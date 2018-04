Dovolená za peníze banky

Jednou z cest, jak financovat dovolenou, na kterou nemáte dost úspor, nebo se bojíte nabourat svůj rozpočet jednorázovým výdajem, je spotřebitelský úvěr od banky. Půjčka od banky má přitom své nesporné kvality, ale také drobné nedostatky.

Patrně největší předností spotřebitelského úvěru je jeho cena. Ačkoli do ní vedle samotné úrokové sazby vstupuje ještě celá řada poplatků, jako je poplatek za získání úvěru, za správu úvěru atd., stále je spotřebitelský úvěr od banky dramaticky levnější než úvěr kontokorentní, úvěr od splátkové společnosti nebo dokonce úvěr z kreditní karty.

Navíc ve výši, kterou je většinou třeba získat pro účely dovolené (řekněme nejnižší hranice úvěru, kterou banky poskytují), je možné získat tento typ půjčky poměrně snadno. Do sedmdesáti, dokonce i do několika set tisíc banky nevyžadují žádné zajištění a peníze jsou schopné klientovi půjčit i do druhého dne (například GE Capital Bank nebo Česká spořitelna).

Hledáte další informace o spotřebitelských úvěrech? Pak navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

Otázkou je, za jak dlouho je žadatel o úvěr schopen bance poskytnout všechny potřebné dokumenty. Banky totiž vyžadují vedle předložení dvou dokladů totožnosti, výpisu za někdy také dokumentů, potvrzujících skutečné místo vašeho bydliště (účet za telefon, SIPO apod.), také doklad o výši příjmů. Jeho získání od zaměstnavatele vás může mírně pozdržet. Naopak příjemné je, že banky nevyžadují (až na výjimky jako je eBanka), aby u nich měl žadatel o úvěr jakoukoli finanční historii. Jednoduše řečeno, nevyžadují, abyste u nich měli již nějakou dobu existují běžný účet. Maximálně narazíte na to, že banka bude chtít, abyste si u ní běžný účet založili.

Podmínky spotřebitelských úvěrů - nejnižší částka na 1 rok Banka úrok. sazba popl. za vyřízení žád. o úvěr popl. za poskyt. úv. (úrok je z objemu úvěru) popl. za správu úv. účtu (ročně) Raiffeisenbank 8,8% 0 0 960 Kč Komerční banka od 8,82% 0 800 Kč + 0,3% (max. 5 000 Kč) 960 Kč Živnost. banka 8,9% 0 0,3% (min. 500 Kč)** 600 Kč HVB Bank 9,6% 200 Kč 1% (min. 500 Kč) 0 Citibank 9,9% 0 1% 1 068 Kč GE Capital Bank 9,9% 0 1% (min. 500 Kč) 480 Kč Česká spořitelna 10,5% 0,2% z úv. (min. 400 Kč) 0 500 Kč eBanka 12,5% 500 Kč 0 120 Kč (360 Kč)* ČSOB 12,9% 0 1% (500 - 3 500 Kč) 0

*dle cenového programu (využívaného balíčku služeb)

**při dočerpání úvěru do 1 měsíce, do 6 měsíců pak 0,5% (min. 800 Kč)

Zdroj: tisková oddělení bank