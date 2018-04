Dopravní nehoda: aby vás pojišťovna neobrala

Policie – ano či ne?

Stali jste se účastníky dopravní nehody? Co teď? Tak předně, zákon hovoří o několika případech, kdy je třeba k dopravní nehodě volat Policii ČR (dojde-li ke škodě na zdraví či k usmrcení; dále je nutné volat Policii vlastní-li poškozené vozidlo třetí osoba např. leasingová společnost, firma; účastníci dopravní nehody se nedohodli na zavinění; přesáhne-li škoda na majetku částku 20 000 korun. A zde pozor!

Je velmi obtížné i pro odborníka na první pohled odhadnout rozsah poškození a tedy výši škody. Samozřejmě nemá smysl volat Policii, když vám někdo ulomí zpětné zrcátko u Škody Favorit. Choulostivé jsou však čelní nárazy, boční nárazy a nárazy ze zadu. Nedejte se zmást třeba jen prasklým nárazníkem. Jen pár centimetrů za ním totiž může následovat další poškození, které jako laik jen těžko odhalíte).

Důvodů, kdy je vhodné přivolat Policii, je ovšem daleko více. Máte podezření že druhý účastník nehody požil alkohol před jízdou? Nebo se vám odmítá prokázat patřičnými doklady? Nemá doklad o „povinném ručení“ (toto nikdy nepodceňujte, mohl by být nepojištěn!)?

Podle zákona jsou účastníci dopravní nehody povinni si navzájem vyměnit příslušné údaje. Pokud je na místě PČR, pak sepíše „protokol o dopravní nehodě“, kde uvede všechny relevantní údaje. Tento protokol ale většinou nedostanete do ruky ihned, tudíž doporučujeme si všechny náležitosti důkladně zapsat. Běžnou praxí je, že Policie zasílá protokol o dopravní nehodě přímo pojišťovně nebo jej vystavuje v databázi, ze které jej pojišťovny mohou získat. Pro všechny případy je dobré vzít si kontakt na policistu nebo na oddělení Policie, které dopravní nehodu šetřilo. Pomůže vám to při dalším možném jednání jak s Policií tak s pojišťovnou. Jak se v takové situaci orientovat a na co nezapomenout?

Mnoho pojišťoven dává při sjednání povinného ručení do ruky svým klientům formulář (většinou s mezinárodní platností), kam mohou rovnou s druhým účastníkem nehody zaznamenat její průběh, všechny důležité údaje a tento použít při hlášení škody na pojišťovně. Formulář má tu výhodu, že jsou v něm připravené všechny potřebné „kolonky“ a tak vám pomůže na nic nezapomenout. Nemáte-li jej k dispozici, nezapomeňte na následující údaje.

O co si říci druhému účastníkovi při dopravní nehodě?

V každém případě byste si měli zjistit a zapsat údaje o vozidle druhého účastníka (SPZ, druh vozidla, jeho tovární značka a typ; poškozený by si měl opsat navíc ještě i VIN, což je 17-ti místné číslo karoserie).



V lepším případě je majitelem, držitelem a řidičem jedna osoba, což vám ušetří spoustu opisování. Může se ovšem snadno stát, že tomu tak není a majitelem je např. leasingová společnost, držitelem firma a vozidlo řídí zaměstnanec.



O majiteli (který je uveden v TP a na místě nehody dané informace zjistíte z dokladu o pojištění) byste si měli napsat jméno či obchodní název, datum narození nebo IČ, adresu či sídlo firmy a kontaktní telefon. Totéž si nezapomeňte napsat i o držiteli (je uveden v OTP) i řidiči. Dalším postupem je se obrátit na pojišťovnu viníka se všemi náležitostmi. Pojišťovna si prohlédne a nafotí poškozené vozidlo, škodu spočítá a vyplatí pojistné plnění.

Co mám dělat když...

Tímto způsobem jsme popsali ideální stav (všechny náležitosti pro vyřízení škody byly splněny). Co když ale nehodu způsobí nezjištěné vozidlo? Dejme tomu, že vám neznámý viník poškodí zaparkované vozidlo na ulici nebo vás někdo nabourá a způsobí vám mimo škody na majetku dokonce i škodu na zdraví a z místa nehody ujede. Nikdo nikoho neviděl, ani Policie nebude pravděpodobně při pátrání úspěšná. Přesto Policii v každém případě kontaktujte. Budete-li uplatňovat škodu ze svého havarijního pojištění (pod pojmem „havarijní pojištění“ se může skrývat i pouhé pojištění rizika odcizení a živlu), pak se nepřivoláním Policie vystavíte riziku, že vám pojišťovna sníží pojistné plnění. Pokud havarijní pojištění nemáte, existuje tzv. „garanční fond“, jejž spravuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP) a z něhož se v podobných případech hradí škoda na zdraví či usmrcení. Zde je přímo podmínkou šetření Policie ČR. Škoda na majetku se však bohužel nehradí vůbec.



Stane-li se vám nehoda, viník je znám ale nemá sjednáno povinné ručení, pak vstupuje na scénu opět ČKP se svým garančním fondem. Zde se ovšem hradí všechny škody, i škoda na majetku, přesáhne-li částku 5 000 korun. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění poškozenému a následně po viníkovi vymáhá toto vyplacené pojistné.



Také se může stát, že vám nehodu způsobí cizozemské vozidlo („povinné ručení“ u zahraniční pojišťovny). Zde se také hradí všechny škody bez omezení, ale vzhledem k došetřování je zapotřebí mít maximální údaje o vozidle, řidiči, majiteli a pojistiteli viníka, ideálně kopii zelené karty (do ciziny by měl řidič vozit dvě karty – jednu si nechává Policie při dopravní nehodě).

Obecně ve všech třech výše uvedených případech platí, že klient se obrátí na ČKP, vyplní patřičný formulář (lze prostřednictvím formuláře kterékoli tuzemské pojišťovny která má oprávnění poskytovat povinné ručení) a ČKP buď pojistné plnění vyplatí nebo pověří náhodně vybranou pojišťovnu (opět podmínka na oprávnění poskytovat povinné ručení), aby pojistnou událost řešila a posléze vyplatila pojistné plnění (zjednodušeně řečeno).

Co se ještě může stát…

Rady na závěr

Může nastat například také možnost, že se účastníci podílejí na dopravní nehodě tzv. „spoluvinou“(pro náš příklad ani jeden z účastníků nemá havarijní pojištění). V takovém případě určí Policie vinu účastníků procentem (např. 70:30). Poté se každý z účastníků obrátí na svou pojišťovnu jako viník (oba způsobili škodu jinému) a zároveň se každý obrátí na pojišťovnu druhého účastníka jako poškozený.Pojišťovny v takovém případě vyplácejí jen část pojistného plnění, které odpovídá míře viny (resp. neviny, protože pokud je vaše zavinění 70%, vyplatí vám pojišťovna pouze 30 % pojistného plnění). Zbylou část vzniklé škody na vlastním vozidle si musí každý z účastníků nehody uhradit z vlastních prostředků.

Stane-li se někomu dopravní nehoda, většinou to způsobí stres, který mu brání po nehodě uvažovat logicky a věcně. Zkuste v takové situaci zachovat „chladnou hlavu“, případně zavolat do pojišťovny a poradit se před dalším postupem. Sami byste mohli opomenout nějakou „důležitou maličkost“.



Může se stát, že Policie odmítne přijet k dopravní nehodě (policisté jsou momentálně vytíženi, nebo se domnívají, že nejsou splněny zákonné podmínky pro jejich výjezd). Zaznamenejte si proto pro pojišťovnu den a čas volání, nejlépe i konkrétní osobu, se kterou jste mluvili, protože pojišťovna pak k této situaci přistupuje, jako by nehodu Policie šetřila.

Narazili jste někdy na situaci, kdy se odmítla Policie dostavit na místo nehody? Způsobil vám její přístup problémy v případě likvidace pojistné události? Těšíme se na vaše zkušenosti.