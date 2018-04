Dovolená: když katalog lže

Namísto bydlení v malém hotýlku skončila letos v červnu Věra Halamová v nedokončeném prázdninovém komplexu s tisíci pokoji. Na slibovanou bohatou kuchyni v rámci „ultra all inclusive“ musela vystát frontu jako ve školní jídelně. Ačkoli měla být podle obrázku z katalogu před hotelem zelená tráva, ve skutečnosti tu byla hlína a kamení a v bazénech napuštěných jen do čtvrtiny plavaly odpadky.

Cestovní kancelář doporučovala pobyt rodinám s dětmi, hosté však byli ubytováni v suterénu nebo nad restauracemi. „Na balkon ústila trubka, odkud vycházel velký zápach. Navíc tu na podlahu vytékala voda z klimatizace, takže hrozilo uklouznutí,“ popisuje Věra Halamová. To všechno zhruba za třiadvacet tisíc korun na osobu. „Nejhorší byla strava, jednou už jsem to nevydržela a přímo u stolu se rozbrečela,“ říká Věra Halamová. „Už nikdy nepojedu do místa, které je označené jako novinka, a tudíž nevyzkoušené,“ dodává žena, která je podle svých slov zkušenou cestovatelkou. Za hranice totiž jezdí pravidelně od roku 1991.

Kde se stala chyba?

Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur míní: vina leží na cestovní kanceláři Venus Trade and Tours, která zájezd pořádala. Ta si totiž předem nejspíš neověřila, jaká realita. „Cestovní kancelář musí vědět, kam své klienty posílá. Pokud zjistí, že se podmínky pobytu liší od těch, které slibuje v katalogu a ve smlouvě, má povinnost na to klienta upozornit. A dát mu možnost od smlouvy odstoupit,“ říká Tomio Okamura.

Pracovnice Venus Trade and Tours připustila, že jí na podzim zahraniční partner slíbil, že nový prázdninový komplex bude do letní sezony v pořádku. „I pro nás je to tragédie a celou situaci nyní řešíme,“ uvedli v cestovní kanceláři, která se dosud těšila dobrému jménu. „Na zájezdu byli lidé, kteří s Venus Trade and Tours vycestovali už poněkolikáté a vždy byli s jejími službami spokojeni,“ potvrzuje Věra Halamová.

V případě tohoto pobytu však komunikace mezi kanceláří a klienty selhala. „Naši nespokojenost jsme okamžitě vyjádřili delegátovi. Ten nám sdělil, že s danou situací nemůže nic dělat,“ píše v reklamačním dopise adresovaném cestovní kanceláři Věra Halamová. „Záležitost jsme na místě řešili i s manažerem hotelu, ale ten jen sliboval, v Praze nás zas odkazovali na delegáta,“ vypráví. Teprve po příletu do Česka cestovní kancelář připustila, že nebylo vše tak, jak mělo. S klienty hodlá na základě jejich reklamace jednat o kompenzaci a pro ty, kteří se do místa teprve chystají, hledá náhradní ubytování.

Jak vysoké lze žádat odškodnění za zkaženou dovolenou?

Podle advokáta Václava Vlka může klient chtít až celou cenu zájezdu plus výlohy, které mu vznikly například v souvislosti se zdravotní újmou. Věra Halamová chce v písemné reklamaci zpět polovinu. „Je to hodně,“ míní Tomio Okamura. „Marže cestovních kanceláří jsou tak nízké, že by pro ně takové požadavky mohly být likvidační,“ dodává. Cest, jak napravit chybu, je podle něj víc. Kromě vrácení části peněz například další servis pro klienty – třeba formou slevy z dalšího zájezdu.