Dovolí nám vyšší mzdy více investic do akcií?

Mzdy rostou vysokým tempem, máme více peněz na spotřebu a můžeme si dovolit riskantnější investice. Alespoň by se to mohlo zdát z posledních údajů - průměrná mzda vzrostla za rok o více jak 1 000 Kč (reálný přírůstek dosahuje 6,7 %) a drobní investoři nejvíce investují do akciových a smíšených fondů namísto dluhopisových. Co stojí za jejich úspěchem?