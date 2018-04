Dovolená s výukou jazyka

Odborníci tvrdí, že intenzivní letní kursy jsou nejvhodnější pro ty, kteří musí jazyk aktivně používat a potřebují si například utřídit gramatiku nebo rozšířit slovní zásobu. "Kdo cizí jazyk běžně nepoužívá, měl by spíše docházet na kursy celoročně. Jednorázová krátkodobá výuka by neměla velký smysl," potvrzuje Alena Trejbalová z pražské jazykové školy Rolino. Nejoptimálnější délku kursu nelze podle zkušeností lektorů přesně stanovit. "Je to velmi individuální, někomu stačí ke zlepšení deset sedmihodinových lekcí a někdo potřebuje dobu daleko delší," doplňuje Trejbalová. Z nabídky jazykových škol je třeba vybírat podle toho, co od absolvování kursu očekáváte. "V letošním létě opět pořádáme desetidenní intenzivní gramatické kursy a třítýdenní kursy pro chronické začátečníky v angličtině i němčině. Výuka probíhá každý den odpoledne od šestnácti do dvaceti hodin," uvádí Eva Rulcová z jazykové školy Hampson v Mladé Boleslavi. Podle jazykových lektorů je v létě největší zájem právě o souhrnné opakování gramatiky a konverzační kursy angličtiny a němčiny. Intenzivní denní výuku v různě dlouhých obdobích (1-4 týdny po 4-6 hodinách denně) pořádá většina jazykových škol. V nabídkách je i firemní nebo individuální výuka.Velmi oblíbenou formou letní výuky cizího jazyka jsou pobytové kursy, zpravidla týdenní. Ty se odehrávají nejčastěji v rekreačních střediscích a doba strávená učením je doplňována různými aktivitami, například sportem, turistikou, soutěžemi nebo kulturními akcemi. "Během týdenních pobytů na Slapech mají naši studenti 36 hodin výuky angličtiny. Ta je doplňována mimo jiné promítáním britských a amerických filmů v originálním znění a zábavnými večerními programy v angličtině," sděluje Kristýna Lišková z pražské jazykové školy Elvis. Některé školy nabízejí i prázdninové výukové pobyty v zahraničí.Podle odborníků by se měli výuce cizích jazyků věnovat pouze jazykoví pedagogové, to znamená vysokoškolsky vzdělaní profesionálové. I u rodilých mluvčích je třeba požadovat pedagogickou způsobilost. "Struktura hodiny by měla zahrnovat všechny části jazyka, to znamená vysvětlení a procvičení gramatiky, poslech, písemný projev a konverzaci," vysvětluje Jelena Hrdličková, jazyková lektorka z Prahy. "Konverzační kursy by měly být dobře připravené: cíleně zaměřené na určité tematické okruhy pro získání pohotovosti a rozšíření slovní zásoby."KOLIK CO STOJÍ?JAK SI VYBRAT DOBROU ŠKOLU S KVALITNÍ VÝUKOU?