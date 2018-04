Dovolená 2006: Jaké služby čekat za 5, 10 či 20 tisíc Kč

Relaxační pobyt v Luhačovicích, nebo zájezd k moři? Takové dilema řeší Radka Nováková. Na obojí jí totiž stačí devět tisíc korun, které má k dispozici. V moravských lázních by si za ně mohla více užívat. Moře ji láká i přesto, že rozpočet by tu byl napnutý... „Rozhodne momentální nálada a nejspíš i nabídka last minute,“ říká.

Lidem, kteří mohou utratit za dovolenou okolo deseti tisíc korun a více, se nabízejí například luxusní hotely v Česku či na Slovensku, apartmány u moře v Chorvatsku nebo Itálii. Za deset tisíc najdou i ubytování v horském penzionu v Rakousku. Mohou si dovolit letět například do Řecka nebo do letovisek na severu Afriky, ovšem mimo sezonu se zájezdem last minute.

Lákavá je dovolená v pohodlí

Větší možnosti se otevírají turistům, kteří jsou ochotni utratit až dvacet tisíc korun. V průměru zhruba za 13 až 20 tisíc korun pořídí jedenáctidenní letecký zájezd například do hotelu s polopenzí, případně all inclusive ve Španělsku, Řecku či Egyptě, Tunisku nebo Turecku.

Jak říká Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Češi jsou náročnější než v minulých letech, dávají přednost kvalitnějšímu ubytování s polopenzí či s programem all inclusive před dovolenou „s vlastními řízky“. „Stoupá také počet krátkých víkendových leteckých zájezdů po evropských městech,“ dodává Tomio Okamura. Turisté jsou ochotnější více utrácet i za speciality v místních restauracích, návštěvu historických památek nebo nákup suvenýrů.

Počítat, počítat, počítat

Jestliže si stanovíte hranici, přes kterou se náklady na dovolenou nesmějí přehoupnout, čekají vás tvrdé počty. A to i přesto, že kupujete zájezd u cestovní kanceláře. Většinou totiž nezaplatíte jen „8990 korun a podobně“ uvedených v napříplatky. Palivový příplatek se týká i cestujících autobusem. Tyto položky totiž zpravidla nebývají v katalogové ceně zájezdů, nýbrž jsou uváděny pod čarou v sekci

„cena nezahrnuje“.

V ceně zájezdu obvykle nebývá ani cestovní pojištění či pojištění storna zájezdu. Třeba za jedenáctidenní pobyt zaplatíte zhruba dvě stě padesát až pět set korun podle konkrétního typu pojištění a ceny zájezdu. Například u zájezdu na řecký poloostrov Chalkidiki je uvedena základní cena 10 390 korun na osobu (dvanáct dní letecky s odletem 24. června), povinné letištní a bezpečnostní taxy činí 1420 korun, povinný palivový příplatek 590 korun, nepovinný příplatek za polopenzi 2540 korun a k tomu cestovní pojištění za 330 korun. V konečném součtu tak zaplatíte 15 270 a bez polopenze 12 730 korun.

Důležitý je i typ stravy a to, zda ho platíte v základní ceně. Jestliže si koupíte zájezd all inclusive, tedy s jídlem a pitím v ceně, nemusíte utratit ani korunu navíc. To už nelze říct o polopenzi – budete-li chtít pravidelně obědvat v restauraci, připravte si podle země a velikosti oběda v přepočtu zhruba 150 až 600 korun na den plus další „drobné“ za nápoje, posezení v kavárně, zmrzliny a podobně. Pokud oběd nahradíte rychlým občerstvením, bude vám stačit obvykle v přepočtu zhruba 100 až 150 korun. I zdánlivě zanedbatelná částka se však za deset dní rozroste na více než tisíc korun na osobu.

Pozor na snídaně

Zájezd se snídaní bývá zrádný, protože obvykle bydlíte v hotelu nebo penzionu a nemáte k dispozici kuchyňku. Stravování v restauracích je finančně náročné ve většině přímořských zemí. Pro ilustraci: průvodce Marco Polo italským Toskánskem řadí restaurace, kde zaplatíte za menu včetně couvertu, chleba a vody, ale bez vína do 20 eur (tedy zhruba 600 korun) na osobu, k těm levnějším.

Pro tuzemce jsou drahé například i restaurace ve Francii. Naopak za stejné peníze nebo i levněji se najíte v Bulharsku nebo na Slovensku. Finančně únosné jsou i návštěvy řeckých restaurací. Ve skromnější zaplatíte za oběd s pitím zhruba tolik, co v lepší restauraci v Praze, tedy zhruba 250 až 300 korun na osobu.

V apartmánu můžete vařit z vlastních zásob. Obvykle se příliš nevyplatí vozit je z domova, protože ve velkých obchodech (typu Spar, Billa, Delvita a podobně) bývají

ceny u některého zboží buď srovnatelné, případně o zhruba 10 až 30 procent vyšší než v Česku.

