Dovolená: Jak si ji opravdu užít

Karel si loni vzal po několika letech delší dovolenou. „Odjel jsem na tři týdny k moři, ale první dny jsem často přemýšlel, jestli jsem na něco důležitého v práci nezapomněl. Ke konci jsem už zase myslel na to, co mě čeká po návratu. Ale jakžtakž jsem si odpočinul. Jenomže už za pár hodin po návratu do kanceláře se na mě navalilo tolik problémů, že jsem se cítil hůř než před dovolenou,“ stěžuje si Karel, který řídí větší oddělení. Letos si delší dovolenou raději neplánuje. Jak to udělat, aby pro vás na rozdíl od něho zůstala dovolená jen příjemným zážitkem?

Neutíkejte od rozdělaných problémů

Důležitý je plán. Projděte si všechny úkoly, které máte na starosti, zkontrolujte termíny a zaměřte se na to zásadní. Pokud jste přesvědčeni, že něco nepočká dva nebo tři týdny na váš návrat, požádejte o pomoc kolegy. Oplatíte jim to, až se sami vypraví na dovolenou. „V praxi ovšem lidé utíkají od rozdělaných problémů, celou dovolenou se jich podvědomě bojí a pak v práci kolabují,“ upozorňuje psycholog Alekos Kufudakis. Ale pozor! Uštvat se ve snaze nechat za sebou prázdný stůl také není nejlepší nápad. „Důležité záležitosti je třeba vyřídit, ale to ostatní je možné nechat na rozjezd po návratu. Mimo jiné i proto, že by si člověk měl užít i těšení na dovolenou a neměl by odbýt přípravy,“ tvrdí Eva Bedrnová, odbornice na psychohygienu z pražské Vysoké školy ekonomické. Na dovolené se snažte na práci nemyslet, odpočívejte, bavte se s přáteli. Pokud bez ní nemůžete ty dva až tři týdny žít, neberte si nic, co vám ji připomíná. Zakažte, aby vám spolupracovníci telefonovali. Nejlepší je úplně vypnout. Ale jste-li naopak vyložení workoholici a byli byste na dovolené nervózní, můžete do zavazadla přibalit nějakou odbornou knihu nebo zajímavý časopis, zabývající se trendy ve vašem oboru.

Rodinnou krizi řešte jindy

Dovolená s rodinou, jejíž členové nejsou zvyklí trávit hodně času společně, se někdy místo odpočinku a pohody může stát zdrojem hádek a napětí. „Aby se předešlo případným třenicím, je dobré mít plán. Vědět, co se na dovolené bude dít, kdo bude mít co na starosti, a nechat i dost času každému individuálně, pokud o to bude stát,“ říká Alekos Kufudakis.

Rozhodně se nelze spolehnout pouze na improvizaci, kdy se neví, kde se bude bydlet a co se bude dělat, ale zato se napevno počítá s tím, že všichni budou šťastní. Vzpomínky na takovou dovolenou mají obvykle hořkou chuť.

Obzvlášť vražedná může být společná dovolená pro ty, jejichž manželství není v danou chvíli harmonické. „Přílišná blízkost konflikty a problémy spíše vyvolává, než oddaluje,“ upozorňuje Alekos Kufudakis a doporučuje takovým párům, aby si naplánovaly spíš sólo výlet.

Naplánujte si pomalý rozjezd

Každá dovolená jednou skončí. Až opět dorazíte domů, budou na vás možná čekat napůl uschlé květiny a prázdná lednice. Za takové situace dobrou náladu rychle vystřídá stres, proto se nesnažte všechny povinnosti zvládnout najednou. Stanovte si priority.

„Je dobré počítat s jedním či dvěma dny na aklimatizaci. Ideální je sejít se s přáteli, celou dovolenou probrat, a tím se s ní de facto rozloučit a připravit se na starou dobrou rutinu,“ říká Alekos Kufudakis.

Rady, jak si užít dovolené

1. Dodělejte rozpracované úkoly.

Splněné povinnosti zpříjemní volné dny i návrat do práce.

2. Zabalte předem.

Vyhnete se stresu těsně před odjezdem. Pro hladký průběh akce nezapomeňte na seznam věcí, které je nutné přibalit na poslední chvíli.

3. Nechte každému prostor jen pro sebe.

Příliš intenzivní soužití může průměrnou rodinu i rozložit. Nenuťte na dovolené členy rodiny do společných akcí, každý by měl mít právo najít si chvilku na vlastní aktivity.

4. Úkoly neutečou.

Po návratu se soustřeďte na obstarání základních potřeb, není nutné, aby doma všechno okamžitě fungovalo jako obvykle. Nesnažte se vše zvládnout hned. Také v práci nemusíte za jediný den zvládnout všechny úkoly, které se během dovolené nahromadily.

5. Aklimatizace po návratu je důležitá.

Skočit rovnýma nohama z mořské pláže do pracovního procesu není ideální. Po návratu věnujte jeden až dva dny vybalování, vyvolávání fotek, scházení se s přáteli. Uděláte tak za dovolenou hezkou tečku.

Stejné pravidlo platí i pro návrat do práce. Projděte si v duchu úkoly a sestavte plán pro první dny po dovolené. „Udělat si čistý stůl, pokud na něm zůstalo jen to, co jsme před dovolenou nezvládli, není špatný začátek,“ doporučuje Eva Bedrnová. Čeká-li na vašem stole hromada papírů vyšší než mrakodrap, nevrhejte se do toho po hlavě. Mohli byste snadno přijít o všechnu energii, kterou jste během dovolené nastřádali. „Je dobré rozlišit, co se nás skutečně týká, a v čem bychom naopak mohli být zneužiti těmi, kteří nezvládají vlastní záležitosti,“ dodává Eva Bedrnová.