Dovolená se bude počítat jinak, říká expertka na pracovní právo

Jaké hlavní změny v dovolených plánuje ministerstvo prosadit?

Jde hlavně o změnu konceptu počítání dovolené. Nově se dovolená bude odvozovat od týdenní pracovní doby zaměstnance. Stanoví se tak, že se týdenní pracovní doba vynásobí celkovým počtem týdnů dovolené za kalendářní rok. Dojde tak k vyjádření dovolené v hodinách na místo dosavadního půl či celého dne. Takže zaměstnanec může mít nárok třeba na tři nebo šest hodin dovolené. Mění se také koncept uznávání překážek v práci za výkon práce a započítávání pro účely dovolené.

Co se tedy bude do dovolené nově započítávat?

Týká se to například pracovní neschopnosti, nemocenské. Zaměstnanci se doba pracovní neschopnosti nově započítá do výkonu práce, avšak pouze do limitu dvacetinásobku stanovené či kratší pracovní doby. Nadále také bude platit, že se za výkon práce pro účely dovolené považují v celém rozsahu například mateřská dovolená, ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo ošetřování jiného člena domácnosti, což je novinka od letošního června.

Jak se v praxi dotkne zaměstnance to, že bude mít nárok na dovolenou v hodinách, ne ve dnech?

Koncepční změna se dotkne především zaměstnanců pracujících na směny tam, kde jednotlivé směny mají různou délku. Například prodavačka pracující na směny „ušetří“ dvě hodiny dovolené, pokud ji bude čerpat ve dnech, kdy by jinak pracovala osmi hodinovou směnu, oproti své kolegyni, která má podle rozvrhu 10hodinovou směnu a čerpá ten den dovolenou. MPSV tedy plánuje, že dovolené během dlouhých směn vyjdou výhodněji.

Takže v běžném osmihodinovém pracovním dni to zaměstnanci nijak nepocítí?

Zaměstnanců pracujících standardních osm hodin denně by se tato změna v zásadě neměla dotknout, ledaže by měli zájem si místo půl a celodenních dovolených vybírat dovolenou „o přesném počtu hodin“. Teoreticky si budou moci vzít třeba první den půldenní dovolenou a další dva dny jen dvouhodinovou, což může usnadnit život rodičům, kteří například řeší školku nebo hlídání.

Nově se dovolená nebude počítat z odpracovaných dnů, ale z týdenní pracovní doby. Znamená to, že zaměstnanci budou mít nárok na víc volných dní, když v průběhu roku změní zaměstnání?

K tomu by docházet nemělo, pouze pokud by zaměstnanec přecházel ze zkrácené pracovní doby na běžnou 40hodinovou pracovní dobu.

JUDr. Petra Sochorová Je přední mezinárodně uznávanou odbornicí na pracovní právo, poradkyní advokátní kanceláře Havel & Partners a členkou České advokátní komory.

Specializuje se na pracovní právo, ochranu osobních údajů a na interní investigaci.

Zmizí praxe, kdy si zaměstnanec musí před ukončením pracovního poměru „dočerpat“ dovolenou?

Určitě ne, novela nijak nemění právo zaměstnavatele nařídit zaměstnanci čerpání dovolené. Zůstává tedy zachováno pravidlo, kdy zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v případě, že tak učiní alespoň 14 dní předem. Praxe, kdy zaměstnavatel nařídí zaměstnanci v průběhu výpovědní doby dovolenou, tedy zůstane zachována.

Součástí návrhů je i snazší převádění dovolené do dalšího roku. Budou si moct zaměstnanci kumulovat dovolenou neomezeně? Může se pak stát, že v jednom roce budou mít třeba osm týdnů dovolené?

Převod dovolené do dalšího roku bohužel nebude tak flexibilní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Volnější režim převodu dovolené do následujícího roku na základě písemné žádosti zaměstnance a s přihlédnutím k jeho zájmům se týká pouze dovolené v rozsahu nad zákonné minimum – tedy nad čtyři týdny a nad šest týdnů v případě pedagogických a akademických pracovníků. Vzhledem k tomu, že řada firem nabízí zaměstnancům pět týdnů dovolené, půjde v praxi snáze převést právě těch dodatečných pět dní. Ke kumulaci většího množství týdnů dovolené by tedy docházet nadále nemělo.

Co znamenají změny z pohledu zaměstnavatelů? Budou muset například změnit evidenci dovolených u svých zaměstnanců?

Ano, zaměstnavatelé budou muset své softwary přizpůsobit a proškolit personál. Nicméně jde o nutné náklady spojené s každou změnou. Z mé praxe vím, že zahraniční klienti naopak často počítání dovolené v hodinách vyžadují, protože jsou na tento způsob ze zahraničí zvyklí.

Řada zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům benefity v podobě sick days nebo možnosti práce z domova. Mohou se navrhované změny v dovolených nějak dotknout těchto benefitů?

Atraktivita sick days či práce z domova zůstane i po novele zcela zachována. Jedná se totiž o jiný nástroj, než je dovolená. Novela se jich tedy vůbec nedotkne.

Je podle vás chystaná novela modernizací dovolených? Nevynechává nějaké oblasti, které by koncept zaměstnaneckých dovolených víc přiblížily 21. století, namátkou elektronické dovolenky, hlášení změny místa pobytu o dovolené…?

Právní úprava dovolené je více než 50 let stará, každá její novelizace tedy znamená určitou modernizaci. Je samozřejmě na zaměstnavatelích a na jejich technických možnostech a vybavení, zda některé administrativní kroky spojené s čerpáním dovolené umožní provádět například elektronicky. Nicméně třeba pravidlo, že dovolenou určuje zaměstnavatel, nikoliv tedy zaměstnanec, jak by se mohlo zdát, zůstává zachováno, a to přesto, že snad kromě celozávodních dovolených to v praxi bývá skutečně na zaměstnanci. Na druhou stranu přiznejme si, že celý zákoník práce za dnešní rychlou a elektronickou dobou značně pokulhává.