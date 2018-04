Dotace hypoték se vrací: mladí lidé mohou na splátkách ušetřit tisíce korun ročně

"Každé opatření, které pomůže lidem získat nové bydlení, vítáme. Současný systém by si však zasloužil úpravu s cílem zjednodušení a zrovnoprávnění podmínek pro všechny žadatele o hypotéku.



Nyní stát podporuje poměrně úzkou skupinu lidí (do 36 let věku, nákup nemovitosti starší 2 roky aj.), přičemž logické zdůvodnění tohoto výběru v podstatě chybí.



Na místě je otázka, zda by k podpoře neměli mít všichni stejný přístup. Vždyť například u stavebního spoření mají na státní podporu nárok všichni bez rozdílu věku nebo výšky úrokové sazby, navíc našetřené peníze nakonec vůbec nemusí použít na bydlení."