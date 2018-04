Doporučte na volné místo svého známého. Můžete si tím přivydělat

Kreativní ředitelka marketingové agentury Amden Petra Náglová ke svému platu vydělala za rok navíc ještě 12 000 korun. Přivedla totiž do firmy čtyři nové kolegy a za každého inkasovala 3 000 korun. Jen kvůli penězům to prý rozhodně nedělala. "Z doby, kdy jsem působila na volné noze, znám spoustu lidí z branže. A tak když je potřeba sehnat někoho nového, snažím se do firmy přivést pokud možno ty, s nimiž už mám zkušenosti a dobře se mi s nimi pracuje," říká náborová rekordmanka Náglová.

Personalistou na vedlejšák

Jak se stát amatérským personalistou? Ve firmách, kde využívají metodu hledání nových kolegů prostřednictvím stávajících zaměstnanců, se může zapojit úplně každý, kdo ví o vhodném kandidátovi z okruhu svých přátel nebo známých.

Když například pan Novák zjistí, že jeho firma hledá účetní, zmíní se své známé, o které ví, že je dobrá a v práci je v poslední době spíš nespokojená. Jestliže dotyčná souhlasí, předá pan Novák personálnímu oddělení její jméno a kontakt - a paní je pozvána k přijímacímu řízení. Pokud jím úspěšně projde a ve firmě zůstane, pan Novák dostane za svůj tip finanční prémii.

V pobočkách firmy Accenture, která poskytuje manažerské poradenství a technologické služby, se noví pracovníci hledají pomocí těch stávajících podle personálního ředitele Jiřího Rona asi pátým rokem. V zahraničních zastoupeních mají dobré zkušenosti už od 90. let. „Přitažlivost této metody spočívá v tom, že náklady za nábor nekončí u agentur, ale u vlastních zaměstnanců, což je motivuje," říká Jiří Ron a dodává: "Ti, co už ve firmě pracují, jsou kandidátovi schopni lépe vysvětlit, jaká bude náplň jeho práce a jaké jsou její případné plusy a minusy, takže po nástupu nebývá dotyčný zpravidla překvapen."

Finanční odměna se vyplácí po skončení zkušební doby nováčka a liší se podle pozice, do níž dotyčný nastupuje. Její výše se pohybuje v rozmezí jednoho až dvou měsíčních platů nového kolegy.

Známí se lépe adaptují

Společnost AAA Auto poprvé v roce 2002 vyzvala zaměstnance, ať se sami poohlédnou po nových spolupracovnících, a podle slov viceprezidentky Karolíny Topolové dnes takto firma získá asi stovku nových pracovníků ročně. "Naše zkušenosti ukazují, že ti, kteří se k nám dostanou přes známého, se ve firmě snáze adaptují, přistupují s větší důvěrou k pracovnímu prostředí a lépe se začlení do kolektivu. Také mají obvykle větší vůli u nás setrvat, než když přijdou třeba na inzerát."

Finanční odměna je standardně 3 000 korun. U klíčových nebo obtížně obsaditelných pozic může být zdvojnásobena. Vyplácí se dvoufázově - první tisícovka po skončení zkušební lhůty nového pracovníka a zbytek po půl roce jeho působení.

Za manažera desítky tisíc

Společnost KPMG poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Program na hledání lidí prostřednictvím vlastních zaměstnanců tu funguje v posledních pěti letech jako standardní náborová metoda.

"Výše odměn se liší podle kategorie obsazených pozic - v případě těch nejvyšších se může vyšplhat až na desítky tisíc korun,“ říká Petra Slabihoudková, senior manažerka v oddělení Human Resources. Odměny jsou podle ní vypláceny obvykle až šest měsíců po nástupu doporučených pracovníků.

Dejte pozor na rizika

"Zaměstnávání známých je běžná věc, má však i úskalí," říká Martin Vosecký, jednatel personální agentury Catro, a pokračuje: "Co třeba situace, když kolega, kterého jsem našel, selže? Na mě jako na viníka se potom může snést hromobití. Nebo případ, kdy bude mít firma k dispozici dva kandidáty - jednoho za 3 000 korun od spolupracovníka a druhého za 130 000 korun od agentury. Dokáže je firemní personalista opravdu objektivně posoudit? Nebude hlavní roli hrát místo odbornosti spíš cena?"

Ideální není podle něho ani pracovat v týmu, kde je každý něčí známý: "Musíte si pak dávat pozor, kdo je s kým jak dlouho kamarád a kdo je komu zavázán."