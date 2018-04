Dovolená na splátky je nesmysl, tváří se však lákavě

"Kupujete-li si dovolenou od cestovní kanceláře, můžete ušetřit, pokud si ji pořídíte v nabídce first minute nebo last minute, neboli téměř rok, případně jen pár dnů před plánovaným odjezdem. Ještě levněji vás můžou vyjít zájezdy například od německých cestovek zakoupené přes internet," radí Lucie Horáčková z projektu Rozumíme penězům.

Nezapomeňte však počítat s tím, že v případě zájezdu s německou cestovkou bude odlet z Německa, kam si musíte sami zajistit dopravu. Stejné to bude i s příletem, proto si buď zamluvte hotel na den příletu, nebo si obstarejte odvoz.

"Nepůjčujte si na nic, co spotřebujete dřív, než to splatíte. Myslete na to, že budete splácet i ve chvíli, kdy budete kupovat vánoční dárky. A když už si půjčujete, zapomeňte na výhodné nabídky nebankovních společností," vysvětluje Lucie Horáčková.

O kolik přeplatíte půjčku 100 tisíc korun na 5 let Finanční instituce Úroková míra Pravidelná měsíční splátka Zaplacená částka celkem Zaplacené úroky Banka 10 % 2 125 korun 127 483 korun 27 483 korun Kreditní karta 19 % 2 594 korun 155 643 korun 55 643 korun Splátková společnost 35 % 3 549 korun 212 942 korun 112 942 korun Poznámka: Záleží na konkrétní půjčce a od které banky, či splátkové společnosti si půjčujete. Částky jsou orientační.

Naštěstí mnoho lidí už přišlo na to, že dovolená na splátky není žádná výhra. Fotky skoro vyblednou a vy stále ještě splácíte něco, co už máte dávno za sebou. Výhodnější je půjčit si na věci trvalejší hodnoty, například na rekonstrukci bytu, na auto, nebo na vybavení domácnosti.

"Lepší je plánovat výdaje na dovolenou předem a průběžně si spořit. Z průměrného platu na levnější dovolenou v některé z blízkých destinací našetříte za rok. Na ty exotické, s náročným poznávacím programem, budete šetřit spíš několik let," dodává Horáčková.

V případě, že na dovolenou nemáte dost peněz a nechcete se lákavé destinace vzdát, zvolte jinou variantu financování. Pro krátkodobější spotřebu jsou výhodnější kreditní karty. Pokud stihnete dluh splatit do konce bezúročného období, které trvá až 55 dní, neplatíte žádný úrok. Jestliže však bezúročné období prošvihnete, vyjde vás půjčka o hodně dráž (více čtěte v našem předchozím článku).

Když víte, že dluh do konce bezúročného období nestihnete splatit, vezměte si bezúčelovou půjčku od banky. Ta by se vám měla prodražit nejméně.