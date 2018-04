Dovolená nepravidelně pracujících

, aktualizováno

Pracuji jako důchodkyně v pracovním poměru na dobu určitou od 1.1. do 31.12. podle potřeb podniku. To znamená, že v každém měsíci odpracuji jiný počet dní a hodin a v některých měsících nepracuji vůbec. Na jaký rozsah dovolené mám nárok? Zaměstnavatel tvrdí, že mám nárok na dovolenou pouze za ty měsíce, kdy pracuji. Jak to tedy je?

Z. D., Benešov