Dostupné bydlení od GE Capital. Zvednutá rukavice na program bydlení od ČS.

Poslední měsíce českého hypotečního trhu by mohly být nazvané obdobím temna. Trh byl paralyzován spekulacemi o opětovném zvýšení státního příspěvku a především se čekalo na to, s jakým programem přijde Česká spořitelna. První bankou, která zareagovala na ČS, se stala GE Capital se svým programem Dostupné Bydlení.

S principy i detailní finanční kalkulací programu Top Bydlení od České spořitelny jsme seznámili naše čtenáře zde. S jakou nabídkou tedy GE Capital přichází.

Hypotéku lze získat již s 15 procenty vlastních prostředků

Hypoteční úvěr musí být ze zákona zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Hypoteční banky však neposkytují hypotéky ve stejné výši jako je odhadní cena zastavené nemovitosti, nýbrž pouze 70 procent. Klientům, kteří za hypotéku zastaví pořizovanou nemovitost, tedy nezbývá nic jiného než mít 30 procent hodnoty nemovitosti vlastních. V tom bývá dost často problém. U hypotečních bank existuje samozřejmě alternativa v podobě doplňkového úvěru, avšak ten bývá v porovnání s hypotékou dražší.

V programu Dostupné bydlení od GE Capital však klientovi vystačí pouhých 15 procent vlastních prostředků na získání hypotéky. Chce-li si tedy klient na koupi miliónového bytu vzít hypotéku musí mít naspořeno přinejmenším 300 tisíc. Zbývajících 700 tisíc by činila hypotéka. V případě programu Dostupné bydlení si však vystačí s pouhou polovinou (150 tisíc korun) a zbytek (850 tisíc) zafinancuje hypotečním úvěrem. Smysl tohoto na trhy s hypotékami zatím ojedinělého kroku je zpřístupnění hypoték pro rodiny, které disponují solidní bonitou, avšak postrádají potřebný startovní kapitál.

Úroková sazba již od 6,9 procenta

Další páteří celého projektu je snížení roční úrokové sazby. Nyní v rámci „Dostupného bydlení“ začíná úroková sazba na 6,9 procenta. Tato sazba však samozřejmě neznamená, že klient na ní musí dosáhnout. Je stanovena jako minimální a dostávají ji z pohledu banky ideálně bonitní klienti. Tato minimální sazba není bankou garantována po celou dobu splatnosti a banka ji může na konci období fixace změnit. Klient tedy rozhodně nemá garantováno, že se nebude zvyšovat či naopak snižovat.

V případě, že by klient nebyl spokojen s nabízenou úrokovou sazbou, tak samozřejmě má možnost hypotéku jednorázové splatit hypotékou od jiné banky. V tomto ohledu jsou podmínky GE Capital z pohledu klienta velmi flexibilní. Vzhledem k možnosti refinancování však se nedá očekávat, že by si jakákoli banka mohla dovolit po skončení období fixace nabídnout klientovi úrokovou sazbu, která by se nějak dramaticky lišila od konkurence.

Klienti, kteří hypotéku u GE Capital nezískají, již nezaplatí ani korunu na poplatcích

Program Dostupné bydlení nepřináší žádné změny ve výši poplatků spojených s hypotečním úvěrem. Jediným zlepšením z pohledu klienta je fakt, že do okamžiku podpisu smlouvy nezaplatí klient ani korunu. Doposud tomu tak ale nebylo.

Prvním krokem v procesu získání hypotéky je takzvaný prescoring, kdy klient bance oznámí základní údaje testující jeho bonitu. Druhým krokem je shromáždění všech dokumentů potvrzujících jeho bonitu, které bance slouží k faktickému ověření bonity. Třetím krokem je vlastní podpis smlouvy v případě, že údaje na dokumentech souhlasí s údaji uvedenými v prescoringu. Někdy se ovšem stalo, že klient v prescoringu svoji bonitu nadsadil a ve skutečnosti nebyl tak bonitní. V takovém případě si dříve banka účtovala poplatek za posouzení žádosti a ještě jiné poplatky. Toto již je minulostí a pokud se nyní v rámci programu Dostupné bydlení stane, že klient nakonec hypotéku nezíská, nezaplatí ani korunu na poplatcích. První poplatek si banka naúčtuje až v případě podpisu úvěrové smlouvy.

Jak na vás působí nabídka GE Capital v porovnání s nabídkou ČS? Co říkáte na patnáctiprocentní výši vlastních zdrojů? Těšíme se na vaše názory.