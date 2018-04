Dovolená na dluh vás může přijít pěkně draho

Pokud máte dobrý důvod se kvůli dovolené zadlužit, třeba ten, že vaše dítě potřebuje ze zdravotních důvodů k moři nebo je poslední ze třídy, kdo tam ještě nebyl, čtěte dál. Správně by to však mělo být tak, že si na dovolenou našetříte. Půjčky jsou smysluplné, jen pokud jde o investici do bydlení nebo vzdělání, tedy do věcí, které neztratí svoji hodnotu dřív, než je splatíte.