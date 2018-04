Firmy a školy mohou získat milionové dotace na péči o předškoláky

Ve Slezské nemocnici v Opavě právě připravují projekt na vybudování dětské skupiny, alternativy firemní školky. A zájem zaměstnanců už několikanásobně převyšuje kapacitu plánovaného zařízení.

"Budeme tu mít 24 dětí, což je maximum, které dotační program umožňuje. Máme tisíc zaměstnanců, a když jsme si dělali předběžný průzkum zájmu po intranetu, byl tak velký, že všechny rodiče rozhodně neuspokojíme," říká tiskový mluvčí Daniel Svoboda, který potvrzuje, že je to v dnešní době velmi žádaný benefit. Mateřské školky jsou přeplněné a jesle pro děti mladší tří let prakticky neexistují. A soukromé školky jsou velmi drahé, školné v nich vyjde i na 10 až 15 tisíc korun.

Jenže rodiče nechtějí zůstávat v době nejisté ekonomické situace dlouho doma. Bojí se, že ztratí kontakt s prací a ujede jim vlak.

Také firmy mají o brzký návrat svých zaměstnanců stále větší zájem. Kromě nabytých pracovních zkušeností jsou důvody i finanční. "Zaměstnat novou pracovní sílu místo ženy po mateřské dovolené totiž vyjde zaměstnavatele výrazně dráž. Podle našich údajů je rozdíl přibližně 600 tisíc korun. Je totiž třeba započítat odstupné, nábor nového zaměstnance, jeho zaučení i riziko přechodu ženy po mateřské dovolené ke konkurenci," říká Veronika Šindelářová z občanského sdružení APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství.

Dotace až dva a půl milionu

V opavské nemocnici doufají, že jejich projekt bude schválen. "Hned na jaře bychom se pustili do rekonstrukce vybraného pavilonu, kam bychom dětskou skupinu umístili," doplňuje Daniel Svoboda a zatím nechce hádat, kolik budou rodiče na provoz zařízení doplácet.

O dotaci na dětskou skupinu mohou žádat jak firmy, tak i neziskové organizace nebo školy. Maximálně lze získat dva a půl milionu korun. Podmínkou je, že půjde o podnik s minimálně 20 zaměstnanci, kteří mají víc než poloviční úvazek. Žádost je nutné podat elektronicky nejpozději do 15. února 2013. Bližší informace najdete zde.

Akce patří do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podle stanovených pravidel musí dětská skupina fungovat v podniku alespoň rok a půl a má mít minimálně sedm dětí, maximálně pak 24, ve věku od půl roku do nástupu na základní školu. O děti se budou starat dva nebo tři lidé s odborným vzděláním, které podnik musí zaměstnat. Z výzvy lze vyčíst i požadavky na prostor a hygienu, také rady, jak zajistit stravování. S budováním dětské skupiny musí firma začít nejpozději do července letošního roku, přičemž otevřít ji musí do listopadu.

Méně pravidel, snazší cesta

Dalším z žadatelů o dotaci je i Biologický ústav Akademie věd v Českých Budějovicích. K žádosti jej povzbudil fakt, že zřízení dětské skupiny je mnohem jednodušší než vybudování plnohodnotné firemní školky nebo jeslí. Na dětskou skupinu, která je vlastně kopií německé Kinder Gruppe, se totiž nevztahují podmínky školského zákona, zákona o péči o zdraví lidu ani zákona o živnostenském podnikání.

"V posledních letech sílil tlak na vedení centra, aby pomohlo mladým rodinám s umístěním dětí do jeslí a školek. Ale situace v Českých Budějovicích byla a je neuspokojivá, především u dětí mladších tří let. Rodiče tak často museli využívat soukromá zařízení, která jsou velmi drahá," říká Michaela Krištůfková z Biologického centra. Doplňuje, že z průzkumu zájmu mezi zaměstnanci vyplynulo, že optimální bude zřídit dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. Vznikne v části ubytovny, která se nachází ve společném areálu Biologického centra a Jihočeské univerzity.

Dotace z projektu pokryje odhadem 70 procent nákladů na rekonstrukci prostor. Zbytek půjde z rozpočtu centra. Rodiče tu podle předběžných kalkulací budou přispívat na provoz tři tisíce korun měsíčně.