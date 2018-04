Doplňky pro kočku: zbytečně drahý luxus

Kočky nejsou vybíravé, na stravu stačí 150 korun měsíčně

Kočka by měla dostávat najíst pravidelně. Někdo volí konzervy, jiný jídelníček „co dům dá“. „Oba způsoby jsou vhodné, ale z hlediska fyziologie trávení je vždy nutné stravovací návyky zachovat. Takže pokud se někdo rozhodne, že bude kupovat již připravené pokrmy, měl by je pak dávat kočce pořád, stejné to je i u domácí stravy,“ říká zvěrolékař Aleš Müller. „Rozhodně by se nemělo kombinovat. Z domácí stravy může kočka všechno, vyjma kořeněných jídel,“ dodává. Konzervy jsou sice dražší než domácí jídla, ale obsahují vitaminy, které mazlíček potřebuje. „Je-li domácí strava vyvážená a zvíře je zdravé, vitaminy se přidávat nemusí,“ informuje Müller.

Je libo kapsičku s lososem, krůtím masem nebo snad konzervu se zvěřinou? Člověk až žasne, co všechno je v obchodech v nabídce kočičího jídelníčku. „Kočky se ke stravě vracejí v průběhu celého dne, nestravují se několikrát denně jako třeba psi. Takže chovatel jim v misce nechá pár granulí nebo konzervu, kterou během dne spořádají,“ říká zvěrolékař Martin Maxa. „Kolik dávat a jak často, to je uvedeno na etiketě. U každého výrobku je to jiné, rozhoduje stravitelnost, doba krmení, stáří zvířete,“ dodává.

Čtyřistagramovou konzervu spořádá kočka asi za dva dny. Cena se pohybuje od 14 korun, o něco levnější jsou různé kapsy - ty začínají už na osmi korunách. Dvoukilové balení granulí stojí od 70 korun. Sečteno a podtrženo, za měsíční stravu pro dospělou kočku zaplatí chovatel asi tři stovky, kupuje-li pouze konzervy. Ale domácí stravování vyjde na necelých 150 korun. „Co se týká stravy, v zásadě je jedno, zda je určena pro běžnou kočku nebo tu s průkazem původu. Jedí stejně,“ uvádí Müller. Produkty pro zvířata jsou v běžné nabídce supermarketů, i na ně se vztahují akční ceny a různé slevy.

Drahé zbytečnosti

Hračka, pelíšek nebo kočičí toaleta, to už je zásah do rodinného rozpočtu. Mnohem více stojí různé zbytečnosti, bez kterých se však kočka i její páni klidně obejdou. Přepravka za 4000 korun, automatický zásobník na krmivo za 1300 korun, kočičí domeček jakožto toaleta za devět stovek - to jsou peníze „vyhozené oknem“.

Jak ušetřit? Místo několika gumových hraček za dvě stovky postačí jen jedna - nebo třeba obyčejný míček či klubíčko vlny. Šplhadlo a odpočívadlo? Proč ne, ale kočka se přece může proběhnout i po dvoře nebo si pohovět v pelíšku, který uděláte sami - z molitanu, košíku nebo starší deky.

Pelíšek potřebuje každá kočka. Ten z obchodu je asi za tři stovky, k mání je i za více než tisícovku. Gumový míček stojí od 15 korun, hračka asi 60, ta větší kolem 200 korun, přibližně stejně i odpočívadlo nebo kobereček na obrušování drápků. „S jeho výběrem bych postupoval opatrně. Dávejte pozor, zda není moc ostrý a kočka ho nemá příliš dlouho, aby si nezranila tlapky,“ říká zvěrolékař František Ehrenberger. Kočičí záchod se dá pořídit za stovku, písek od 40 korun. Přepravka je za dvě až čtyři stovky, ale také za rovnou tisícovku, rozhoduje materiál.

Kolik stojí výbava pro kočku konzerva 400 g od 14 granule 2 kg od 75 míček od 13 gumová hračka od 60 molitanový pelíšek od 300 umělohmotná přepravka od 300

kočičí záchod od 70

písek do záchodu od 40

Poznámka: Ceny v korunách, orientační.

Léčba malé šelmy vyjde i na tisíce

Kočka v domě, to není zadarmo. Kolotoč peněz začne, když je třeba navštívit veterináře. „Naše micinka měla problémy s packou, která se jí podebrala. Postupně se přidávaly ještě další komplikace. Léčba nakonec trvala asi čtyři měsíce. Za tu dobu jsme zaplatili přes čtyři tisíce korun,“ vzpomíná Štěpánka Dolnovská z Hronova.

Jednorázová návštěva v ordinaci zvěrolékaře přijde zhruba na stovku, ve větších městech i více než na 250 korun, kontrola nejméně 70 korun. „Cena ošetření záleží na tom, zda přijdete s kočkou, kocourem, nebo koťátkem. Rozhoduje i lokalita, levnější je vyšetření na vesnici,“ upozorňuje František Ehrenberger, který má ordinaci v Jílovém u Prahy. „Veterinární péče o běžnou kočku stojí 300 až 400 korun ročně a zahrnuje preventivní očkování a dvakrát až čtyřikrát za rok očkování proti vnitřním parazitům. Pokud je nutné ošetření proti vnějším parazitům, cena za rok stoupne asi na 600 korun,“ dodává. Za kastraci se platí od 600 do 1500 korun, rozhoduje zvolená metoda.