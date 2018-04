Dovolená: jak ušetřit

Proč nakupovat letní dovolenou už teď

Dvě možnosti mají lidé, kteří chtějí ušetřit při pořízení letní dovolené. Buď ji obstarat nyní, nebo se spolehnout na nabídku v posledních minutách. Co je výhodnější?

Rychlým rozhodnutím ušetříte tisíce

Je poslední lednový den. V pobočce cestovní kanceláře Blue Style je fronta až ven. Lze totiž získat slevu na dovolenou ve výši 2500 korun. Kolik můžete ušetřit jinde? Uspořte tisíce!

Jaké slevy poskytují cestovky při nákupu dovolené do konce února Vítkovice Tours až 16 % Fischer 15% Egey Travel 15% Jokatour 15% Čedok až 13 % Alexandria až 12% Atis 10% Firotour až 9 % Sport S 8%

Poznámka: některé kanceláře poskytují slevy ještě v březnu

Zdroj: cestovní kanceláře