Dostanu peníze z nemocenské?

, aktualizováno

K 15. březnu jsem skončil v práci a do nového místa nastupuji až 15. dubna. Teď jsem si udělal volno a neregistroval jsem se ani na úřadu práce. Dostal jsem angínu a lékař mi tvrdí, že můžu dostat nemocenskou z minulého zaměstnání. Je to pravda? A pokud ano, co pro to mám udělat?