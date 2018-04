Dovolená s kolegy: možná si ani neodpočinete

První dva červencové týdny strávil učitel Martin se svou rodinou v Chorvatsku. Do stejného plážového penzionu vyrazily podle domluvy i rodiny několika jeho kolegů ze školy. „Místo toho, abych si konečně odpočinul a hodil pracovní starosti za hlavu, měl jsem pocit, jako by mi dovolená ani nezačala,“ svěřuje se Martin. Kromě toho, že se celé dva týdny nemluvilo téměř o ničem jiném než o práci, důkladnému odpočinku nepřispěla ani přítomnost lidí, se kterými po celý rok řeší pracovní záležitosti.

„Já osobně bych se spolupracovníky na dovolenou nevyjela,“ říká brněnská psycholožka Zdeňka Židková. „Platí pro mě zásada, že stejné se má léčit různým,“ vysvětluje.

Pokud si chcete o dovolené opravdu oddechnout, měli byste volit aktivity i prostředí, které budou co nejodlišnější od každodenního stereotypu.

Najdou se i pozitiva

Generální ředitelka Letiště Praha Hana Černochová letos nevyráží na společnou dovolenou s kolegy i z jiného důvodu. „Dovolenou považuji nejen za možnost oprostit se od všedního prostředí, ale i za šanci pro mé spolupracovníky, aby si mohli odpočinout ode mě,“ říká nadřízená stovek pracovníků.

Z dřívějška však nemá s takovým způsobem letního odpočinku negativní zkušenost. „Strávila jsem několik velmi pěkných dovolených ve společnosti svých kolegů, kolegyň a jejich rodin na společných zahraničních zájezdech,“ vzpomíná. „Turistické zážitky, blízký věk našich dětí a obdobné rodinné radosti i starosti nás držely dostatečně daleko od pracovních témat.“

Hana Černochová oceňuje také možnost vzájemného poznávání spolupracovníků i v jiných než pracovních rolích.

„Dovolená s kolegy může vnést do pracovního života mnoho společných zážitků, a tak i zlepšit atmosféru v práci,“ připouští psycholožka Daniela Velíšková z poradenské společnosti Aprofes.

Odpočinek je přednější

Každý si musí vyhodnotit sám, zda si chce o dovolené především odpočinout, nebo ji využít k utužení vztahů s kolegy. Obecně lze doporučit spíše variantu první. Daniela Velíšková připomíná, že druhého cíle lze dosáhnout i jinak. „Na dovolenou jeďte spíše bez kolegů. S těmi si pak raději dopřejte občasný výjezd do penzionu, sportovní víkend či grilování,“ navrhuje.

Krátkodobé akce během roku nehrozí „ponorkovou nemocí“, která na vás může na dovolené s kolegy dopadnout, a mohou tak týmovému duchu prospět mnohem účinněji.

Někdy se kolegům nevyhnete

V některých případech však není právě snadné se společné dovolené s kolegy vyhnout. Zejména rodiny s nižšími příjmy často využívají možnost půjčovat si podnikové chaty, které si stále udržují některé bývalé státní podniky. Pokud odjedete s rodinou za výhodnou cenu na takovou rekreaci, kontaktu se spolupracovníky neujdete.

Psycholožka Zdeňka Židková upozorňuje na to, že dovolená s kolegy s sebou přináší i další úskalí. Příčinou vzájemných neshod mohou být například peníze. „Nic nedovede rozbít partu tak jako finanční nerovnost, kdy jedni nehledí na korunu a druzí mají vše přesně rozpočítané,“ říká. „Jestliže jedno dítě má otevřenou peněženku rodičů na jízdy na toboganu a druhému dítěti rodiče dovolí dvě jízdy a konec, je na krizi zaděláno.“

Neshody přenesete do práce

Pokud mají spolupracovníci ve firmě různé postavení, mohou právě během dovolené finanční a sociální rozdíly zřetelně vyniknout. Jestliže mají plat stejný a obě rodiny to dobře vědí, může se stát kamenem úrazu právě rozdílný přístup k utrácení při stejných možnostech.

Zdeňka Židková doporučuje před odjezdem se seznámit s rodinami a partnery kolegů a nevrhat se do neznáma s lidmi, o kterých na první pohled vytušíme, že by nám dovolenou jen otrávili. „Vyvarujte se pasivních kritiků, kteří stále žehrají na vše kolem sebe.“ Jejich scénář chování je stejný i na pracovišti, takže si lze dopředu představit, co by vás v jejich společnosti čekalo. Takovým zážitkům je lepší se včas vyhnout a naplánovat si svůj vlastní program.

Dovolená s jinými rodinami může také odstartovat manželskou krizi. Dlouholetí manželé si mezi novými lidmi připadají vzájemně okoukaní a rozhlížejí se po jiných osobách opačného pohlaví. Jsou-li jimi navíc spolupracovníci partnera, hrozí kromě rodinného rozvratu i rozkol v práci „Pokud jde o kolegy, může taková věc po návratu do práce vážně a dlouhodobě narušit pracovní vztahy,“ varuje psycholožka Židková.

Dovolená s kolegy

Pro

děti v podobném věku

společná témata a zájmy

možnost utužit vztahy

Proti