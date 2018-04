Dovolená u moře: za stejné peníze jako loni

Zájezdy by měly stát zhruba stejně nebo nejvýše o pět procent více než loni. Jen některé pobyty v Itálii podražily více kvůli zvýšeným cenám ubytování. „Italští hoteliéři se obávali sníženého zájmu turistů po teroristických útocích v USA, a proto zvedli poplatky i o deset procent a v hlavní sezoně někde až o dvacet procent oproti loňsku,“ uvedli v agentuře Pronto, která se specializuje na pobyty na Apeninském poloostrově.

Ceny základních potravin a služeb v zemích, kam lidé nejčastěji v létě jezdí, se změnily oproti loňsku podle informací z cestovních kanceláří jen nepatrně. „V Tunisku ceny nerostly, takže ani zájezdy by neměly být letos dražší než loni,“ říká Lofti Slama z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch. Drobné nárůsty mohou souviset s přechodem na novou měnu euro a zaokrouhlováním cen. Protože koruna vůči dolaru i euru zpevnila, vyjde nákup benzinu, zmrzliny či ovoce v cizině dost často ještě levněji než loni.

Podražily jen letištní taxy

Ceny letenek zůstaly zhruba stejné, ale cestující se mohou setkat s vyššími letištními taxami, které si vynutila zvýšená bezpečnostní opatření. Také za autobusovou dopravu zaplatí turisté podobně jako v loňském roce, s výjimkou tras vedoucích přes Rakousko. To totiž zavedlo poplatek pro autobusy, což pro jednotlivce znamená navýšení zhruba o 150 korun při zpáteční jízdence. Pokud se k moři na kratší vzdálenost například na sever Itálie či do Chorvatska vypravuje čtyřčlenná rodina, je výhodnější než autobus použít vlastní auto. Například cesta autobusem do Bibione přijde dva dospělé a dvě děti zhruba na šest tisíc korun, zatímco úspornějším automobilem lze stejnou trasu zvládnout rychleji, pohodlněji a asi o pět set korun levněji.

Při větších vzdálenostech například do Řecka, na jih Itálie či do Španělska se obvykle vyplatí jet autobusem, kdo chce větší pohodlí a nechce strávit půl dovolené na cestách, připlatí si za letenku. Cenový rozdíl mezi cestou autobusem a letadlem nemusí být dramatický, zvlášť pokud se zájemci podaří sehnat letenku na charterový let organizovaný cestovními kancelářemi.

Jaké peníze s sebou

Letos s sebou poprvé cestovatelé nemusí brát více druhů zahraničních měn. Ve dvanácti zemích Evropy, mezi nimi i v turisticky hojně navštěvované Itálii, Řecku, Španělsku i Francii, začalo platit euro, v ostatních, například v Turecku, Tunisku, Chorvatsku a Bulharsku, se dají snadno směnit za místní peníze.

Doby, kdy bylo třeba cestovat s naditou peněženkou, jsou pryč, odborníci naopak radí brát s sebou jen nutnou hotovost a pro větší úhrady používat platební karty nebo cestovní šeky. Zvlášť pohodlné je používání mezinárodních platebních kart, lze s nimi platit přímo v obchodě, u benzinových čerpadel či v hotelích, a to bez poplatku. Pozor! Za každý výběr z bankomatu se platí - obvykle více než 100 korun. Cestovní šeky jsou zase bezpečné, pokud vám je někdo ukradne nebo se ztratí, vyplatí banka náhradu.

Několik tipů na cesty

na dovolené v Řecku ušetří ten, kdo si bude sám vařit, ceny potravin jsou totiž v řeckých obchodech srovnatelné s tuzemskými, naopak hotelové porce mohou být skromnější, cenově dostupné jsou i ceny v rychlých občerstveních

velikost a vybavení apartmánů se v jednotlivých zemí liší, zatímco například ubytování pro čtyři osoby je v Chorvatsku prostorné, francouzské pokoje bývají menší

v Řecku si příliš nepotrpí na hotelové bazény a aquaparky

Itálie, to nejsou jen přeplněné pláže severního Jadranu, kdo hledá romantiku, nechť se vydá na jih, za ubytování tu zaplatí stejně jako na severu, cesta autobusem je zhruba o tisíc korun dražší

ve Francii lze levně bydlet v obytných přívěsech, nákupy se vyplatí ve větších supermarketech za letovisky

ceny ovoce a zeleniny se v jižních zemích během dne mění, nejlevnější je nákup těsně před zavřením

Kolik zaplatí čtyřčlenná rodina za týden dovolené u moře (cena v korunách zahrnuje sedmkrát ubytování, dopravu autobusem, kde je uvedeno letadlem, a v případě hotelu polopenzi v červenci)

země stan bez stravy apartmán bez stravy hotel *** s polopenzí Bulharsko 15 000 23 000 38 000 letecky Chorvatsko 11 800 17 600 32 600 Francie 19 000 32 000 40 000 Itálie 17 000 21 500 36 600 Řecko 21 400 41 000 letecky 43 000* letecky Španělsko - 26 300 57 000 letecky Tunisko - 54 000 60 000 letecky Turecko 20 000 43 000 letecky 55 000 letecky Poznámka: *přepočítáno z 12denního zájezdu na sedm nocí, ceny jsou orientační, mohou se lišit podle lokality, typu ubytování, cestovní kanceláře, při kalkulaci jsme vycházeli z nižších až středních cenových kategorií, částky neobsahují pojištění, které stojí pro rodinu na týden zhruba od 900 korun

Pramen: cestovní kanceláře

