Doprava autobusem nepodraží, některé vlaky dokonce zlevní

Jízdné v autobusech zůstane na loňské úrovni

„My sami zdražení nechystáme. Protože je však naše činnost dotována, je možné po zániku okresních úřadů a převodem některých jejich pravomocí na krajské úřady změny v ceníku očekávat,“ říká Martin Bělovský z východočeské firmy Osnado. Podle jeho slov dopravci v současné době jednají o podobě ceníků s úředníky krajského úřadu. „Předpokládáme ale, že nový ceník bude vycházet z již existující úrovně jízdného, k dramatickým změnám by tedy nemělo docházet,“ dodal Bělovský.

„Kromě dopravců jednáme o nové podobě ceníků s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jemuž se náš nápad jednotného ceníku příliš nezamlouvá. Chtěli jsme nastavit určitou spodní hranici jízdného. Vše je zatím v jednání, a proto konkrétní podobu zatím neznáme,“ říká k úpravě ceníků zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje Jaroslav Vácha. Jiné větší společnosti podle svého vyjádření změnu cen nechystají, i zde je však zachování současných cen podmíněno dohodou s krajskými úřady. „V prvním čtvrtletí roku 2003 jízdné měnit nehodláme,“ řekl Štěpán Ševčík z firmy ČSAD Střední Čechy. Do třetice zachování současných cen potvrzuje předseda představenstva společnosti ČSAD Jihotrans Miloslav Mrkvička: „Přestože to nelze říci se stoprocentní jistotou, zdražování nechystáme. Naší hlavní položkou je nafta a její cena je poměrně stabilní.“

Městská hromadná doprava osob by se také ve většině měst zdražovat neměla. Pražský radní a zároveň náměstek primátora pro oblast dopravy Radovan Šteiner i mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Michaela Kuchařová se shodují, že od počátku roku 2003 ceny zůstanou stejné. I v Brně by mělo jízdné zůstat na dosavadní úrovni „Náš dlouhodobý plán předpokládá změny po dvou letech, a protože poslední změna ceníku jízdného v MHD byla v roce 2002, je jasné, že od Nového roku se ceny nemění,“ říká mluvčí brněnského Dopravního podniku Hana Pohanová. Určitá změna se chystá ve východočeské metropoli: „V tuto chvíli změny základního tarifu nechystáme, jednáme ovšem o zpoplatnění dosud bezplatných jízd. To se týká zejména občanů starších 70 let,“ řekl ředitel Dopravního podniku v Hradci Králové Miloslav Kulich.

Cestování vlakem na kratší vzdálenosti zlevní

Zlevnění vybraných jízdenek připravily pro cestující již v polovině prosince České dráhy. Snížení cen se týká především jízdného na kratších tratích a také například cest dálkovými vlaky na trase Praha - Ostrava nebo ve spojích EuroCity. Zákaznické jízdné zlevní o jednu korunu na trasách do šesti a do deseti kilometrů. K tomu, abyste se mohli těšit z této změny, si potřebujete koupit takzvanou Z-kartu za 200 korun. Na vzdálenost do šesti kilometrů bude stát jízdenka sedm korun a do deseti kilometrů 11 korun.

Výrazněji mohou ušetřit především ti, kteří na tyto krátké vzdálenosti dojíždějí do školy či zaměstnání, protože sleva se týká i předplatných jízdenek. Týdenní jízdenka do deseti kilometrů stojí od 15. prosince 89 korun místo dosavadních 97 korun. Za měsíční jízdenku na takové trati zaplatí cestující 297 korun oproti 324 korunám. V případě čtvrtletní traťové jízdenky ušetříte 65 korun - dosud 778 korun, nová cena 713 korun. Při šedesáti pracovních dnech a 120 jízdách tak vyjde jízda na šest korun.

Dráhy zlevňují i jízdné v dálkové dopravě. Na trase Praha - Pardubice - Olomouc - Ostrava jsou spoje InterCity převedeny do kategorie Expres a cena jízdenky od 15. prosince byla snížena o 40 korun. Jestliže si koupíte i zpáteční jízdenku na tuto trasu, zaplatíte o osmdesát korun méně - místo 580 korun nově 500 korun. Vlaky InterCity a EuroCity také budou moci využít bez příplatku majitelé takzvané kilometrické banky a oblastních a síťových jízdenek - ušetří tak šedesát korun díky příplatku, který dráhy pro tyto cestující ruší.

Při cestování vlakem také zaplatíme méně za dopravu zavazadel. Jestliže cestující uloží sám své tašky nebo kufry do speciálního vozu a pak si je zde vyzvedne, zaplatí za přepravu třicet korun, tedy o deset korun méně než u dosavadní přeprav zavazadel. Méně zatížit svou peněženku tak mohou hlavně majitelé kol, kteří dosud platili za přepravu na vzdálenost větší než 100 kilometrů 60 korun, zatímco od 15. prosince si dráhy naúčtují jen polovinu. Jediné zdražení se týká vlaků InterCity, kde si dráhy budou účtovat stejný poplatek jako u vlaků EuroCity - místo dosavadních čtyřiceti korun nově šedesát korun.

Kolik zaplatíme za vlakové jízdenky Stará cena Nová cena zákaznické jízdné - do 6 kilometrů 8 Kč 7 Kč zákaznické jízdné - do 10 kilometrů 12 Kč 11 Kč týdenní jízdenka - do 10 kilometrů 97 Kč 89 Kč měsíční jízdenka - do 10 kilometrů 324 Kč 297 Kč čtvrtletní jízdenka - do 10 kilometrů 778 Kč 713 Kč přeprava zavazadla v označeném voze 40 Kč 30 Kč příplatek na vlaky InterCity 40 Kč 60 Kč

Pramen: České dráh