Dovolená s výukou jazyků

Podle odborníků jsou intenzivní kurzy vhodné hlavně pro ty, kteří jazyk pravidelně a aktivně používají a potřebují si utřídit třeba gramatiku nebo rozšířit slovní zásobu. Kdo cizí jazyk běžně nepoužívá, měl by spíše docházet na kurzy celoročně. Jednorázová krátkodobá výuka by neměla velký smysl. "Nejoptimálnější délku kurzu není snadné přesně stanovit," domnívá se Miroslava Pátková, jazyková lektorka z Prahy.

"Je to velmi individuální, někomu stačí ke zlepšení deset sedmihodinových lekcí a někdo potřebuje dobu daleko delší." Z nabídky jazykových škol je zapotřebí vybírat podle toho, co od absolvování kurzu očekáváte. Je možné nalézt několikadenní intenzivní gramatické nebo konverzační kurzy. Pořádají se i hodiny pro chronické začátečníky, kteří by rádi pokročili dále. V nabídkách jazykových škol je dopolední i odpolední vyučování, v učebnách můžete strávit dvě, čtyři, šest i více hodin najednou.

"Největší zájem bývá každoročně o naše týdenní velmi intenzivní drilové kurzy pro mírně a středně pokročilé angličtináře a němčináře," říká Jaroslava Paufošimová z jazykové školy Kurzy Jílek v Brně. "Vyučuje se od neděle do soboty a zájemci stráví během sedmi dnů 54 hodin v učebně. Navíc nabízíme kurzy pro úplné začátečníky a konverzační kurz." Podle pracovníků jazykových škol je v létě největší zájem právě o souhrnné opakování gramatiky a konverzační kurzy angličtiny a němčiny. Intenzivní denní výuku v různě dlouhých obdobích (1-4 týdny po 4-6 hodinách denně) pořádá většina jazykových škol. V nabídkách je i firemní nebo individuální výuka.



Na dovolenou do lavice



Velmi oblíbenou formou letního vzdělávání jsou pobytové kurzy, zpravidla týdenní. Ty se odehrávají nejčastěji v rekreačních střediscích a doba strávená studiem je doplňována různými aktivitami, například sportem, turistikou, soutěžemi nebo kulturními akcemi. "Během již tradičního týdenního pobytu ve sportareálu na Lipně mají naši studenti 30 hodin výuky angličtiny nebo němčiny. Ve zbývajícím čase se mohou věnovat individuálnímu rekreačnímu programu," nabízí Věra Prokopová z jazykové školy Lingua Pro v Praze. "Jinak pořádáme celé léto výuku angličtiny a němčiny v podvečerních hodinách v Praze." Některé školy nabízejí i prázdninové výukové pobyty v zahraničí.



Kvalitní výuka



Podle odborníků by se měli výuce cizích jazyků věnovat pouze jazykoví pedagogové, to znamená vysokoškolsky vzdělaní profesionálové. I u rodilých mluvčích je třeba požadovat pedagogickou způsobilost. "Stejně jako během celého roku učí na našich letních týdenních i ostatních kurzech osvědčení čeští i zahraniční lektoři a na začátku výuky rozřazujeme do skupin podle úrovně znalostí na základě testů," zdůrazňuje Věra Prokopová.

Při výuce jazyka je důležité, aby struktura hodiny zahrnovala všechny části jazyka, to znamená vysvětlení a procvičení gramatiky, poslech a porozumění mluvenému projevu, písemný projev a konverzaci. Konverzační kurzy by měly být dobře připravené: cíleně zaměřené na určité tematické okruhy pro získání pohotovosti a rozšíření slovní zásoby.



Kolik se platí:



* 4 týdny - denní výuka, 20 hodin týdně (4 hodiny denně) cca 3500-4500 Kč

* 2 týdny - denní výuka, 20 hodin týdně (4 hodiny denně) cca 2000-2500 Kč

* týdenní pobyt v ČR (záleží na ubytování a formě stravovaní) cca 4000-6000 Kč (výuka, stravování, ubytování)



Přehled jazykových škol v ČR:



* www.vzdelani.cz

* www.skoly-kurzy.cz



Jak si vybrat dobrou školu s kvalitní výukou



* ve skupině by nemělo být více než osm posluchačů

* vyučovat by měli pouze odborní jazykoví lektoři s pedagogickou aprobací a praxí

* rodilí mluvčí by měli být aprobovaní pedagogové

* škola by měla rozřazovat do kurzů podle testů úrovně znalostí