Spolehlivý pracant, ověřeno exšéfem. Reference pomohou při pohovoru

Vlastně to není žádná novinka. I před takovými třiceti lety tady velmi dobře fungoval systém pracovních doporučení. "Jen měl podobu dohazování míst přes známé na základě jejich ústní přímluvy a zaručení se za pracovníka," dodává Pavel Hájek, ředitel společnosti ReFine, která provozuje web zaměřený na shromažďování referencí.

I dnes může doporučení předchozího zaměstnavatele sehrát významnou, či dokonce rozhodující roli v závěrečné fázi výběrového řízení, kdy se volí mezi několika málo uchazeči, kteří jsou často schopnostmi téměř vyrovnaní.

Rovnou do životopisu, nebo až na vyžádání?

Zda se mají doporučení přiložit k životopisu, nebo jestli je stačí poskytnout na vyžádání, na tom se personalisté neshodnou. Záleží na požadavcích konkrétní firmy.

"Podle mého názoru stačí reference dodat, až když si o ně potenciální zaměstnavatel řekne," myslí si Barbora Tomšovská ze společnosti Touchdown Czech Republic a dodává, že pokud je uchazeč odmítne poskytnout, o něčem to vypovídá, ale samozřejmě záleží na konkrétní situaci. Problém může být totiž v původním zaměstnavateli. "Pokud uchazeč poskytne reference sám, svědčí to o otevřenosti jeho jednání," oponuje jí Ivan Balogh z Plzeňského Prazdroje.

Zlatou střední cestou je proto uvést v životopisu kontakty na několik lidí, kteří hodnocení v případě potřeby dodají. Když už uchazeč s životopisem rovnou předloží i doporučení, musí počítat s tím, že si je personalista ověří, nejčastěji telefonicky. "Ptáme se na schopnosti žadatele, na profesní zdatnost a i na charakterové rysy projevující se při práci," upřesňuje Alice Hamidová z Mercury Group.

S referencemi se dále intenzivně pracuje hlavně ve větších, často nadnárodních firmách. "V západní Evropě se doporučení a celý výběrový proces využívá mnohem systematičtěji, i v menších firmách," říká Jiří Halbrštát, marketingový manažer ManpowerGroup.

Kdo může referenci poskytnout

Jak má vypadat reference Jméno a funkční kontakt na člověka, který doporučení poskytne, nebo stručně v několika větách popsaný dojem ze spolupráce a hlavní přednosti doporučovaného.

Kdo poskytuje reference: nadřízený, podřízený, kolega, obchodní partner, klient atd.

Není pravda, že doporučení dává jen přímý nadřízený. Může se stát, že vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nejsou na konci pracovního vztahu ideální, a tudíž se nedá očekávat kladné hodnocení.

Referenci tak může poskytnout obchodní partner, klient, spolupracovník, podřízený, kdokoliv, kdo se setkal s žadatelovou prací a může ji ohodnotit. Stačí několik slov, dvě věty shrnující hlavní dovednosti pracovníka či dojmy ze spolupráce. Doporučení však může napsat například i trenér či spoluhráč z týmu, v případě studentů a absolventů bez praxe jejich učitel nebo vedoucí práce. Výhodné je žádat o reference v průběhu celého pracovního poměru.

Negativní hodnocení vyvraťte několika pozitivními

A co dělat, pokud není reference právě lichotivá? Podle Pavla Hájka je třeba vytlouct klín klínem a sehnat si na jedno špatné hodnocení tři kladná. Je také dobré mít v záloze náležité (a samozřejmě ne vymyšlené) vysvětlení špatné reference, personalista se u pohovoru jistě bude ptát.

Když vám zaměstnavatel odmítne doporučení dát, máte ze zákona nárok na takzvaný posudek o pracovní činnosti. Jak však upozorňuje Kateřina Cempírková ze společnosti Schneider Electric, nejde o ekvivalent reference. Na tu zákonný nárok v podstatě neexistuje.

Hlídejte si internet. A nejen Facebook

Málokdo si při žádání o práci uvědomuje, že referencí je i lehce dosažitelný on-line výstup ze sociálních sítí. Není tajemstvím, že pracovníci HR oddělení si uchazeče na internetu prověřují.

Komu by se zdálo, že nejčastějším zdrojem informací bývá Facebook, byl by možná překvapený. Nejen ten. Stále se najde mnoho lidí, kteří zabezpečení svých profilů podceňují a dovolují i cizím lidem dívat se na fotky z pátečního tahu po barech.

Personalisté však cílí v první řadě na profesní sociální síť LinkedIn, jejíž obliba u českých uživatelů neustále roste. "Dá se hovořit o jakési sociální reklamě, osobním marketingu, prezentování sebe sama," říká Pavel Hájek a dodává, že se bohužel lidé často neumějí prodat. Například hrají několik let závodně volejbal, ale nenapadne je, že je to relevantní údaj pro přijímací pohovor. Člověk je schopný fungovat v týmu, plnit určitou funkci, spolupracovat, to je pro personalisty cenná informace.