Dovolená: Sami, či s cestovkou?

Většina letních cestovatelů má jedno společné: přestože jsou za dovolenou ochotni vydávat celkově značné sumy, přemýšlejí, jak za pobyt neutratit příliš mnoho.

Kdo hledá, ušetří

Nelze jednoznačně říct, který typ dovolené vás vyjde levněji – zda individuální, nebo organizovaný. Pokud má cestovní kancelář nebo agentura s ubytovacím místem smlouvu a posílá mu hodně klientů, bude mít nejspíš slevu, kterou pocítíte i vy. Například pokud si objednáte u tuzemské agentury Na farmu pobyt v agroturistické usedlosti v italském Toskánsku, zaplatíte za apartmán pro čtyři až šest osob mimo hlavní sezonu patnáct tisíc korun. Internetové stránky rezidence nabízejí stejný pobyt v přepočtu zhruba o sedmnáct set korun dráž.

A místní italská agentura, která se zabývá zprostředkováním apartmánů, dokonce nasadila cenu asi o pět tisíc korun vyšší v porovnání s českou společností. Jestliže netrváte na ubytování v konkrétním penzionu, hotelu či chatě, můžete sami například pomocí internetu najít jiné srovnatelné místo za méně peněz. Takže v konečném důsledku uspoříte. Ušetřit můžete také v případě, že se obrátíte na některou z centrál cestovního ruchu, které v České republice působí.

Například rakouská centrála Osterreich Werbung na požádání zašle katalogy s nabídkou ubytování ve vybrané oblasti, případně i tipy na zvýhodněné pobyty. Taková rodina s dětmi může ušetřit až několik desítek eur za týdenní pobyt v rámci takzvaných rodinných balíčků. Třeba v oblasti Zillertalu mohou dva dospělí a dvě děti bydlet se snídaní sedm dní od 377 eur. V ceně je i program pro děti a pěší túry s průvodcem. Za podobnou cenu by běžně bydleli pouze dva dospělí.

LÁKÁ VÁS KARIBIK?

Kupte si ostrov LÁKÁ VÁS KARIBIK?

Bezstarostné léto

Čeští turisté začínají na dovolené dávat přednost vyšší kvalitě. To znamená, že jediným hlediskem už není cena. „Všeobecně preferují tříhvězdičkové hotely, které zajišťují základní komfort. Mají koupelnu, WC i televizi na pokoji, restauraci a recepci v objektu a jsou i cenově dostupné,“ potvrzuje Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří. Doplňuje, že u pobytových zájezdů k moři rádi využívají služby „all inclusive“, tedy včetně jídla v hotelu zajištěného v ceně zájezdu po celý den převážně formou švédských stolů. „Přijde to i levněji než se pokaždé stravovat v nějaké restauraci, ale je to zase méně zajímavé z hlediska poznání místní kultury,“ říká Tomio Okamura. Přibývá cestovatelů, kteří dávají přednost dovolené na míru. Cestovky jim podle individuálních požadavků sestaví program dovolené a zajistí dopravu, ubytování, auto s řidičem na přejezdy i osobního průvodce.

Výhody last minute

Mnozí turisté, kteří chtějí zaplatit méně, čekají na zájezdy na poslední chvíli – last minute. Mohou být třeba i o třetinu levnější v porovnání s běžnou cenou. Ovšem může se stát, že nabídka už je „probraná“ a klient nemá moc na výběr. Výhodou je naopak to, že zaplatíte a jedete (letíte), a tedy víte, že vám v odjezdu nic nebrání. Pokud zaplatíte za dovolenou dlouho dopředu, může se stát, že onemocníte a budete muset pobyt zrušit. Za to vám naúčtují storno poplatky. Pro takové případy je lepší storno poplatky pojistit.

Například u České pojišťovny můžete pojištění uzavřít prostřednictvím kanceláře i individuálně. „U individuálního pojištění storna činí pojistné dvě procenta z ceny zájezdu, v rámci balíčku cestovního pojištění u cestovní kanceláře je levnější,“ říká mluvčí pojišťovny Václav Bálek. Třeba u individuálního zájezdu za 20 tisíc korun by stálo 400 korun.

Jak vybrat po internetu:

zájezd od cestovní kanceláře

1. otevřete webové stránky cestovní kanceláře nebo dovolenkového vyhledávače

2. vyberte si zájezd a pošlete e-mailem předběžnou objednávku

3. dostanete odpověď, zda je zájezd volný, případně alternativní nabídku s podmínkami rezervace

4. pokud potvrdíte svůj zájem, dostanete zálohovou fakturu

5. poté, co zaplatíte a peníze dorazí na účet prodejce zájezdu, je provedena závazná rezervace

6. doplatek posíláte před odjezdem podle podmínek cestovní kanceláře, zároveň byste měli poštou dostat pokyny k zájezdu

individuální ubytování

1. ve vyhledávači zadejte název oblasti, kterou chcete navštívit

2. najděte stránky věnované ubytování v dané lokalitě

3. vyberte objekt, který se vám líbí, a pošlete e-mailem svoji poptávku po ubytování

4. v rámci odpovědi byste měli získat informace o dalším postupu a případném zaplacení zálohy

5. potvrďte svůj vážný zájem a proveďte vše podle pokynů druhé strany

6. potvrzení rezervace dostanete obvykle mailem i poštou