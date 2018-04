Dostaňte odměnami z podřízených maximum

Vedete-li tým lidí, pak máte také moc ovlivnit jejich pracovní výkony. A je určitě i ve vašem zájmu, aby byly co nejvyšší. Nejste snad za ně vy sami odměňováni? Participujete na zisku vaší divize, nebo celé firmy? Pokud vedete tým lidí ve firmě, kterou dokonce vlastníte, pak je vám nutná efektivita vašich zaměstnanců ještě více zřejmá. Vyplatí se vám proto zamyslet se nad tím, jestli ji nelze posílit některými z motivačních prostředků, které máte v „zásobníku“ – dobrým slovem, nebo ještě lépe finančním bonusem.

Větší výkon si zaslouží odměny

Abyste mohli své podřízené opravdu dobře motivovat, je dobré se nejprve zamyslet nad tím, zda se v jejich náplni práce nacházejí výjimečné úkoly (náročnější než rutinní činnost), které vyžadují jejich zvýšení úsilí, zaberou jim více času a jejich efekt je tomu úměrný. Pokud několik takových momentů v průběhu roku u svého podřízeného naleznete, máte první odrazový můstek pro možnost odměny, nebo, chcete-li, bonusu.

Dotáhne-li váš podřízený nějaký významný projekt ke zdárnému cíli, který vám (firmě, divizi) nakonec ještě přinese zvýšení zisku, neměl by vás nechat tento výkon chladnými. Po pochvale odvedené práce a vyzdvižení klíčových momentů a nápadů podřízeného, které projekt kvalitně podpořili, by měl následovat ještě dovětek v duchu: „za svůj výkon na projektu XY si rozhodně zasloužíš odměnu ve výši XY korun“. Odměna může být charakteru vámi navržené částky, která je výkonu adekvátní (s přihlédnutím k náročnosti úkolu, mzdě pracovníka apod.), ale také ve formě procent z částky, kterou projekt vašeho podřízeného firmě přinesl.

Každopádně je ovšem dobře, když výši odměny sdělíte podřízenému rovnou a dotáhnete tím motivační akci dokonce, než abyste jej nechali čekat, jak vysoká částka mu „přiletí“ na účet. Okamžitým sdělením výše sumy mu dáváte i najevo, že má šanci výši bonusu argumentovat, pokud se mu nezdá dostatečná, čímž mu zároveň dáváte najevo, že si jeho práce opravdu vážíte a jeho postavu vnímáte v týmu jako velice důležitou.

JAK SE PODÁNÍM RUKY

NEZNEMOŽNIT: první dojem může zhatit vaše jednání JAK SE PODÁNÍM RUKY

Vždycky je za co motivovat

Máte v týmu podřízené, u kterých lze ztěží a nebo u nich vůbec nelze najít takové odpracované úkoly, které by stály za speciální odměnu a nevíte jak je aktivně motivovat? Pak se zkuste zamyslet, jak se projevují výsledky celého týmu. Lze je nějak měřit? Určitě ano. Může to být nárůst obratu, snížení nákladů vaší firmy a řada dalších ukazatelů. A pokud tyto ukazatele můžete změřit, máte také v ruce nástroj, jak motivovat každého člena týmu, který se na výsledcích týmu jednoznačně podílí.

Můžete provést analýzu každý rok, půl rok, nebo čtvrtrok a adekvátně výsledkům (většinou pouze těm kladným) přidělit bonusy celému týmu. Konkrétní informace o tom, že se podílejí na výsledcích firmy jim sám o sobě přidá na loajalitě k firmě a peníze, které budou odpovídat jejich výsledkům loajalitu a zápal do práce ještě posílí. Komu by se líbilo, kdyby bonusy nebyly? Stejně jako samotné peníze může probíhat rozdělování odměn i ve formě akcií. Podíl ve firmě má další motivační kouzlo.

Finální výsledky, finální bonus

Vzhledem k tomu, že firmy sledují a také vykazují především své roční výsledky, pak právě roční bonus (některé firmy používají pojem 13. plat) by měl celý odpracovaný rok zaměstnance postihnout. Bonus by měl být doprovázen slovním hodnocením podřízeného, vyzdvižením jeho kvalit, ale také kritikou jeho nedostatků spolu se závěrem, jak je odbourat. A roční bonus by měl charakterizovat jak přínos zaměstnance pro firmu, tak jeho profesní vývoj, iniciativu a kreativitu.