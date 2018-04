Dovolená: plaťte kartou, když to jde

Možná jste se rozhodli ušetřit na dovolené a chystáte se jet na zájezd last moment. To budete asi také na poslední chvíli řešit nákup té pravé měny, vždyť ještě ani nevíte, jakou budete potřebovat. Na ostrov s hotovostí V městech a centrech, kam směřují davy turistů, obstojíte určitě s platební kartou. Jednak s ní budete moci platit u obchodníků a jednak, když dojde hotovost nebo s kartou nepochodíte, můžete s její pomocí vybrat peníze z bankomatu.

Jen na tuto variantu se však nevyplatí spoléhat. „Vrátila jsem se z malého chorvatského ostrova. Byl tam jen jeden bankomat a ten byl prvních šest dní našeho pobytu mimo provoz. Kartou nebylo kde platit, a tak se nám hodila hotovost, kterou jsme pro jistotu měli s sebou,“ popisuje Eva Janáčková z Prahy.

Pro hotovost se můžete v Česku vypravit do banky, ale s nejvyšší pravděpodobností bude lepší, když si vyberete pouliční směnárnu. Při kapesném na dovolenou v ní lze ušetřit slušné peníze – chystáte-li se vyměnit 500 eur, může to být podle testu, který provedli redaktoři iDNES a MF DNES, až 825 korun. Co zjistili?

Eura proti loňsku zlevnila obecně – sto eur jste před rokem mohli pořídit za 3034 korun, letos je v nejlevnější směnárně pořídíte za 2825 korun. Navíc se zvýšil i rozdíl mezi nejdražším a nejlevnějším obchodníkem – nyní vhodným nákupem ušetříte až 165 korun na 100 eurech, loni to bylo 145 korun – z toho plyne, že se ještě o něco víc vyplatí dobře vybírat. Směnárny jsou stejně jako v předchozích letech výhodnější, neplatí to však ve všech případech, vyplatí se nejprve několik jich obejít a zjistit kurz i poplatky.

Banky? Počkejte si na prázdniny

Výhodou výměny peněz v bance je, že vám vydají zaručeně pravé peníze amají jich vždy dost. Nevýhodou jsou poplatky za směnu. Když si vyberete k výměně peněz banku, zvolte tu, která má v létě poplatkové prázdniny – letos to bude Česká spořitelna, Raiffeisenbank, o zvýhodnění uvažuje i Komerční banka.

Volksbank a Bawag prodávají valuty bez poplatku po celý rok. Když máte u vybrané banky účet, nemusíte předem běžet k bankomatu a vybírat hotovost, kterou byste pak v bance směnili. „Klientovi strhneme peníze z účtu a vyměníme je za cizí měnu, kterou mu vydáme hotovosti. Kurz bude stejný, ušetří však poplatek za výběr hotovosti z bankomatu,“ vysvětluje Kristýna Havlingerová z České spořitelny.

VELKÝ TEST SMĚNÁREN

Jen s kartou nejezděte

Hotovost budete potřebovat, i kdybyste měli v kapse několik platebních karet či bankovních šeků – za ty si totiž nekoupíte nic na exotickém tržišti ani na pláži. Ve starých zemích Unie, třeba v Itálii, Francii či Španělsku, máte sice větší šanci, že kartou zaplatíte i v menším obchodě, ale zcela samozřejmé to není. A v Bulharsku a Rumunsku s kartou pravděpodobně neuspějete ani ve větším obchodě.

Pokud je však platba kartou možná, využijte ji. Poplatek za uskutečněný obchod je totiž nulový a vaše banka peníze pro obchodníka smění v kurzu deviza-střed, jenž je pro vás výhodnější. Kartu s sebou na dovolené mějte také jako finanční rezervu – kdyby vás třeba okradli, máte možnost z bankomatu vybrat potřebnou částku. Je to však nouzové řešení. Vyvarujte se toho, že pojedete bez peněz a každý den si dojdete vybrat 50 eur – to by se pěkně prodražilo, banky si totiž za výběr v zahraničí účtují dost vysoké poplatky. Obvyklé bývá jedno procento z vybírané částky, většinou je však určeno ještě minimum, blízké stokoruně.

Počítejte předem

Vyplatí se ještě před odjezdem udělat finanční rozvahu, kolik peněz budete potřebovat, a nakoupit je ještě doma. Dodatečné výběry z bankomatu jsou zbytečně drahé. „Vybírala jsem několikrát po malých částkách – pokaždé asi 100 kun, po návratu z dovolené jsem se divila, že mě každý výběr stál víc než stovku na poplatcích,“ říká Eva Janečková. Některou měnu nelze předem nakoupit – platí to třeba o tuniských dinárech či tureckých lirách. Mění se až na místě, či lze platit přímo eury či dolary. To však není úplně výhodné, ceny v eurech bývají vyšší než odpovídající přepočet z místní měny. Tuniská měna se nedá vyvážet ze země, je proto dobré měnit peníze postupně, abyste nemuseli před odjezdem bezhlavě utrácet.

Kolik zaplatíte za 100 eur:

ve směnárně 2845 Kč

při platbě kartou 2830 Kč

při výběru z bankomatu 3015 Kč

v bance 2901 Kč

platebním šekem 3001 Kč

Poznámka: přepočet ze dne 16. 6. 2006

Peníze na dovolené

Nebojte se kombinovat, na dovolené uplatníte bankovky a mince v peněžence, platební kartu i šek. Co si od kterého způsobu placení slibovat?

Hotovost

Určitě si s sebou vezměte hotové peníze v místní měně, nebo dolary či eura.

Nemusíte měnit na hotovost úplně všechny peníze, které na dovolenou jako kapesné plánujete, vezměte si s sebou šeky či platební kartu, je to bezpečnější.

Požádejte v bance či směnárně o menší bankovky, ty si pak uschovejte na více místech.

Platební karty

Zkontrolujte, zda má vaše karta mezinárodní platnost, a hlavně že jí v době dovolené doba platnosti nevyprší.

Pamatujte, že výběr hotovosti z bankomatu v cizině je zpoplatněn. Klient obvykle platí jedno procento z vybírané částky, spodní limit poplatku bývá 80 až 100 korun.

Ještě vyšší poplatek mívají kreditní karty.

Bezhotovostní platba kartou v obchodech je zdarma. Větší šanci mají karty embosované (s reliéfně vytlačenými údaji), u kterých obchodníkovi stačí místo platebního terminálu takzvaná „žehlička“.

V zemích Evropské unie s platební kartou uspějete v obchodech, v turistických letoviscích Chorvatska, Bulharska, ale i Řecka

s tím moc nepočítejte.

Kartu si můžete pojistit – při jejím zneužití pak případnou škodu zaplatí banka.

Cestovní šeky