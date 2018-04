Domov bez komárů? Připravte si na boj s nimi alespoň pár stokorun

Chcete-li do bytu investovat, vyplatí se vám pořídit sítě proti hmyzu. Na výběr dnes máte širokou škálu možností od vlepovaných sítí přes přídavné rámy se sítěmi až po na míru vyrobené sítě k novým oknům.

Trvalý i letní domov navždy bez hmyzu

Patrně nejjednodušší a nejlevnější varianta je speciální samolepicí páska a síť, kterou si přistřihnete podle velikosti okna sami. Existují také verze se suchým zipem. Ty nejlevnější balíčky s páskou a s bílou či antracitovou sítí se v tuzemských kutilských obchodech pohybují i pod 70 korun za sadu pro okno o velikosti 130 x 150 cm.

Balíček sítě se suchým zipem přijde pro stejnou velikost okna na 185 až 200 korun. Dražší verze s elastickou sítí, která se má snadněji přizpůsobit tvaru okna, stojí asi tři stokoruny. Počítejte ale s tím, že některá okna pro tuto variantu nemusí být ideální, protože například nemají v rámu dostatek prostoru pro vlepení pásky nebo suchého zipu. Z takto napevno upravených oken se také nebudete moci vyklánět či házet zapomenuté klíče.

Kolik stojí ochrana proti hmyzu Sítě do oken: 70 korun až 3,5 tisíce korun

Moskytiéry: 200 až 1,5 tisíce korun

Elektrické ultrazvukové zástrčky: 200 až 250 korun

Elektrické zástrčky s odpařovači: 70 až 200 korun

Repelenty: 80 až 100 korun

Očkování (jedna dávka): 600 až 700 korun

Další možností jsou rámy s již připevněnou sítí. Levnější bývají zpravidla ty pevně instalované bez mobilních prvků. Stabilní hliníkový profil se sítí ze sklovlákna pro menší okna se kupříkladu v obchodním řetězci Hornbach prodává již od 650 korun, profil pro balkonové dveře bývá do tisícikoruny. Roletová varianta se sítí, která se zasouvá do hliníkové kazety u rámu menšího okna, přijde na více než dvě tisícikoruny a pro dveře se stejným mechanismem si připravte minimálně tři a půl tisíce korun.

U vchodu na balkon či terasu můžete ušetřit pořízením závěsů ze sítí, které mají v dolní části závaží, aby odolaly průvanu, cenově se tyto typy pohybují přibližně od 600 do dvou tisíc korun.

Romantické povahy si mohou pro letní měsíce nad postel nainstalovat kruh s moskytiérou, která bude splývat kolem celé postele až na zem. Její cena začíná v levnějších obchodech už na pár stokorunách, pochopitelně dražší jsou ty pro manželské dvojlůžko.

Na moskytiéru na kočárek by ale určitě neměly zapomínat maminky, které nechávají spát miminko na zahradě či balkoně. Tyto síťky nemusí být ani příliš drahé a ušetříte si tím zbytečné starosti s poštípaným miminkem. Levnější značky běžně seženete už pod dvě stě korun, ty dražší se blíží k tisícikoruně.

Elektrika a další odpuzovače proti hmyzu

Pokud z jakýchkoliv důvodů nechcete doma nebo na chatě instalovat sítě do oken, máte nejméně dvě další možnosti. Nechemickou variantou jsou speciální zástrčky do elektrické zásuvky fungující na základě ultrazvuku, který vadí komárům.

Takové zástrčky vyrábí i firmy specializované na potřeby pro nemluvňata. Cenově se ultrazvukové zástrčky pro děti v internetových obchodech pohybují mezi 200 až 250 korunami. Vybrané modely bývají i na baterie, takže je můžete třeba připevnit na kočárek nebo vzít s sebou na výlet.

Podobnou, ale aromatickou variantou jsou zástrčky s odpařovači naplněnými éterickými oleji. Jejich výpary mají odpuzovat hmyz několik týdnů. Potom ovšem musíte dokoupit další tekutou náplň v ceně od 70 do 110 korun. Podle toho, co uvádí výrobci na obalech, by vám jedna náplň mohla vystačit celé letní prázdniny, totiž 60 dnů. Balení s přístrojem a jednou náplní se dá pořídit kolem dvou set korun.

Na trhu se objevují i modely s časovačem, který umožňuje regulaci využívání odpařovače, a tím šetří náplň. Jednorázově, na víkendové pobyty je možné do těchto elektrických zástrček vkládat i malé naparfémované polštářky, jež jsou účinné pouze na jednu noc. Balení na 20 nocí vás přijde zhruba na padesátikorunu.

Od tisícikoruny nahoru se pohybují ceny elektrických lapačů, které usmrcují hmyz pomocí mřížky s vysokým napětím. Ta utváří elektrické pole, a jakmile hmyz do něj vlétne, je usmrcen.

Na krátké procházky i na dlouhé výlety se už dávno osvědčily jako ochrana proti hmyzu repelenty. Existují v podobě sprejů či tělových mlék a většinou chrání nejen proti komárům a jinému dotěrnému hmyzu, ale někdy i proti klíšťatům. Spreje cenově vycházejí kolem 80 až sto korun podle velikosti balení a výrobce.

Kdo se nechce spoléhat pouze na repelenty a rád chodí do přírody, měl by uvažovat alespoň o očkování proti klíšťové encefaliditě. Bude potřebovat zprvu tři dávky, po několika letech pak ještě přeočkování. Cena jedné dávky se pohybuje mezi 600 až 700 korunami.