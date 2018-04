Dovolená už levnější nebude, s nákupem televize i ojetých aut raději počkejte

Jestli se chystáte letět o prázdninách k moři, neotálejte s nákupem letenek. Plošný pokles jejich cen už nelze čekat. V Evropě o zákazníky bojují nízkonákladové aerolinky, které nabízejí letenky za ceny, jež jsou často pod skutečnými náklady. Tady zlevnění nepřijde. Pokud jde o lety například do USA nebo do Asie, i tady jsou ceny rekordně nízko. Do New Yorku se dá letět za deset, do Bangkoku za patnáct tisíc korun včetně poplatků. "Tyto ceny budou platit do dubna. Pak už půjdou nahoru,“ říká mluvčí Asociace cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.



Podobné je to i s exotickými zájezdy. "Levnější exotické zájezdy tu ještě nebyly a s jistotou lze říct, že během léta a ani příští zimu už nebudou. Cestovní kanceláře totiž ještě před propuknutím finanční krize objednaly ubytování a dopravu v očekávání, že letošní rok bude stejně úspěšný jako ten loňský, ale to se nestalo. Proto se nyní snaží zájezdy prodat prakticky za jakoukoliv cenu a jejich objednávky na další sezonu už nejsou tak velkolepé," říká Okamura, podle něhož není problém sehnat osmidenní zájezd do Brazílie za 20 000 korun a do Tuniska za šest až sedm včetně všech tax a poplatků.



S nákupem televize počkejte

Kdo plánuje nákup spotřební elektroniky, spěchat s jejím pořízením příliš nemusí. Prodejci už slevy sice nabízejí, ale podle analytika společnosti Cyrrus Karla Potměšila budou ceny v případě pokračující krize ještě klesat. "Domácí elektronika je zboží, které lidé k životu nezbytně nepotřebují, proto jeho nákup nyní omezují. To by mohlo prodejce v následujících měsících donutit k ještě výraznějším slevám,“ vysvětluje Potměšil.

Na nové auto stačí 160 000 korun

Naftový vůz střední třídy – noční můra pro toho, kdo chce takový vůz prodat, ale cenová bomba pro zájemce. Ojetá auta typu Renault Laguna nebo Peugeot 407 s naftovým motorem se dají nyní sehnat o více než čtvrtinu levněji než před rokem. "Kdo v minulém roce kupoval čtyři až pět let starý Ford Mondeo TDCi, v průměru za něj zaplatil 219 000 korun. Ten, kdo ho bude kupovat nyní, za něj dá 159 000 korun,“ říká Petr Vaněček ze sítě autobazarů AAA Auto.





Autobazary zlevňují všechna auta včetně benzinových fabií a octavií. Navíc se očekává, že ceny ještě klesnou. "Prodejci vždycky říkají, že ceny jsou už na dně, ale když jim obchody nepůjdou, budou muset jít dolů. Proti nim totiž hraje čas – auta stárnou, a i tím jejich cena klesá,“ uvedl analytik společnosti Cyrrus Jan Procházka.Podobná situace panuje i na trhu s novými automobily. Nejvíc ušetří ten, kdo se smíří s tím, že si nebude moci navolit barvu a výbavu a vezme skladový vůz, který má prodejce k dispozici. Například nová fabia se tak dá při platbě v hotovosti koupit za 209 900 korun. U luxusních aut slevy dosahují i stovek tisíc korun. Příkladem je Audi A6 Avant, která běžně stojí 1 724 000 korun. A prodejce Porsche Smíchov ji nabízí o 655 000 korun levněji.Snazší to má i ten, kdo shání co nejlevnější nový vůz. Najdou se totiž prodejci, kteří auta typu Fiat Panda, Chevrolet Spark nebo Dacia Sandero nabízejí za ceny okolo 160 000 korun.