Dovolená na míru může vyjít laciněji než klasický zájezd. Jak na to?

Byli jste někdy u moře na klasickém zájezdu s cestovkou? A měli jste problém s dodržováním času srazu u autobusu a s vracením „těch hnědých podšálků“? Jestli ano, možná už vám proletělo hlavou, že byste na příští dovolenou raději vyrazili někam sami. Jenže každý z nás není batůžkář, který by se vydal na dovolenou na vlastní pěst. Někomu chybí odvaha, druhý neovládá cizí jazyky, jiný prostě nemá čas plánovat vše předem.

Dovolená na míru je trend, kterého mohou využít ti, kdo chtějí zkombinovat volnost prázdnin bez spolucestujících a přitom mít jistotu, že uvidí vše, co stojí za vidění. A nebudou platit nikde zbytečně moc peněz třeba za vstupy. Ideální je to pro exotické dovolené, ale třeba i pro takzvané eurovíkendy, kdy chcete během pár dnů poznat co nejvíc z města, které navštívíte, a necítit se přitom jako štvanci.

Hotel, průvodce i tipy na nákupy

Co si pod pojmem dovolená na míru představit? Co chcete. Kanceláře, které zpracování takové dovolené nabízejí, slibují, že pro vás zajistí vše, na co jen pomyslíte. Stačí říct, kam chcete jet a co tam chcete dělat. Prohlížet si památky? Hrát golf? Lovit ryby? Projít si národní park? Ochutnávat místní speciality? Nakupovat? Od každého trochu? Cestovka sestaví plán dovolené, do kterého vaše přání zapracuje.

„Základem je opravdu přesný plán, kde lidem popíšu i takové detaily, jako kde mají přestupovat. Informace, že zastávka autobusu je proti McDonaldu, může být pro někoho, kdo město nezná, velmi podstatná. Kdo má jasné informace, není nervozní, a to je základ klidné dovolené,“ vysvětluje Šárka Morávková, která se plánováním dovolených na míru zabývá profesionálně.

Velkým přínosem pro klienta je i to, že pracovníci agentur mají místa, která doporučují, opravdu prochozená a vyzkoušená „na vlastní kůži“. Mohou tak dát tipy na příjemnou restauraci, zařídí ubytování v typickém penzionu a ne v uniformním hotelovém pokoji, upozorní na zajímavou vycházku.

„Doporučujeme klientům i termín, kdy se mají na cestu vydat, třeba tak, aby se vyhnuli nesnesitelným vedrům nebo si užili místních oslav nějakých svátků,“ dodává Patricie Dlouhá ze společnosti Teamtime. Ona i zástupci jiných cestovních kanceláří a agentur potvrzují, že zájem o tuto službu v Česku stále stoupá.

Nebude to děsně drahé?

Aby cestovní kancelář mohla plán dobře připravit, potřebuje samozřejmě znát také cenové mantinely. Nemusíte se bát, že individuálně připravená dovolená je mnohem dražší, než ta klasická. Obvykle vyjde nastejno, nebo dokonce ušetříte.

Honza z Prahy popisuje konkrétní zkušenost: „Jedeme začátkem června na Krétu. Když jsem si zkoušel zájezd najít prostřednictvím klasické nabídky, nalezl jsem nejnižší cenu 60 tisíc korun, ale vždy jsem musel z nějakého požadavku trochu slevit.“

Pak si muž vzpomněl, že před časem, na jiné dovolené, potkal delegátku cestovní kanceláře, která Krétu popisovala jako svou oblíbenou destinaci. „Zkusil jsem jí zavolat, vyložil své představy a průvodkyně mi po několika dnech poslala nabídku, která vyhovovala všem mým přáním. Celkově nás dovolená vyjde o šest tisíc levněji.“ V ceně je honorář za zpracování návrhu, letenky, ubytování v apartmá na pláži a s výhledem na moře, polopenze, pronájem auta, tipy na výlety.

Některé kanceláře účtují za zpracování individuální dovolené paušál, jiné procenta z ceny dovolené. Pro představu: ze zajišťovaných služeb (například letenky, hotel) si kancelář vezme třeba 10 procent z ceny a za každý den itineráře 500 korun. I přesto klienti ušetří díky levnějšímu ubytování, ale třeba i díky radě, že lístky na muzikál si nemají předem kupovat přes internet, ale zeptat se u pokladny dvě hodiny před představením.

Kdo zpracuje nabídku?

Když si v Googlu zadáte sousloví „dovolená na míru“, objeví se vám odkazy na cestovní kanceláře, které se na tento typ dovolených specializují, i na ty, kdo je přidávají jako luxusnější nabídku k hromadným zájezdům. Vybírejte nejen podle toho, jak pěkné stránky firma má. Nejlepší je poptat se u kamarádů, jestli podobných služeb již někdy využili a jak byli spokojeni. V tomto oboru není nad osobní reference.

Dovolená na míru není žádný last minute. Nestačí si vzpomenout týden předem a myslet si, že sebou někdo hodí a za půl dne připraví úžasnou dovolenou. Aby vše fungovalo k naprosté spokojenosti klientů, je třeba ujasnit si předem všechny požadavky.

Cestovní kancelář obvykle nabídne „hrubý“ itinerář, když ho klient schválí, zaplatí zálohu a pak začne práce na konečné podobě dovolené na míru. Ideální je oslovit cestovní kancelář alespoň dva měsíce předem.

Příklad Hrubý itinerář pro cestu do Brazílie a Argentiny

Požadavek klienta: návštěva vodopádů Iguazú, maximálně 14 dní v červnu.

21. 6. Odlet z Prahy

22. 6. Přílet do Ria

23. 6. Celodenní prohlídka Ria s anglicky mluvícím průvodcem

24. až 27. 6. Volno v Riu

28. 6. Odlet na vodopády Iguazú, prohlídka z brazilské strany

29. 6. Návštěva parku exotického ptactva, vodní elektrárny Itaipú, zastávka v paraguayském městě Ciudad Del Este

30. 6. Celodenní prohlídka vodopádů z argentinské strany

1. 7. Odlet s přestupy do Evropy

2.7. Přílet do Prahy

Cena za osobu: 49 500 korun, v ceně je letecká doprava včetně tax, ubytování v 3* hotelech se snídaní, uvedené výlety s průvodcem a pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje transfery z letiště, pojištění. Zdroj: Student Agency

Poznámka: srovnatelný zájezd s jinou CK: 63 tisíc korun za osobu + letenky