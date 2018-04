Dovoz auta ze zahraničí se vyplatí, znamená ale víc starostí

Ceny aut na evropském trhu se postupně vyrovnávají, určité rozdíly ale přesto ještě existují. Úspora v řádech několika desítek tisíc korun je stále možná a má smysl se o ni pokusit.

Hledejte na internetu

Internet už výrazně zasáhl i do motoristického byznysu. Větší zahraniční autobazary už mají pravidelně aktualizované webové stránky, kde lze získat základní informace o nabízeném vozu. Na internetu sice nejsou informace ze servisní knížky, ale autobazary jsou dnes zvyklé na to, že zákazník může požádat o zaslání těchto údajů mailem či faxem. Pokud by je autobazar nechtěl poskytnout, je lépe od obchodu upustit a obrátit svoji pozornost na serióznějšího prodejce.

Pozor na podvody či zatajování informací

Češi si nejčastěji vozí auta z Německa, pro příklad tedy použijme právě tuto zemi. Pouhé seznámení s vozidlem přes internetové stránky, fax či mail určitě nepovede k přímému objednání, v každém případě se vyplatí osobní prohlídka automobilu. Ta by měla být důkladná, neboť podvody s ojetými automobily (původ, zamlčená havárie, stáří) se nestávají pouze v Česku, ale bohužel všude v Evropě.

Kromě vlastní projížďky vozidlem by měl auto prohlédnout buď mechanik v nějakém místním servisu anebo z Čech přivezený odborník. Pouze zkušený automechanik totiž pozná, zda auto bylo bourané či v něm třeba stála voda. Samozřejmostí je kontrola čísla karosérie a čísla motoru. Ty musí souhlasit s údaji v technickém průkazu. Zkušený odborník dokáže poznat, zda jsou tato čísla původní od výrobce anebo je nekdo přebrousil či jinak upravil.

Začínáme kupní smlouvou

Pokud se vyhlédnutý automobil rozhodneme koupit, je prvním krokem podpis kupní smlouvy. Autobazar bude mít jistě připraveny vzorové smlouvy vyhovující jeho podmínkám a případné podepsání bychom měli zvážit. Asi nejvhodnějším řešením bývá doručení smluvními stranami nevyplněné smlouvy mailem před vlastní cestou do Německa.

I po podpisu kupní smlouvy je třeba myslet na to, že vůz může vyjet na silnici pouze s uzavřeným pojištěním odpovědnosti. To nutně potřebujeme na převoz do Česka a v Německu ho lze uzavřít v pobočkách tamního autoklubu. Jde o krátkodobé pojištění odpovědnosti kryjící rizika v horizontu několika týdnů.

Teď už má kupující v ruce kupní smlouvu i pojištění odpovědnosti. To ovšem stále nestačí. Vozidlo je totiž nutné na dopravním inspektorátu odhlásit z německé evidence. Po odhlášení auta získá nový majitel dočasný technický průkaz společně s převozními značkami. Ty nahrazují dosavadní SPZ, podobně jako v ČR se ani v Německu nemohou po silnici pohybovat neoznačená vozidla.

Doma čeká další papírování

Po návštěvě německého dopravního inspektorátu lze úspěšně projet hranicemi a dovézt auto do Česka.

Zde by první cesta měla směřovat na kontrolu emisí. Projde-li vozidlo na emisích, povede jeho cesta do stanice technické kontroly, kde se podrobí detailní zkoušce. Po ní STK vydá protokol o technické způsobilosti vozidla.

Posledním krokem je cesta na dopravní inspektorát, kde se vozidla přihlašují. Sem je nutné přinést v podstatě všechny doklady, které majitel vozu v ČR i v Německu získal a zároveň ještě doložit, že má uzavřené nové povinné ručení (v Německu šlo jen o přechodné pojištění). Z inspektorátu pak majitel vozidla odchází s novými registračními značkami a možností neomezeného použití vozu.

Pro přehlednost shrňme administrativní kroky dovozu vozidla z Německa do jednotlivých kroků v tabulce:

V Německu Co je nutné udělat Kde se to dá vyřídit Podpis kupní smlouvy S německým prodávajícím Sjednání dočasného pojištění odpovědnosti V německém autoklubu Odhlášení vozidla (s sebou mít kupní smlouvu, doklad o zaplacení, technický průkaz původní) Na dopravním inspektorátu – nutné získat dočasný technický průkaz, dočasné poznávací registrační značky, protokol o odhlášení vozidla V České republice Kontrola emisí (s sebou mít původní TP) Na stanici měření emisí – protokol o emisích Technická způsobilost (s sebou mít kupní smlouvu, potvrzení o odhlášení z německé evidence, původní TP, protokol o emisích) Na stanici technické kontroly – protokol z STK Přihlášení auta (s sebou mít kupní smlouvu, protokol o emisích, protokol o odhlášení vozidla, původní TP, protokol z STK, nové pojištění odpovědnosti, velký TP) Na dopravním inspektorátu –registrační značky

Dovézt si auto z ciziny není tedy až takový problém. Samozřejmě záleží na ochotě zabývat se administrativními překážkami, avšak při vhodném výběru lze ušetřit zajímavé částky. Velmi výhodně lze pořídit především auta končící modelové řady, kterou právě nahrazuje nová. Právě tato vozidla ztrácejí v západní Evropě svoji hodnotu výrazně rychleji než v tuzemsku.