Dovolená: Alespoň dva týdny

K tomu, aby si člověk odpočinul od práce, provětral hlavu a přišel na jiné než pracovní myšlenky, stačí podle psychologů a personalistů i prodloužený víkend.

Ale aspoň jednou za rok by si i lidé hodně vytížení měli najít čas na odpočinek a naplánovat si minimálně dvoutýdenní volno. „V ideálním případě se nejčastěji hovoří o dvou čtrnáctidenních blocích rozložených v průběhu roku,“ říká Luděk Špaček z pražské personální agentury PIT Consult.

Hlavně pravidelně

Pokud provozní důvody nebo pracovní vytížení dvoutýdenní volno neumožňují, je vhodné čerpat i kratší dovolenou v pravidelných intervalech. „V takovém případě se totiž organismus a hlavně psychika na krátké volno ,naprogramuje‘ a snadněji si můžeme odpočinout od stresu a vyčistit hlavu,“ říká Blanka Vaňková z mladoboleslavské personální společnosti Help. „I prodloužený víkend, tedy třídenní volno, má svůj smysl, dokonce i pokud je trávíme doma třeba velkým úklidem nebo prací na zahradě.“

Podstatné je, abyste se věnovali jiné činnosti, než kterou děláte v práci. Lidé, kteří pracují manuálně nebo ve velkých závodech, se mnohem lépe odreagují procházkami v přírodě, na výletě s rodinou či přáteli nebo třeba i četbou v knihovně.

Bez dovolené jen rok či dva

Především podnikatelé se často „chlubí“, že neměli dovolenou několik let. Ale to je podle odborníků cesta do pekla. „Z vlastní zkušenosti si myslím, že určitá startovací fáze podnikání se dá rok či dva zvládnout bez dovolené, pak je ale potřeba vše vrátit do běžného režimu,“ říká Lada Čaňová z pražské personální agentury Fala.

Ti, kteří nedokážou odpočívat, odpoutat se od pracovních starostí a pročistit si hlavu, mají partnerské problémy, přehnaný pocit nepostradatelnosti následovaný stupňujícím se stresem a hrozí jim takzvané vyhoření. Často se deformují rodinné vztahy nebo se rodina úplně rozpadá. „Dovolená je totiž nejlepší příležitostí k pěstování vztahů, k jejich kypření, hnojení a zalévání,“ doporučuje s úsměvem Blanka Vaňková.

Lidé v manažerských pozicích by se měli věnovat sportu, kultuře nebo četbě. Podle Lady Čaňové je vhodné kombinovat aktivní a pasivní trávení volna. Někomu může pomoci i dostatek spánku nebo návštěva společenské akce.

Čtyři týdny za rok je minimum

Také podle zákoníku práce by si lidé měli čerpat dovolenou v delších časových obdobích. Zákon jasně stanoví, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle předem stanoveného plánu tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vybrat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Zaměstnanci, kteří pracují v podnikatelské sféře celý rok, mají nárok minimálně na čtyři týdny placeného volna, přičemž zaměstnavatel je může prodloužit buď v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem o další týdny. V rozpočtových a příspěvkových organizacích je základní výměra dovolené pět týdnů, ale zaměstnavatel ji už nemůže prodlužovat. Nárok na nejdelší dovolenou -v délce osmi týdnů - mají všichni pedagogičtí pracovníci. Ani v tomto případě ji nelze nijak natahovat.

Správný postup v praxi

Na začátku kalendářního roku nebo v prvním čtvrtletí by měl každý vedoucí zaměstnanec po dohodě se svými podřízenými zpracovat plán dovolených a předat jej do personálního útvaru nebo zaměstnavateli. Při tom musí přihlížet nejen k bezproblémovému chodu firmy, ale také k zájmům zaměstnance. V případě, že firma plánuje celozávodní dovolenou, měla by o svém záměru informovat pracovníky už při sestavování tohoto plánu.

V případě, že je zaměstnanci poskytnuta dovolená v několika částech, musí podle zákoníku práce alespoň jedna část činit nejméně dva týdny. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem. O tom, jak dlouho dopředu by měl zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat o možnost čerpání dovolené, zákoník práce nehovoří. Vždy záleží na dohodě obou stran nebo lze tuto situaci řešit vnitřními předpisy. V případě, že se tedy rozhodnete odjet na prodloužený výlet do hor nebo na výhodný zájezd na poslední chvíli, informujte o tom svého nadřízeného co nejdříve. Jen tak předejdete riziku, že na zaplacený zájezd neodjedete. I když je to vaše dovolená, dobu jejího čerpání stanoví zaměstnavatel.