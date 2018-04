Loučení, volno, návrat. Tři problémy s dovolenou a jak je zvládnout

Přípravy na dovolenou začínají několik dnů či dokonce týdnů před jejím začátkem. Pro klid duše se vyplatí vyřídit záležitosti, které nesnesou odklad, aby nehrozil nějaký problém.

„Je dobré se domluvit s kolegy, kteří nás budou v době dovolené zastupovat, jaké typy úkolů mají vyřešit sami, které počkají na náš návrat a kvůli kterým mohou případně zavolat v době dovolené,“ doporučuje Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Czech. Je dobré vše sepsat.

Zastupující kolegové by měli mít také přístup ke všem informacím a potřebným kontaktům. Pokud to stihneme, vyplatí se informovat nejdůležitější klienty o odjezdu telefonicky, nebo nastavením automatické odpovědi v e-mailu, kde uvedeme kontakty na zastupující kolegy.

Ale jak upozorňuje psycholog a personální kouč Tomáš Vašák, svět nestojí jen na nás. „V zásadě platí, že máme tendenci přeceňovat nutnost mít věci pod kontrolou. Často například s překvapením zjistíme, že pokud z objektivních důvodů nemůžeme pracovat, třeba kvůli nemoci, naši kolegové si se situací poradí. Tedy doporučuji trochu nadhledu a pokory. Prostě si říci, že moje firma s několika desítkami, stovkami nebo dokonce tisíci zaměstnanci se bez mé přítomnosti nezhroutí a klienti s pláčem nepřeběhnou ke konkurenci,“ říká Tomáš Vašák.

Mám zůstat v kontaktu?

V chytrých telefonech máme dnes téměř všichni nastavený e-mail, a jsme tak k zastižení téměř nepřetržitě. Někteří lidé vypínají nebo přesměrují svůj telefon, jiní jsou neustále on-line. „Každý si musí zhodnotit, do jaké míry si váží svého volna a jak dobře má nastavenou zastupitelnost, aby tyto kroky neovlivnily pracovní výsledky,“ říká Tomáš Surka, podle něhož ovšem platí, že čím více ztratíme o dovolené kontakt s prací, tím lépe si odpočineme.

„Co se týká používání telefonu a notebooku, je to trochu složitější. Pokud jde o závislost a nutkavou potřebu řešit věci na úkor času relaxace, doporučuji spojení úplně přerušit. Nechávat telefon přes den v hotelu a neotvírat elektronickou poštu,“ radí Tomáš Vašák.

Pokud jsme ovšem schopní odfiltrovat jen to nejnutnější a omezit se na jednoduché reakce, nepovažuje psycholog za špatné zařadit pracovní dvacetiminutovku denně. „Velmi důležité ale je, aby to byla skutečně jen dvacetiminutovka a aby to nekazilo dovolenkovou náladu. Pokud bychom měli být po každém otevření pošty celý večer otrávení, platí pravidlo číslo jedna: neotevírat,“ dodává Vašák.

Po návratu z dovolené bychom si měli nechat alespoň jeden den volna na načerpání sil. A pak první dny v práci určit priority. „Při vyřizování e-mailů nejprve promažeme nedůležité zprávy. Jedná se o ty, které nevyžadují odpovědi, informační a propagační e-maily. Zároveň získáme přehled o ostatních odesílatelích zpráv a pak je podle důležitosti začneme vyřizovat. Upřednostnil bych klienty,“ radí Tomáš Surka.

Trochu stresu v práci po dnech volna je v pořádku, schodují se odborníci. Trochu nechtění ráno vstát k povinnostem také. Vždyť se vracíme z příjemné dovolené do méně příjemné práce. Pokud si to uvědomíme, na pracovní prostředí si rychle znovu zvykneme a zdroj návratového stresu snížíme.