zjistit, zda existuje možnost valorizovat (upravovat v souvislosti se změnou cen) pojistnou částku.* nemovitosti je dobré pojistit na takzvanou novou cenu, na časovou cenu je možné pojistit třeba vaši starou chatu. Jestliže si pojistíte svůj dům na novou cenu, dostanete v případě pojistné události plnění v takové výši, za kterou je možné následky škody odstranit v době události. Při pojištění na časovou hodnotu dostanete od pojišťovny částku, která je snížena o procento opotřebení nebo jiného znehodnocení.* před podpisem smlouvy si od pojišťovacího agenta si ji půjčte a dobře prostudujte - důležité je zejména pojistné plnění - maximální částka, kterou, můžete dostat při pojistné události - a výluky z pojištění, to znamená, na co se pojistka nevztahuje.* Další objekty jako garáž, skleník či bazén se pojišťují samostatně.* zda je pojištění sjednáno na novou nebo časovou cenu - pojištění na novou hodnotu je dražší než na časovou, protože celková pojistná suma je vyšší, a tudíž více zaplatíte i na pojistném.* typ pojištěné stavby - dražší jsou rodinné domy, levnější jsou chaty nebo vedlejší objekty, jako je garáž či dílna.* výše pojistné částky, na kterou jsou domek nebo chata pojištěny, čím vyšší cena nemovitosti, tím vyšší pojistné.* poloha nemovitosti - záleží na velikosti obce, pojišťovny mají takzvané koeficienty rizikovosti pro polo- hu domu. Více na pojistném zaplatí majitel domku v Praze než například v Pardubicích.* rozsah pojistného krytí - to znamená, která rizika nejsou součástí základního rozsahu pojistky a proti kterým se zvlášť pojišťujete, a tudíž si musíte připlatit.* případná spoluúčast na úhradě škody.* IPB pojišťovna - 3200 korun, na časovou hodnotu jsou pojištěny: výpočetní technika, cizí věci, audiovizuální technika starší tří let a oděvy, ostatní vybavení na novou hodnotu, spoluúčast je 1000 korun.Poznámka: Domek je na okraji okresního města, obývají jej manželé a dvě děti. Zajištěn je dvěma obyčejnými zámky, plotem a hlídacím psem.Poznámka: Žádné zvláštní připojištění, součástí vybavení chaty je starší televize, rádio a lednice. Zajištění dveří chaty obyčejný zámek, okenice.Poznámka: Dveře bytu jsou zajištěny dvěma bezpečnostními zámky, k bytu patří sklep (zajištěn jedním zámkem) Ceny pojistek jsou orientační.