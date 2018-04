Dostala jsem výpověď pro nadbytečnost

Druhá pracovnice sepsala se zaměstnavatelem po mé výpovědi dohodu o skončení pracovního poměru. Zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel zrušenou funkci obnovit a po jaké době.

Pokud jde o podnikatele, který vám dal výpověď pro nadbytečnost podle § 46 odst. 1. písm. c/ zákoníku práce a nehledá dalšího nového zaměstnance, nemá tento zaměstnavatel povinnost hlásit své rozhodnutí nikomu. Ovšem v tomto případě zřejmě zaměstnavatel ihned po výpovědi, kterou vám dal, obsadil toto místo jinou zaměstnankyní a z toho důvodu jste také u soudu se svým odvoláním uspěla.

Jestliže jste dostala výpověď pro nadbytečnost, má zaměstnavatel povinnost zdůvodnit ve výpovědi nadbytečnost a účinně vám pomáhat při hledání nového vhodného zaměstnání ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy, to znamená v tomto případě s úřadem práce, kde byste se měla přihlásit jako uchazeč o zaměstnání. Proto také zaměstnavatel poté, co jste se svým odvoláním uspěla u soudu, musel ukončit zaměstnání s nově přijatou zaměstnankyní. Ovšem proč tato zaměstnankyně přistoupila na skončení pracovního poměru dohodou, není jasné. Patrně jí zaměstnavatel přislíbil, že ji po určité době přijme zpět do zaměstnání. Pokud byste byla osamělou ženou trvale pečující o dítě do 15 let, skončila by vaše výpovědní doba až potom, co by zaměstnavatel pro vás zajistil nové vhodné místo. Jinak váš pracovní poměr skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní doby a zaměstnavatel je povinen vám při jeho skončení poskytnout odstupné ve výši nejméně dvou měsíčních průměrných výdělků.

Žádný předpis, který by určoval, po jaké době může zaměstnavatel na volné místo přijmout nového zaměstnance, neexistuje. I když je v tomto případu zřejmé, že jde o záměrné propuštění, aby v budoucnosti mohla být přijata jiná pracovní síla, musela byste takovou skutečnost prokázat. Kdybyste si chtěla stěžovat na postup zaměstnavatele, musela byste po pozdějším přijetí nové asistentky podat tuto stížnost písemně na příslušný inspektorát práce, který by pak celou vaši stížnost měl řádně prošetřit.