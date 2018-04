Dovolené letos nebudou?

Začátek týdne na akciových trzích v USA vyzněl lépe pro technologický sektor. Zatímco index Nasdaq posiloval, průmyslový Dow Jones zaznamenal mírný pokles, zejména kvůli posilující ropě. Úterý a středa se však již nesly ve znamení růstu na všech frontách. Ve čtvrtek se opět dostala ke slovu rostoucí cena ropy a na trhu bylo cítit nervozitu před očekávanými zprávami z trhu práce, což se negativně projevilo na výsledných hodnotách všech hlavních indexů.

Přesto, že informace o nezaměstnanosti nakonec vyzněly nad očekávání, trhy překvapivě pokračovaly v poklesu. Dobrá makrodata totiž předznamenávají další zvyšování úrokových sazeb v příštím týdnu a svou úlohu pořád sehrává neustále rostoucí cena ropy. Po několikatýdenním růstu tak americké indexy zakončily týden v červených číslech (DJIA -0,8 %, Nasdaq -1,2 %, S&P 500 -0,7 %).

Na rozdíl od amerických trhů, pražská burza si vede i nadále dobře a opět překonávala historická maxima. Hlavním tahounem v průběhu týdne byly akcie Erste bank (+4,2 %), které reagovaly na pondělní dobré výsledky a zvýšené doporučení prudkým růstem nejen u nás, ale také na rakouské burze. Výrazným růstem se prezentoval také tabákový koncern Philips Morris (+4,2 %) a cena akcií se přiblížila ke hranici 20 000 Kč.

Dobré výsledky pomohly také realitní společnosti Orco (+1,6 %) a vzhledem k rychle rostoucímu trhu s nemovitostmi jsou výhledy společnosti do budoucna velmi optimistické. Největším zklamáním týdne byly výsledky farmaceutické společnosti Zentiva, což se samozřejmě projevilo na celotýdenním poklesu ceny akcií (-5,9 %).

Investoři letos bez dovolené

Jak to tak vypadá, pojem dovolená letos pro investory nic neznamená. Kromě akciových trhů neutichá zájem ani o podílové fondy, čehož důkazem jsou také čisté

Přinese TV Nova zisk i českým investorům?

Více ZDE

prodeje. Fondy ve správě členských společností UNIS si opět připsaly bezmála půl miliardy (479,4 mil. Kč), fondy společnosti KBC/ČSOB přidaly 202,1 mil. Kč a pozadu nezaostaly ani fondy ING (100,2 mil. Kč).

Mezi posledně jmenovanými se dařilo tradičním tahounům, ING Český akciový (+48,1 mil. Kč) a ING Český fond obligací (+37 mil. Kč). Mezi fondy KBC/ČSOB se zase daří konzervativním titulům, uplynulý týden investory nejvíce zaujal fond s příznačným názvem KBC MF ČSOB Konzervativní (+44 mil. Kč), pozadu však nezaostává ani KBC Multi Cash ČSOB CZK (+37,1 mil. Kč).

Trochu překvapením je pak necelých pět milionů nového zajištěného fondu ČSOB Světový Click+ 20 (+4,9 mil. Kč). Ten slibuje investorům za šest let zhodnocení prostředků v rozmezí 7 až 36 % a patří tak spíše do portfolia konzervativnějších investorů. To, že maximální hranice není jenom utopie, se nás snaží přesvědčit některé již zavedené fondy z rodiny zajištěných fondů ČSOB, reálné roční výnosy v rozmezí 4,2 až 7 % totiž nejsou z hlediska zaměření fondů vůbec špatné.

Výborné výsledky akciových trhů v poslední době dopomohly k dobrému průběžnému výsledku také strukturovanému vkladu Živnostenské banky EUROTOP 50, jehož výnos za čtrnáct měsíců činí 8,51 %.

Výkonnost opět nepřesvědčila

Bohužel, fondy společností v UNISu již takovou radost svým investorům nedělají a většina fondů v uplynulém týdnu skončila v mínusu. Co do počtu na tom byly nejhůře fondy fondů. V plusu skončily jenom zajištěné fondy IKS, nejhorší výkonnost si připsaly fondy ISČS Global Stocks (-1,39 %) a ISČS Dynamický Mix (-1,32 %).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND 1,15% IKS Světových indexů -2,48% ČSOB Akciový Mix 0,62% ČPI Nové ekonomiky -1,43% ČPI Farm. a biotech. 0,47% ISČS-EUROTREND -1,00% Dluhopisové ČPI korp. dluhopisů 0,17% ČSOB dluhopis. příležitostí -0,66% ISČS-ČS korp. dluhopisový 0,08% IKS Plus bondový -0,28% ISČS-SPOROBOND 0,04% ISČS-TRENDBOND -0,23% Fondy fondů IKS-MAX 3 0,25% ISČS-GLOBAL STOCKS -1,39% IKS-MAX 0,14% ISČS-DYNAMICKÝ MIX -1,32% ISČS-OPATRNÝ MIX -0,03% IKS Fond fondů -0,95% Peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST 0,02% IKS Peněžní trh -0,01% Pioneer-Sporokonto 0,02% ČPI-Peněžního trhu 0,02% ČSOB Výnosový 0,02% Smíšené AKRO konzervat. balanc. 1,32% J&T IFN -0,52% IKS Balancovaný 0,90% AIG zahraničný rastový -0,49% ČSOB Středoevropský 0,63% J&T Opportunity CZK -0,37% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 169,6 ČPI korp. dluhopisů -7,0 ISČS-SPOROTREND 56,8 Pioneer-Sporokonto -3,3 ISČS-SPOROINVEST 34,2 ČSOB nadační -3,3

Zdroj: UNIS

Nedařilo se ani fondům smíšeným, snad jen podílníci fondu AKRO konzervativní balancovaný mohou být s výkonností spokojeni (+1,32 %). Přes jedno procento se pak v týdnu přehoupl už jen akciový ISČS Sporotrend (+1,15 %), ovšem mezi akciovými jsou také dva fondy s největšími propady týdne, IKS Světových indexů (-2,48 %) a ČPI Nové ekonomiky (-1,43 %).

Nevyznáte se v nabídce nových produktů bank či spořitelen? Chcete vědět, které produkty stojí za to? Na pochybách vás nenechá naše rubrika- Vyplatí se?

V čistých prodejích se opět nejvíce dařilo fondu IKS Peněžní trh (+169,6 mil. Kč), přes padesát milionů si připsal také akciový ISČS Sporotrend (+56,8 mil. Kč). Mezi smíšenými fondy se nejvíc prodával zajištěný IKS MAX 4 (+32,9 mil. Kč), statistiku dluhopisových fondů ovládl fond ČSOB dluhopisových příležitostí (+32,8 mil. Kč) a mezi fondy fondů si nejlépe počínal ISČS Opatrný Mix (+10,8 mil. Kč).

Jak dlouho bude podle vás zájem o investice u nás pokračovat? Myslíte si, že se jedná o dlouhodobý trend? Těšíme se na vaše názory.