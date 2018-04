Dotace hypoték pro mladé pokračuje i letos. Ušetřete na splátkách

Průměrná úroková sazba u hypoték již druhým rokem překročila pětiprocentní hranici. To je dobrá zpráva pro mladé lidi do 36 let, stát jim opět přispěje na splátky hypotéky ve formě úrokové dotace jednoho procenta z úrokové sazby - čtěte Stát letos přispěje mladým lidem na hypotéku jedním procentem

Co je to státní úroková dotace

Výše úrokové dotace pro stávající rok se odvíjí od průměrné úrokové sazby hypoték v předchozím roce, kterou vždy k 1. únoru vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj. Loni činila 5,64 %. Dotace bude tedy ve výši jednoho procentního bodu.

Výše úrokové dotace hypotečních úvěrů Průměrná úroková sazba za předchozí rok Výše úrokové dotace 8 % a více 4 procentní body menší než 8 % a vyšší nebo rovná 7 % 3 procentní body menší než 7 % a vyšší nebo rovná 6 % 2 procentní body menší než 6 % a vyšší nebo rovná 5 % 1 procentní bod menší než 5 % neposkytuje se

Splátky hypotéky se budou dotovat mladým, kteří začnou úvěr čerpat od 1. února 2010 do 31. ledna 2011. V tiskové zprávě z 15. ledna 2010 ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že přepočet příspěvku na jeden procentní bod se vztahuje i na stávající příjemce podpory, jimž banka podle smlouvy o hypotečním úvěru změní běžnou úrokovou sazbu.

I výše hypotéky, na kterou můžete získat dotaci, je omezena. V případě koupě bytu je to 800 tisíc korun, u domu s jedním bytem je hranice na 1,5 milionu korun. Podpora se již nevztahuje na část, která tyto vymezené hranice přesáhne.

Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby, kterou si klient s bankou sjedná, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby je výše dotace nově stanovena podle podmínek, které platí ke dni přepočtu.

Úroková dotace se poskytuje po celou dobu splácení hypotéky, maximálně však deset let.

Zásadní podmínky pro získání úrokové dotace hypotéky

Podmínek pro získání úrokové dotace je několik. Dvě jsou však zcela zásadní. První je věk žadatele, ale i spolužadatele o hypotéku. V roce podání žádosti nesmí dovršit věk 36 let. Žádat o podporu může jen fyzická osoba nebo manželé. Ani jeden z nich nesmí být k datu podání žádosti vlastníkem jiného bytu nebo rodinného domu.

Druhou velmi důležitou podmínkou je stáří pořizované nemovitosti. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi budete žádat podporu, musí být starý nejméně dva roky.

příklady státní podpory Byt

Výše hypotéky: 800 tisíc korun

Splatnost hypotéky: 10 let

Úroková sazba: 5,2 %

Státní podpora: 1 % z úrokové sazby

Výše měsíční podpory: 388 korun Za rok ušetříte: 4 656 korun Rodinný dům s jedním bytem Výše hypotéky: 1,5 milionu korun

Splatnost hypotéky: 10 let

Úroková sazba: 5,2 %

Státní podpora: 1 % z úrokové sazby

Výše měsíční podpory: 728 korun Za rok ušetříte: 8 736 korun Výpočet: banky

Všechny banky vám žádost o dotaci nezprostředkují

V rozpočtu roku 2010 je vyhrazeno na státní dotaci hypoték celkem 45 milionů korun, o pět milionů víc než v loni.

Písemnou žádost o poskytnutí podpory předkládá žadatel bance, u které chce čerpat hypotéku, a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory. Kromě LBBW Bank a Volksbank můžete o podporu požádat u všech bank.

Žádost je nutné předložit nejdřív v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání.

V roce 2009 bylo podpořeno celkem 2 400 hypoték a žadatelům vyplaceno téměř 10 milionů korun. Zájem o podporu se v jednotlivých bankách lišil. Zatímco například banky skupiny ČSOB (ČSOB, Hypoteční banka a Poštovní spořitelna) přijaly v roce 2009 celkem 1 300 žádostí a Česká spořitelna 433 žádosti, v Raiffeisenbank o podporu požádalo jen 13 uchazečů.

Akcí pro klienty je na počátku roku poskrovnu

Rozhodnutí o pokračujícím vyplácení státní podpory není jedinou pozitivní informací v oblasti hypotečního trhu. S nabídkami, které stojí za zmínku, přišly i Komerční banka a Raiffeisenbank.

Komerční banka snížila o 0,1 až 0,3 % úrokové sazby pro všechny fixace. U fixací, které jsou mezi klienty nejoblíbenější (tři až pět let) a s výší úvěru do 85 % hodnoty zástavy, může klient získat hypotéku s úrokovou sazbou už od 4,89 %. Nabídka je však časově omezená, platí při podání žádosti v období od 18. ledna do 14. února 2010 a zároveň při uzavření smlouvy do 31. března 2010.

Raiffeisenbank s platností k 18. lednu částečně uvolnila pravidla pro poskytování hypoték. Hypotéku Klasik a Hypotéku naruby bez vybrané nemovitosti lze nově získat až do 90 % hodnoty nemovitosti (dříve to bylo možné jen do 85 % hodnoty zástavy). Neúčelové hypotéky a hypotéku Minimax na konsolidaci úvěrů banka nově poskytuje až do 65 % zástavní hodnoty nemovitosti (dříve do 50 %).