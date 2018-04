Dovolená na splátky: vyplatí se, ale ne všude

Jak na to

Obvyklý způsob je nejprve navštívit vybranou cestovní kancelář, či agenturu. Po té, co zvolíte správnou destinaci a budete informováni o konečné ceně zájezdu, můžete teprve začít domlouvat způsob úhrady.

Možnosti

Speciální letní nabídky úvěrů na dovolenou se každoročně objevují u různých splátkových společností, tedy ani rok letošní není výjimkou. K nejznámějším splátkovým společnostem, které právě takovou nabídku svým klientům uchystaly, patří Home Credit a Cetelem.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Společnost Home Credit s 97 partnerskými cestovními kancelářemi a agenturami, mezi nimiž naleznete např. Sunny Days, Alexandria, či Vítkovice Tours, připravila možnost zakoupit dovolenou na splátky dokonce i bez navýšení. Minimální výše takto poskytovaného úvěru přitom činí 3 000 Kč. Povinná akontace dosahuje u ceny zájezdu do 20 tisíc korun 10 % a 20 % u zájezdu s hodnotou vyšší. Výše splátky se pak odvíjí od zvoleného počtu splátek a výše akontace. Klient má na vybranou mezi 5 a 10 splátkami.

Jednotlivé nabídky poskytovatelů se mohou lišit

Ovšem i nabídky jednotlivých cestovních kanceláří spolupracujících s jedinou splátkovou společností, např. Home Credit se mohou vzájemně lišit. Cestovní agentura Assist tak poskytuje dovolenou na splátky už s 0% akontací (tj. do 20 000 Kč ceny zájezdu=hodnota úvěru), jen je nutné zvolit jednu z předem stanovených variant splácení. Tou může být buď navýšení 1 % měsíčně (při délce splácení 5 nebo 10 měsíců navýšení 5 nebo 10 %), či úvěr do 3 měsíců zcela bez úroků. To znamená, že pokud dlužnou částku stihnete vrátit do 3 měsíců od podpisu smlouvy, máte zaručeno nulové navýšení, tedy neplatíte žádný úrok, žádné poplatky.

Spokojené léto

Další společností, která nabízí úvěry na dovolenou a vše přitom vyřídíte přímo v cestovní kanceláři je společnost Cetelem. Nabízí několik různých produktů, mimo jiné i úvěr zdarma. Mezi spolupracujícími cestovními kancelářemi a agenturami naleznete např. CK Fischer či CK Exim Tours.

Spokojené léto vyhlásila společnost Cetelem také se svou Osobní půjčkou. Získáte tak 20 - 500 tis. Kč bez zajištění, můžete splácet až 72 měsíců a máte přitom na vybranou mezi jednorázovým a postupným financováním. Nejnižší úroková sazba u zmíněného úvěru začíná na 8,5 % ročně.

Co na to konkurence

Pochopitelně ani další splátkové společnosti nestojí se založenýma rukama stranou veškerého dění. Nabízejí své služby rovněž prostřednictvím cestovních kanceláří (CK) a agentur (CA). Mezi nimi stojí jistě za zmínku GE Money Multiservis ve spolupráci s CK Čedok. Ten zaručuje klientovi pouze 10% navýšení poskytnutého úvěru, přičemž na povinnou akontaci 10 % navazuje 10 měsíčních splátek.



VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Zapomenout nesmíme ani na splátkovou společnost Essox ve spolupráci s CK Exim Tours. Úvěr s 0% navýšením je nejčastěji poskytovaným úvěrem na dovolenou této cestovní kanceláře. Podmínky jsou stanoveny s nutností složit 30 % ceny jako akontaci a pak následuje 7 měsíčních splátek po 10 % ceny zájezdu. Výše úvěru má však maximální limit 80 tis. Kč.

Pomocnou ruku při financování dovolené podává taktéž služba Sporoservis České spořitelny, kterou lze využít buď na úhradu celé, případně části ceny dovolené. Úvěry poskytuje Česká spořitelna ve spolupráci s CK Čedok a nabízí zde svůj úvěr Zájezdy s min. 30% akontací a roční úrokovou sazbou 22% a také úvěr Nákupní s 20% akontací a roční úrokovou sazbou 1 %. Zájem vzbuzuje např. možnost odkladu první splátky až o 110 dní. Úvěr sice získáváte u banky – České spořitelny, ale vše nutné vyřizujete přímo v cestovní kanceláři.





Společnost Název produktu Počet splátek Akontace Navýšení/

RPSN Home Credit bez navýšení 5 nebo 10 od 10% 0% CK Assist a Home Credit navýšení 1% měsíčně 5 nebo 10 od 0% od 21,7% Cetelem Osobní půjčka 6 až 72 0% od 8,9% CK Exim Tours * 0 % navýšení 7 30% 0% Klasický spotřeb.úvěr 10x10 10 od 0% od 26,27% Klasický spotřebitelský úvěr 5 až 45 od 0% individ. CK Čedok a GE Money Multiservis Splátkový prodej 10 10% 10% CK Čedok a ČS Sporoservis Úvěr Zájezdy 6 až 72 30% od 22%** Nákupní úvěr 6 až 72 20% od 1%**

* s Cetelem, Essox a ČS Sporoservis

** tj. nabízené úrokové sazby

Zdroj: cestovní kanceláře a splátkové společnosti

S financováním netřeba spoléhat jen na cestovní kanceláře

Dovolená na splátky sjednaná přímo v cestovní kanceláři či agentuře není rozhodně jediným řešením financování. K témuž účelu se dobře hodí i kontokorentní úvěr (splatnost do 12 měsíců, vyšší úrok, rychlé řešení), kreditní karta (rychlé řešení, bezúročné období max. 55 dní, úrok kolem 20 %), příp. hotovostní nebo bankovní spotřebitelský úvěr (zpravidla delší vyřizování, delší doba splácení, úrok kolem 10 %). Více informací o spotřebitelských úvěrech naleznete zde.



Je nutné už při volbě nejvhodnějšího způsobu financování být obezřetný, jelikož každý ze zmíněných finančních produktů má jak své dobré, tak špatné stránky. Pravděpodobně nejvíce záleží na době, kterou vnímáte jako reálnou pro úhradu celého dluhu. Na základě tohoto zhodnocení můžete dosáhnout optimálního využití správně zvolené varianty financování. Teprve pak si budete moci totiž konečně správně vychutnat čas strávený na příjemné dovolené a zcela bez zbytečných obav, že po návratu domů s první splátkou zjistíte, kolik vlastně ještě dovolená bude stát (na dalších výdajích – úrocích, či poplatcích).

VYDĚLEJTE NA ZÁVISLOSTI

Jak investovat do tabákových společností? VYDĚLEJTE NA ZÁVISLOSTI

Financujete svoji dovolenou úvěrem nebo dáváte přednost vlastním úsporám? Těšíme se na vaše názory.