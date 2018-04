Dovolená: nenechte ji propadnout

Majitel obchodní firmy Karel Holáček tvrdí, že vždy důrazně apeluje na zaměstnance, aby se naučili odpočívat, že se firma za jejich čtrnáctidenní nepřítomnosti nezhroutí. „Měl jsem tady pár workoholiků, kteří stále říkali, že stejně nemají kam jet a že je jim nejlépe v práci. Zatrhl jsem to,“ konstatuje Holáček. „Na člověku je pak jak z fyzického, tak i psychického hlediska vidět vyčerpání. Dovolím jim převést do následujícího roku maximálně týden, a to chci ještě zdůvodnit proč.“

S tím, že by lidé měli dovolenou čerpat, souhlasí i primářka interního oddělení nemocnice ve Vítkově Ludmila Prusíková. Neustálý shon v práci, stres z termínů plnění úkolů se podvědomě střádají a může nastat chvíle, kdy to organismus už nevydrží a selže. „Pokud člověk nemá alespoň dva týdny v kuse volno během roku, rychleji se opotřebovává, mohou se dostavit vážné zdravotní komplikace v podobě kardiovaskulárních onemocnění a dalších,“ uvádí Prusíková. „Doporučovala bych dva týdny v létě a jeden v zimě. Pokud to v létě nevyjde, nezaškodí například vyrazit si na podzim do hor, na chatu a chodit na procházky a na houby. Pomůže i klidný lázeňský pobyt či zimní lyžování. Důležité je prostě na čas vypnout a zregenerovat síly.“

S proplacením musí souhlasit zaměstnavatel

Ve většině případů se nevybraná dovolená, kromě ukončení pracovního poměru, lidem neproplácí. Jednoduše se převede do následujícího roku. Pokud jí má pracovník hodně, třeba mu z nějakého důvodu zůstaly celé čtyři týdny, zaměstnavatel mu může stanovit, kdy si z nich má dva vybrat. Musí mu to ovšem oznámit předem.

„V případě, že si nevyčerpanou dovolenou z minulého roku dotyčný nevezme do konce října, začíná mu volno běžet podle zákona automaticky od 1. listopadu. Jestli i po tomto termínu chodí do práce, nárok na zbytek dovolené z předcházejícího roku mu zaniká,“ uvádí brněnská právnička Eva Teyschlová. „O tom, aby se zaměstnanci dovolená proplatila třeba proto, že nastaly naléhavé provozní důvody nebo překážky v práci, musí rozhodnout zaměstnavatel, ale přednost má vždy její čerpání.“

Účetní Jan Poledník měl v červnu těžký úraz, takže musel zrušit zahraniční zájezd, do práce se po nemocenské vrátil až v září a prakticky mu bez pár dní zůstalo všechno volno. „Uvažoval jsem, že si ho nechám na příští rok, ale nakonec jsem se se zaměstnavatelem dohodl, že mi ho výjimečně proplatí. Nechtěl, abych opět zase tak dlouho ve firmě chyběl,“ konstatuje Poledník.

Celozávodní volno

U velkých výrobních společností se obvykle lidé musí při čerpání dovolené řídit určitými pravidly. Například společnost Lanex v Bolaticích stanovila hromadné čerpání dovolené v délce dvou týdnů v průběhu měsíce srpna.

„Zaměstnancům v dělnických profesích nelze z důvodu odstávky výrobních zařízení přidělovat práci, a tak si dovolenou v tomto období musí vzít. Zhruba jeden týden si zaměstnanci odloží na závěr kalendářního roku. Je nepsaným pravidlem, že mezi Vánocemi a Novým rokem se ve firmě nepracuje,“ vysvětluje personální šéf Lanexu Petr Holibka. „Převádění volna do dalšího roku se snažíme regulovat, a to maximálně na pět dnů. Nevyčerpaná dovolená se neproplácí v souladu s legislativou.“

Jeďte mimo

sezonu Někteří lidé dali v létě přednost kolegům, kteří mají malé děti, aby si s nimi užili prázdnin. Ani oni by však neměli dovolenou hodit za hlavu. Je to naprosto nezbytné pro jejich zdraví. Ženy si mohou také dva tři dny volna vyšetřit třeba na pečení cukroví nebo předvánoční úklid, aby si vše udělaly v klidu, ale rozhodně není v pořádku tomu obětovat polovinu dovolené.

V poslední době se staly velkým hitem lázeňské relaxační pobyty. Navíc jejich ceny mimo sezonu klesají, čili si lze všech nabízených procedur užívat i delší čas. Stejně tak tomu je u zájezdů k moři. V mnoha destinacích jsou teploty kolem třicítky ještě i v říjnu, a i když jde o vzdálenější oblasti s nutností využít leteckou dopravu, na podzim jsou někdy ceny v cestovních kancelářích až o padesát procent nižší ve srovnání s létem.

Dovolená v kostce