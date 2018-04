Dovolená na splátky je v kurzu, ale pozor na nevýhodné úvěry

Každý druhý Čech se touží vydat na dovolenou do zahraničí, mnohdy dokonce i přesto, že se zadluží. Zájemce o kvalitní dovolenou neodradí ani omezení výdajů před i po dovolené. To vše kvůli zatížení domácího rozpočtu splátkami úvěru.



Zatímco cestovní kanceláře vidí dlouhodobě poměrně malý zájem o úvěry na dovolenou (například u CK Exim Tours v roce 2006 využilo splátky 672 klientů z celkového počtu 235 tisíc, do 30. dubna letošního roku to bylo 194 klientů), splátkové společnosti každoročně hlásí zájem rostoucí o desítky procent.

Půjčka bez navýšení? Jak kde

Společností s nabídkou úvěrů na dovolené na splátky je celá řada. K nejznámějším z nich patří Home Credit, Cetelem, Essox, GE Money Multiservis a splátkový prodej České spořitelny Tady & Teď. S těmi se, alespoň zprostředkovaně, setkáte v jednotlivých cestovních kancelářích (dále jen CK) a cestovních agenturách (dále jen CA). Podívejme se však na jejich nabídky jednotlivě.



Společnost Home Credit spolupracuje celkem se 120 cestovními kancelářemi a internetovými prodejci. Ovšem jen u některých z nich je možné dovolenou na splátky skutečně sjednat. Úspěšní budete například u CK FIRO-tour, Alexandria či Sunny Days.

Nejoblíbenější variantou splátkového financování dovolené v CK FIRO-tour je jednoznačně nabídka nulového navýšení. Podmínkou je ale uhradit celý dluh ve čtyřech měsíčních splátkách a složit desetiprocentní akontaci. Jinak můžete splácení rozložit do 5 nebo 10 měsíců, ovšem již s navýšením od 1 % ročně (RPSN dělá ovšem minimálně celých 21,7 %). Akontace je v případě delšího splácení povinná u částek nad 20 tisíc korun a činí 20 %. Za jistě zajímavou výhodu lze považovat to, že úvěr na dovolenou je možné zařídit i přes internet.

Pokud si vyberete dovolenou u CK Fischer či Net Travel a budete žádat o rozložení do několika splátek, dostanete úvěr od Cetelemu. V CK Fischer volíte mezi dvěma produkty. Prvním je dovolená na splátky bez navýšení. Musíte složit v hotovosti povinnou akontaci 10 % a zbytek ceny doplatíte během následujících 3 měsíců. Druhou variantou je úvěr bez akontace se splátkami rozloženými do 12 měsíců (RPSN pak činí 16,08 %). Individuálně však je možné rozložit splátky až do 36 měsíčních splátek.

CK Net Travel nabídne dovolenou na splátky společnosti Cetelem také, ale až od 1.června letošního roku. Volit budete moci rovněž ze dvou variant lišících se délkou splácení, vždy však s minimální akontací 10 %. Při osmi měsíčních splátkách získáte úvěr bez navýšení, 15 měsíčních splátek už bude znamenat navýšení opravdu značné. RPSN této půjčky je totiž 29,28 %.

Klienti CK EXIM Tours dávají přednost úvěrům od splátkové společnosti ESSOX, a to opět s nulovým navýšením. Podmínkou je složit 30% akontaci a pak po 10 % uhradit sedm měsíčních splátek. Dodržení splátek vám zaručí nulové navýšení.

Dovolenou na splátky pořídíte také s úvěrem GE Money Multiservis či s úvěrem od České spořitelny, a to u CK Čedok. GE Money Multiservis nabízí spotřebitelský úvěr od 3 do 75 tisíc korun s akontací od 0 %. Maximální doba splácení nepřesáhne 50 měsíců. U vybraných partnerů pak GE Money Multiservis umožňuje odklad splácení na 4 měsíce s tím, že pokud dluh celý uhradíte do zmíněných 4 měsíců, nezaplatíte ani korunu navíc. Maximální délka tohoto úvěru pak je 10 měsíců.

Česká spořitelna nabízí v CK Čedok úvěry na dovolenou prostřednictvím nákupů na splátky označovaných TADY & TEĎ, a to hned ve třech variantách. Úvěr Zájezdy s akontací 30 %, délkou splácení 6-12 měsíců znamenají RPSN 24,74 %.

Dalšími variantami je úvěr Desetina s povinnou akontací 10 % a dobou splácení 10 měsíců, RPSN u něj dosahuje 23,2 %, a konečně úvěr Bez úroku s podmínkou doplacení dlužné částky do 6 měsíců. Pokud využijete splácení až po dobu 36 měsíců, RPSN dosahuje hodnoty až neuvěřitelných 47,05 %.



Jednoznačně v úspěšnosti splátkového prodeje vítězí úvěry bez navýšení, které je třeba v krátké době uhradit. Nejdelší období splácení, a to 8 měsíců při nulovém navýšení, slibuje pouze CK Net Travel. Pravým opakem je případ, kdy se rozhodnete rozložit splátky až na 3 roky. Dočkáte se totiž navýšení kolem 50 procent, jako je tomu u úvěru České spořitelny.



Půjčit si na dovolenou můžete i jinde

Dovolená na splátky sjednaná přímo v CK či CA není ovšem jediným řešením financování vaší dovolené na dluh. K témuž účelu stejně dobře poslouží i kontokorentní úvěr (se splatností do 12 měsíců, úrokem ve výši koelm 16 procent, ale zajišťujícím velmi rychlé řešení), nicméně i kreditní karta (rychlé řešení, pokud jste již jejími držiteli, bezúročné období max. 55 dní, úrok kolem 20 % ročně). Využít lze i bankovní či nebankovní spotřebitelský úvěr (účelový, příp. bezúčelový se zpravidla delší dobou vyřízení, delší dobou splácení a úrokem kolem 10 % ročně).

Úvěr na dovolenou? Proč ne …

Jestliže ještě váháte, zda si dopřát zaslouženou dovolenou třeba u moře letos, nebo zda ji máte odložit ještě o rok, klidně si ji dopřejte. Dobře ovšem zvažujte, kde se zaúvěrujete a na jak dlouho.

Je třeba totiž mít neustále na zřeteli, že se mnohem hůře splácí „zboží“, které už v době splácení nemáte. A tím právě zmiňovaná dovolená je.